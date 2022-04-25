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На переговорах обсуждается внеблоковый статус Украины, заявил Лавров - РИА Новости, 25.04.2022
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На переговорах обсуждается внеблоковый статус Украины, заявил Лавров
На переговорах обсуждается внеблоковый статус Украины, заявил Лавров - РИА Новости, 25.04.2022
На переговорах обсуждается внеблоковый статус Украины, заявил Лавров
На переговорах Москвы и Киева обсуждается именно внеблоковый статус Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления спикера украинской Рады. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T22:55
2022-04-25T22:55
в мире
украина
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. На переговорах Москвы и Киева обсуждается именно внеблоковый статус Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления спикера украинской Рады."Буквально сегодня прочел сообщение - спикер Верховной Рады заявил, что по итогам этого кризиса Украина не уберет из своей конституции положения о намерении вступить в НАТО. Это как? На всех переговорах обсуждается нейтральный, внеблоковый статус Украины в купе с гарантиями безопасности, которые будут распространяться на определенную территорию", - заявил Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
https://ria.ru/20220425/lavrov-1785414097.html
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в мире, украина, россия, сергей лавров
22:55 25.04.2022
 
На переговорах обсуждается внеблоковый статус Украины, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что на переговорах обсуждается внеблоковый статус Украины

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. На переговорах Москвы и Киева обсуждается именно внеблоковый статус Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления спикера украинской Рады.
"Буквально сегодня прочел сообщение - спикер Верховной Рады заявил, что по итогам этого кризиса Украина не уберет из своей конституции положения о намерении вступить в НАТО. Это как? На всех переговорах обсуждается нейтральный, внеблоковый статус Украины в купе с гарантиями безопасности, которые будут распространяться на определенную территорию", - заявил Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
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