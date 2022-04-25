https://ria.ru/20220425/lavrov-1785414323.html
Лавров: Запад надеется нанести с помощью Зеленского реальный ущерб России
Лавров: Запад надеется нанести с помощью Зеленского реальный ущерб России - РИА Новости, 25.04.2022
Лавров: Запад надеется нанести с помощью Зеленского реальный ущерб России
В Москве не исключают, что Запад надеется, что Владимиру Зеленскому удастся нанести реальный ущерб России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T22:53
2022-04-25T22:53
2022-04-25T22:53
в мире
сергей лавров
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В Москве не исключают, что Запад надеется, что Владимиру Зеленскому удастся нанести реальный ущерб России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.При этом министр отметил, что "здравые люди все понимают". Однако есть и такие, кто считает: "а вдруг у Зеленского получится нанести какой-то непоправимый ущерб русским и победить их на поле боя, когда русские должны будут просить пощады и соглашаться на гораздо менее выгодные условия, чем они рассчитывали"."Такие спекуляции идут", - добавил министр.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, россия, украина, владимир зеленский
Лавров: Запад надеется нанести с помощью Зеленского реальный ущерб России
Глава МИД Лавров: Запад надеется нанести с помощью Зеленского реальный ущерб России
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В Москве не исключают, что Запад надеется, что Владимиру Зеленскому удастся нанести реальный ущерб России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Они хотят реально постараться сделать так, что "а вдруг у него получится", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
При этом министр отметил, что "здравые люди все понимают". Однако есть и такие, кто считает: "а вдруг у Зеленского получится нанести какой-то непоправимый ущерб русским и победить их на поле боя, когда русские должны будут просить пощады и соглашаться на гораздо менее выгодные условия, чем они рассчитывали".
"Такие спекуляции идут", - добавил министр.