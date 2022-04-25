14:34 25.04.2022 (обновлено: 16:01 25.04.2022)
В театре "Et Cetera" открылась выставка в честь юбилея его худрука Калягина
Выставка "Путешествие в "Калягинск" открылась в театре "Et Cetera" к юбилею Калягина
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель театра "Et Cetera" Александр Калягин
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В театре "Et Cetera" открылась выставка "Путешествие в "Калягинск", посвященная посвященную юбилею его худрука Александра Калягина, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Актер отметит свой 80-й день рождения 25 мая.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПосетитель на открытии выставки "Путешествие в "Калягинск", посвященной 80-летнему юбилею Александра Калягина, в театре "Et Cetera".
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Посетитель на открытии выставки "Путешествие в "Калягинск", посвященной 80-летнему юбилею Александра Калягина, в театре "Et Cetera".
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПосетительница на открытии выставки "Путешествие в "Калягинск", посвященной 80-летнему юбилею Александра Калягина, в театре "Et Cetera".
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Посетительница на открытии выставки "Путешествие в "Калягинск", посвященной 80-летнему юбилею Александра Калягина, в театре "Et Cetera".
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Посетитель на открытии выставки "Путешествие в "Калягинск", посвященной 80-летнему юбилею Александра Калягина, в театре "Et Cetera".
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Посетительница на открытии выставки "Путешествие в "Калягинск", посвященной 80-летнему юбилею Александра Калягина, в театре "Et Cetera".
В экспозиции — более 250 фотографий, костюмы и реквизит со спектаклей с участием Калягина.
"Мы постарались собрать все роли, сыгранные им в театре и в кино, представить вам театр "Et Cetera", который он основал и построил, познакомить с его общественной деятельностью", — рассказывают в учреждении.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПосетительница на открытии выставки "Путешествие в "Калягинск"
Посетительница на открытии выставки "Путешествие в "Калягинск"
"Калягинск" разбит на улицы и переулки, площади и разъезды. "Мы придумали название каждому уголку. Вы можете оказаться на улице Детства, пройтись по проезду Художественного театра или по Мосфильмовской улице, а затем остановиться на площади "Et Cetera", объясняют в театре.
Выставка продлится до закрытия театрального сезона. Вход только для зрителей при посещении спектаклей.