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Лавров: Запад надеется нанести с помощью Зеленского реальный ущерб России - РИА Новости, 25.04.2022
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Лавров: Запад надеется нанести с помощью Зеленского реальный ущерб России
Лавров: Запад надеется нанести с помощью Зеленского реальный ущерб России - РИА Новости, 25.04.2022
Лавров: Запад надеется нанести с помощью Зеленского реальный ущерб России
В Москве не исключают, что Запад надеется, что Владимиру Зеленскому удастся нанести реальный ущерб России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T22:53
2022-04-25T22:53
в мире
сергей лавров
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В Москве не исключают, что Запад надеется, что Владимиру Зеленскому удастся нанести реальный ущерб России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.При этом министр отметил, что "здравые люди все понимают". Однако есть и такие, кто считает: "а вдруг у Зеленского получится нанести какой-то непоправимый ущерб русским и победить их на поле боя, когда русские должны будут просить пощады и соглашаться на гораздо менее выгодные условия, чем они рассчитывали"."Такие спекуляции идут", - добавил министр.
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в мире, сергей лавров, россия, украина, владимир зеленский
22:53 25.04.2022
 
Лавров: Запад надеется нанести с помощью Зеленского реальный ущерб России

Глава МИД Лавров: Запад надеется нанести с помощью Зеленского реальный ущерб России

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В Москве не исключают, что Запад надеется, что Владимиру Зеленскому удастся нанести реальный ущерб России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Они хотят реально постараться сделать так, что "а вдруг у него получится", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

При этом министр отметил, что "здравые люди все понимают". Однако есть и такие, кто считает: "а вдруг у Зеленского получится нанести какой-то непоправимый ущерб русским и победить их на поле боя, когда русские должны будут просить пощады и соглашаться на гораздо менее выгодные условия, чем они рассчитывали".
"Такие спекуляции идут", - добавил министр.
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