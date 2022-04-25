https://ria.ru/20220425/lavrov-1785414550.html
На переговорах обсуждается внеблоковый статус Украины, заявил Лавров
На переговорах обсуждается внеблоковый статус Украины, заявил Лавров - РИА Новости, 25.04.2022
На переговорах обсуждается внеблоковый статус Украины, заявил Лавров
На переговорах Москвы и Киева обсуждается именно внеблоковый статус Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления спикера украинской Рады. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T22:55
2022-04-25T22:55
2022-04-25T22:55
в мире
украина
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. На переговорах Москвы и Киева обсуждается именно внеблоковый статус Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления спикера украинской Рады."Буквально сегодня прочел сообщение - спикер Верховной Рады заявил, что по итогам этого кризиса Украина не уберет из своей конституции положения о намерении вступить в НАТО. Это как? На всех переговорах обсуждается нейтральный, внеблоковый статус Украины в купе с гарантиями безопасности, которые будут распространяться на определенную территорию", - заявил Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
https://ria.ru/20220425/lavrov-1785414097.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сергей лавров
На переговорах обсуждается внеблоковый статус Украины, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что на переговорах обсуждается внеблоковый статус Украины