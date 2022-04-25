https://ria.ru/20220425/kanal-1785415079.html

Лавров заявил об отсутствии доверительного канала связи между Россией и США

Лавров заявил об отсутствии доверительного канала связи между Россией и США - РИА Новости, 25.04.2022

Лавров заявил об отсутствии доверительного канала связи между Россией и США

В настоящий момент, в отличие от времен "Карибского кризиса" 1962 года, который поставил мир на грань ядерной войны, нет доверительного канала общения между... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T22:59

2022-04-25T22:59

2022-04-25T23:01

в мире

сша

россия

сергей лавров

украина

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В настоящий момент, в отличие от времен "Карибского кризиса" 1962 года, который поставил мир на грань ядерной войны, нет доверительного канала общения между лидерами РФ и США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Контакты с Вашингтоном по ситуации вокруг Украины были бы не бесполезны, но Москва не видит какого-либо интереса к ним с американской стороны, заявил Сергей Лавров."Что касается американцев, наверное, это было бы не бесполезно, так скажем. Но каких-либо проявлений интереса с их стороны в отношении контактов по Украине или по каким-либо другим вопросам мы не наблюдаем", - сказал министр.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/nato-1785414950.html

сша

россия

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, россия, сергей лавров, украина