https://ria.ru/20220425/lavrov-1785414656.html

США отказались практически от всех контактов с Россией, заявил Лавров

США отказались практически от всех контактов с Россией, заявил Лавров - РИА Новости, 25.04.2022

США отказались практически от всех контактов с Россией, заявил Лавров

США после начала российской спецоперации на Украине отказались практически от всех контактов с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T22:55

2022-04-25T22:55

2022-04-25T22:55

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украина

сша

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. США после начала российской спецоперации на Украине отказались практически от всех контактов с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."По причинам хорошо известным США отказались от практически всех контактов в связи с тем, что мы были вынуждены встать на защиту русских на Украине, которых восемь лет бомбили без какой-либо реакции со стороны Запада, кроме как при поощрении русофобских и неонацистских действий киевского режима", - сказал Лавров в эфире Первом канале.

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сша

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, сша