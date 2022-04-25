12:38 25.04.2022 (обновлено: 12:44 25.04.2022)
Трутнев рассказал, как надо ответить на обвинения Японии в оккупации Курил
Полпред Трутнев: Россия ответит Японии на обвинения в оккупации Курил их освоением
CC BY 2.0 / Peter / DSCF3174_1
Курильские острова . Архивное фото
ХАБАРОВСК, 25 апр – РИА Новости. Россия в ответ на заявления японской стороны о якобы незаконной оккупации Курильских островов будет осваивать эти территории, запустив туристические круизы и создав новые инвестиционные проекты, сообщил журналистам вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
"Последнее заявление Японии о незаконной оккупации и так далее вызывает у меня вполне естественную реакцию, наверное, как у любого гражданина Российской Федерации. Я хочу сказать, что мы обязательно ответим, ответим очень просто. Мы постараемся сейчас там запустить круизные суда. Мы уже примерно продумали, где их взять. Сейчас мы их просто возьмем из имеющегося фонда два судна, а потом будем строить. И мы будем осваивать Курильские острова, строить там новые проекты инвестиционные, возить туда туристические группы и дальше жить и работать на Курильских островах, исходя из того, что это вне всякого сомнения территория Российской Федерации", - сказал Трутнев.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.