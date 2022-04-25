https://ria.ru/20220425/lavrov-1785414656.html
США отказались практически от всех контактов с Россией, заявил Лавров
США отказались практически от всех контактов с Россией, заявил Лавров - РИА Новости, 25.04.2022
США отказались практически от всех контактов с Россией, заявил Лавров
США после начала российской спецоперации на Украине отказались практически от всех контактов с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T22:55
2022-04-25T22:55
2022-04-25T22:55
в мире
украина
сша
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. США после начала российской спецоперации на Украине отказались практически от всех контактов с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."По причинам хорошо известным США отказались от практически всех контактов в связи с тем, что мы были вынуждены встать на защиту русских на Украине, которых восемь лет бомбили без какой-либо реакции со стороны Запада, кроме как при поощрении русофобских и неонацистских действий киевского режима", - сказал Лавров в эфире Первом канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша
США отказались практически от всех контактов с Россией, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: США отказались практически от всех контактов с Россией
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. США после начала российской спецоперации на Украине отказались практически от всех контактов с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"По причинам хорошо известным США отказались от практически всех контактов в связи с тем, что мы были вынуждены встать на защиту русских на Украине, которых восемь лет бомбили без какой-либо реакции со стороны Запада, кроме как при поощрении русофобских и неонацистских действий киевского режима", - сказал Лавров в эфире Первом канале.