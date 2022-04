https://ria.ru/20220425/kalyagin-1785316531.html

В театре "Et Cetera" открылась выставка в честь юбилея его худрука Калягина

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В театре "Et Cetera" открылась выставка "Путешествие в "Калягинск", посвященная посвященную юбилею его худрука Александра Калягина, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Актер отметит свой 80-й день рождения 25 мая. В экспозиции — более 250 фотографий, костюмы и реквизит со спектаклей с участием Калягина."Мы постарались собрать все роли, сыгранные им в театре и в кино, представить вам театр "Et Cetera", который он основал и построил, познакомить с его общественной деятельностью", — рассказывают в учреждении."Калягинск" разбит на улицы и переулки, площади и разъезды. "Мы придумали название каждому уголку. Вы можете оказаться на улице Детства, пройтись по проезду Художественного театра или по Мосфильмовской улице, а затем остановиться на площади "Et Cetera", объясняют в театре.Выставка продлится до закрытия театрального сезона. Вход только для зрителей при посещении спектаклей.

