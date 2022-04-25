Рейтинг@Mail.ru
В России за сутки госпитализировали 1112 человек с COVID-19 - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220425/koronavirus-1785272967.html
В России за сутки госпитализировали 1112 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1112 человек с COVID-19 - РИА Новости, 25.04.2022
В России за сутки госпитализировали 1112 человек с COVID-19
Более 1,1 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 17,75% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T11:23
2022-04-25T11:23
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773400652_0:267:3168:2048_1920x0_80_0_0_6abdbcd8536581e0aab8a36916272579.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Более 1,1 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 17,75% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 25 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1112 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 17,75%", - говорится в сообщении.Рост госпитализаций отмечен в 22 регионах, снижение в 56, ситуация осталась без изменения в семи регионах страны.Более 7,6 тысячи новых случаев коронавирусам выявлено в России за сутки, умерли 159 человек.Согласно сообщению, выздоровело за сутки 8855 человек, или на 15,7% меньше по сравнению с 24 апреля."Выявлено 7651 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 159 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773400652_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_74ded642faf5a3270ac001b27a1d9ebe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
11:23 25.04.2022
 
В России за сутки госпитализировали 1112 человек с COVID-19

За сутки в России выявили 7651 новый случай COVID-19

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении для больных Covid-19
Медицинский работник в реанимационном отделении для больных Covid-19 - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в реанимационном отделении для больных Covid-19. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Более 1,1 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 17,75% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 25 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1112 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 17,75%", - говорится в сообщении.
Рост госпитализаций отмечен в 22 регионах, снижение в 56, ситуация осталась без изменения в семи регионах страны.
Более 7,6 тысячи новых случаев коронавирусам выявлено в России за сутки, умерли 159 человек.
Согласно сообщению, выздоровело за сутки 8855 человек, или на 15,7% меньше по сравнению с 24 апреля.
"Выявлено 7651 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 159 человек", - говорится в сообщении.
Очередь на тестирование в Шанхае, 17 апреля 2022 - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 08:00Наука
Еще более заразен. Чем грозит новая волна коронавируса
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала