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Генпрокуратура насчитала почти 700 интернет-сообществ про "Колумбайн"* - РИА Новости, 25.04.2022
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Генпрокуратура насчитала почти 700 интернет-сообществ про "Колумбайн"*
Генпрокуратура насчитала почти 700 интернет-сообществ про "Колумбайн"* - РИА Новости, 25.04.2022
Генпрокуратура насчитала почти 700 интернет-сообществ про "Колумбайн"*
Почти 700 сообществ создано в сети для пропаганды идеологии запрещенного в РФ террористического движения "Колумбайн"*, заявил генеральный прокурор Игорь... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T14:07
2022-04-25T14:07
игорь краснов
россия
генеральная прокуратура рф
происшествия
интернет
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Почти 700 сообществ создано в сети для пропаганды идеологии запрещенного в РФ террористического движения "Колумбайн"*, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов."В молодежной среде очень много проблем. Взрослые не всегда вовремя узнают о новых, в том числе крайне опасных увлечениях своих детей. Например, только для пропаганды в интернете так называемой "колумбайновской"* идеологии было создано почти 700 сообществ. Результатом действий ее безумных адептов стали шокирующие своей жестокостью нападения на школы, гибель детей", - сказал Краснов на расширенной коллегии Генпрокуратуры.Глава надзорного ведомства потребовал от подчиненных принимать "исчерпывающие меры по борьбе с любым опасным контентом, который культивирует агрессию в молодежной среде".Верховный суд России 2 февраля по иску Генпрокуратуры признал движение "Колумбайн"* террористическим и запретил его в стране. За организацию или участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. За ведение пабликов о "Колумбайне"* также можно попасть на скамью подсудимых.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220322/feyki-1779393083.html
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игорь краснов, россия, генеральная прокуратура рф, происшествия, интернет
14:07 25.04.2022
 
Генпрокуратура насчитала почти 700 интернет-сообществ про "Колумбайн"*

Генпрокурор Краснов заявил, что около 700 интернет-сообществ пропагандируют "Колумбайн"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Почти 700 сообществ создано в сети для пропаганды идеологии запрещенного в РФ террористического движения "Колумбайн"*, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов.
"В молодежной среде очень много проблем. Взрослые не всегда вовремя узнают о новых, в том числе крайне опасных увлечениях своих детей. Например, только для пропаганды в интернете так называемой "колумбайновской"* идеологии было создано почти 700 сообществ. Результатом действий ее безумных адептов стали шокирующие своей жестокостью нападения на школы, гибель детей", - сказал Краснов на расширенной коллегии Генпрокуратуры.
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Верховный суд России 2 февраля по иску Генпрокуратуры признал движение "Колумбайн"* террористическим и запретил его в стране. За организацию или участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. За ведение пабликов о "Колумбайне"* также можно попасть на скамью подсудимых.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Игорь КрасновРоссияГенеральная прокуратура РФПроисшествияИнтернет
 
 
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