https://ria.ru/20220425/lavrov-1785414323.html

Лавров: Запад надеется нанести с помощью Зеленского реальный ущерб России

Лавров: Запад надеется нанести с помощью Зеленского реальный ущерб России - РИА Новости, 25.04.2022

Лавров: Запад надеется нанести с помощью Зеленского реальный ущерб России

В Москве не исключают, что Запад надеется, что Владимиру Зеленскому удастся нанести реальный ущерб России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T22:53

2022-04-25T22:53

2022-04-25T22:53

в мире

сергей лавров

россия

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В Москве не исключают, что Запад надеется, что Владимиру Зеленскому удастся нанести реальный ущерб России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.При этом министр отметил, что "здравые люди все понимают". Однако есть и такие, кто считает: "а вдруг у Зеленского получится нанести какой-то непоправимый ущерб русским и победить их на поле боя, когда русские должны будут просить пощады и соглашаться на гораздо менее выгодные условия, чем они рассчитывали"."Такие спекуляции идут", - добавил министр.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

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Севастиан Котов

в мире, сергей лавров, россия, украина, владимир зеленский