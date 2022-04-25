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Лавров назвал желание Запада измотать Россию конфликтом на Украине иллюзией - РИА Новости, 25.04.2022
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Лавров назвал желание Запада измотать Россию конфликтом на Украине иллюзией
Лавров назвал желание Запада измотать Россию конфликтом на Украине иллюзией - РИА Новости, 25.04.2022
Лавров назвал желание Запада измотать Россию конфликтом на Украине иллюзией
Запад хочет, чтобы Украина продолжала воевать и, как им кажется, изматывать армию РФ и военно-промышленный комплекс РФ - это иллюзия, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T22:51
2022-04-25T23:29
украина
россия
в мире
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Запад хочет, чтобы Украина продолжала воевать и, как им кажется, изматывать армию РФ и военно-промышленный комплекс РФ - это иллюзия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина, россия, в мире
22:51 25.04.2022 (обновлено: 23:29 25.04.2022)
 
Лавров назвал желание Запада измотать Россию конфликтом на Украине иллюзией

Глава МИД Лавров назвал желание Запада измотать Россию конфликтом на Украине иллюзией

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Запад хочет, чтобы Украина продолжала воевать и, как им кажется, изматывать армию РФ и военно-промышленный комплекс РФ - это иллюзия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Еще раз подчеркну: у нас ощущение, что Запад хочет, чтобы Украина продолжала воевать, продолжала, как им кажется, изнашивать, изматывать российскую армию и российский военно-промышленный комплекс - это иллюзия", - сказал Лавров в программе "Большая игра" на "Первом канале".

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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