https://ria.ru/20220425/kurily-1785292876.html

Трутнев рассказал, как надо ответить на обвинения Японии в оккупации Курил

Трутнев рассказал, как надо ответить на обвинения Японии в оккупации Курил - РИА Новости, 25.04.2022

Трутнев рассказал, как надо ответить на обвинения Японии в оккупации Курил

Россия в ответ на заявления японской стороны о якобы незаконной оккупации Курильских островов будет осваивать эти территории, запустив туристические круизы и... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T12:38

2022-04-25T12:38

2022-04-25T12:44

в мире

япония

россия

курильские острова

юрий трутнев

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ХАБАРОВСК, 25 апр – РИА Новости. Россия в ответ на заявления японской стороны о якобы незаконной оккупации Курильских островов будет осваивать эти территории, запустив туристические круизы и создав новые инвестиционные проекты, сообщил журналистам вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев."Последнее заявление Японии о незаконной оккупации и так далее вызывает у меня вполне естественную реакцию, наверное, как у любого гражданина Российской Федерации. Я хочу сказать, что мы обязательно ответим, ответим очень просто. Мы постараемся сейчас там запустить круизные суда. Мы уже примерно продумали, где их взять. Сейчас мы их просто возьмем из имеющегося фонда два судна, а потом будем строить. И мы будем осваивать Курильские острова, строить там новые проекты инвестиционные, возить туда туристические группы и дальше жить и работать на Курильских островах, исходя из того, что это вне всякого сомнения территория Российской Федерации", - сказал Трутнев.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779521892.html

япония

россия

курильские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, япония, россия, курильские острова, юрий трутнев