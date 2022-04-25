https://ria.ru/20220425/koronavirus-1785272967.html
В России за сутки госпитализировали 1112 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1112 человек с COVID-19 - РИА Новости, 25.04.2022
В России за сутки госпитализировали 1112 человек с COVID-19
Более 1,1 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 17,75% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T11:23
2022-04-25T11:23
2022-04-25T11:23
распространение коронавируса
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Более 1,1 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 17,75% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 25 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1112 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 17,75%", - говорится в сообщении.Рост госпитализаций отмечен в 22 регионах, снижение в 56, ситуация осталась без изменения в семи регионах страны.Более 7,6 тысячи новых случаев коронавирусам выявлено в России за сутки, умерли 159 человек.Согласно сообщению, выздоровело за сутки 8855 человек, или на 15,7% меньше по сравнению с 24 апреля."Выявлено 7651 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 159 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
В России за сутки госпитализировали 1112 человек с COVID-19
За сутки в России выявили 7651 новый случай COVID-19
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости.
Более 1,1 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 17,75% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе
по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 25 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1112 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 17,75%", - говорится в сообщении.
Рост госпитализаций отмечен в 22 регионах, снижение в 56, ситуация осталась без изменения в семи регионах страны.
Более 7,6 тысячи новых случаев коронавирусам выявлено в России за сутки, умерли 159 человек.
Согласно сообщению, выздоровело за сутки 8855 человек, или на 15,7% меньше по сравнению с 24 апреля.
"Выявлено 7651 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 159 человек", - говорится в сообщении.