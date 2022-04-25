https://ria.ru/20220425/kolumbayn-1785312554.html

Генпрокуратура насчитала почти 700 интернет-сообществ про "Колумбайн"*

Генпрокуратура насчитала почти 700 интернет-сообществ про "Колумбайн"* - РИА Новости, 25.04.2022

Генпрокуратура насчитала почти 700 интернет-сообществ про "Колумбайн"*

Почти 700 сообществ создано в сети для пропаганды идеологии запрещенного в РФ террористического движения "Колумбайн"*, заявил генеральный прокурор Игорь... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T14:07

2022-04-25T14:07

2022-04-25T14:07

игорь краснов

россия

генеральная прокуратура рф

происшествия

интернет

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Почти 700 сообществ создано в сети для пропаганды идеологии запрещенного в РФ террористического движения "Колумбайн"*, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов."В молодежной среде очень много проблем. Взрослые не всегда вовремя узнают о новых, в том числе крайне опасных увлечениях своих детей. Например, только для пропаганды в интернете так называемой "колумбайновской"* идеологии было создано почти 700 сообществ. Результатом действий ее безумных адептов стали шокирующие своей жестокостью нападения на школы, гибель детей", - сказал Краснов на расширенной коллегии Генпрокуратуры.Глава надзорного ведомства потребовал от подчиненных принимать "исчерпывающие меры по борьбе с любым опасным контентом, который культивирует агрессию в молодежной среде".Верховный суд России 2 февраля по иску Генпрокуратуры признал движение "Колумбайн"* террористическим и запретил его в стране. За организацию или участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. За ведение пабликов о "Колумбайне"* также можно попасть на скамью подсудимых.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220322/feyki-1779393083.html

https://ria.ru/20220208/terakty-1771650785.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

игорь краснов, россия, генеральная прокуратура рф, происшествия, интернет