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Лавров заявил об отсутствии доверительного канала связи между Россией и США - РИА Новости, 25.04.2022
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Лавров заявил об отсутствии доверительного канала связи между Россией и США
Лавров заявил об отсутствии доверительного канала связи между Россией и США - РИА Новости, 25.04.2022
Лавров заявил об отсутствии доверительного канала связи между Россией и США
В настоящий момент, в отличие от времен "Карибского кризиса" 1962 года, который поставил мир на грань ядерной войны, нет доверительного канала общения между... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T22:59
2022-04-25T23:01
в мире
сша
россия
сергей лавров
украина
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В настоящий момент, в отличие от времен "Карибского кризиса" 1962 года, который поставил мир на грань ядерной войны, нет доверительного канала общения между лидерами РФ и США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Контакты с Вашингтоном по ситуации вокруг Украины были бы не бесполезны, но Москва не видит какого-либо интереса к ним с американской стороны, заявил Сергей Лавров."Что касается американцев, наверное, это было бы не бесполезно, так скажем. Но каких-либо проявлений интереса с их стороны в отношении контактов по Украине или по каким-либо другим вопросам мы не наблюдаем", - сказал министр.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, сша, россия, сергей лавров, украина
22:59 25.04.2022 (обновлено: 23:01 25.04.2022)
 
Лавров заявил об отсутствии доверительного канала связи между Россией и США

Глава МИД Лавров заявил об отсутствии доверительного канала связи между Россией и США

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В настоящий момент, в отличие от времен "Карибского кризиса" 1962 года, который поставил мир на грань ядерной войны, нет доверительного канала общения между лидерами РФ и США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Завершая ответ на вопрос, как мы должны себя вести и как это можно сравнить с Карибским кризисом... Тогда был канал общения, которому доверяли оба лидера. Сейчас нет такого канала и никто не пытается его создать. Отдельные робкие попытки, которые предпринимали ранее, большого результата не дали", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
Контакты с Вашингтоном по ситуации вокруг Украины были бы не бесполезны, но Москва не видит какого-либо интереса к ним с американской стороны, заявил Сергей Лавров.
"Что касается американцев, наверное, это было бы не бесполезно, так скажем. Но каких-либо проявлений интереса с их стороны в отношении контактов по Украине или по каким-либо другим вопросам мы не наблюдаем", - сказал министр.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 22:58
Лавров: НАТО и США не проявили никакого желания учитывать интересы России
 
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