https://ria.ru/20220425/lavrov-1785414550.html

На переговорах обсуждается внеблоковый статус Украины, заявил Лавров

На переговорах обсуждается внеблоковый статус Украины, заявил Лавров - РИА Новости, 25.04.2022

На переговорах обсуждается внеблоковый статус Украины, заявил Лавров

На переговорах Москвы и Киева обсуждается именно внеблоковый статус Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления спикера украинской Рады. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T22:55

2022-04-25T22:55

2022-04-25T22:55

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сергей лавров

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. На переговорах Москвы и Киева обсуждается именно внеблоковый статус Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления спикера украинской Рады."Буквально сегодня прочел сообщение - спикер Верховной Рады заявил, что по итогам этого кризиса Украина не уберет из своей конституции положения о намерении вступить в НАТО. Это как? На всех переговорах обсуждается нейтральный, внеблоковый статус Украины в купе с гарантиями безопасности, которые будут распространяться на определенную территорию", - заявил Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

https://ria.ru/20220425/lavrov-1785414097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, россия, сергей лавров