https://ria.ru/20220425/lavrov-1785414448.html
Зеленский часто сам себе противоречит, заявил Лавров
Зеленский часто сам себе противоречит, заявил Лавров - РИА Новости, 25.04.2022
Зеленский часто сам себе противоречит, заявил Лавров
Киев имитирует переговоры, при этом Владимир Зеленский, будучи актером, играет, часто сам себе противоречит, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T22:55
2022-04-25T22:55
2022-04-25T23:07
киев
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Киев имитирует переговоры, при этом Владимир Зеленский, будучи актером, играет, часто сам себе противоречит, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Переговоры они (Киев - ред.) имитируют", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале."То, что на Западе воспринимается как талантливая презентация Зеленским своих интересов, своих подходов - это такая вещь специфическая. Если присмотреться не к внешним проявлениям его талантов - он хороший актер, и плюс во внешних проявлениях тоже бывают забавные вещи, которые показывают, в каком состоянии он порой находится, - но если присмотреться и вчитаться в суть того, что он произносит, вы там найдете тысячу противоречий", - добавил министр.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
киев
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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киев
22:55 25.04.2022 (обновлено: 23:07 25.04.2022)
Зеленский часто сам себе противоречит, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что Зеленский часто сам себе противоречит
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Киев имитирует переговоры, при этом Владимир Зеленский, будучи актером, играет, часто сам себе противоречит, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Переговоры они (Киев - ред.) имитируют", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале
.
"То, что на Западе воспринимается как талантливая презентация Зеленским своих интересов, своих подходов - это такая вещь специфическая. Если присмотреться не к внешним проявлениям его талантов - он хороший актер, и плюс во внешних проявлениях тоже бывают забавные вещи, которые показывают, в каком состоянии он порой находится, - но если присмотреться и вчитаться в суть того, что он произносит, вы там найдете тысячу противоречий", - добавил министр.