https://ria.ru/20220425/lavrov-1785414210.html

Лавров назвал желание Запада измотать Россию конфликтом на Украине иллюзией

Лавров назвал желание Запада измотать Россию конфликтом на Украине иллюзией - РИА Новости, 25.04.2022

Лавров назвал желание Запада измотать Россию конфликтом на Украине иллюзией

Запад хочет, чтобы Украина продолжала воевать и, как им кажется, изматывать армию РФ и военно-промышленный комплекс РФ - это иллюзия, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T22:51

2022-04-25T22:51

2022-04-25T23:29

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Запад хочет, чтобы Украина продолжала воевать и, как им кажется, изматывать армию РФ и военно-промышленный комплекс РФ - это иллюзия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

украина, россия, в мире