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В театре "Et Cetera" открылась выставка в честь юбилея его худрука Калягина - РИА Новости, 25.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220425/kalyagin-1785316531.html
В театре "Et Cetera" открылась выставка в честь юбилея его худрука Калягина
В театре "Et Cetera" открылась выставка в честь юбилея его худрука Калягина - РИА Новости, 25.04.2022
В театре "Et Cetera" открылась выставка в честь юбилея его худрука Калягина
В театре "Et Cetera" открылась выставка "Путешествие в "Калягинск", посвященная посвященную юбилею его худрука Александра Калягина, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T14:34
2022-04-25T16:01
культура
новости культуры
выставки
театр
et cetera
александр калягин
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В театре "Et Cetera" открылась выставка "Путешествие в "Калягинск", посвященная посвященную юбилею его худрука Александра Калягина, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Актер отметит свой 80-й день рождения 25 мая. В экспозиции — более 250 фотографий, костюмы и реквизит со спектаклей с участием Калягина."Мы постарались собрать все роли, сыгранные им в театре и в кино, представить вам театр "Et Cetera", который он основал и построил, познакомить с его общественной деятельностью", — рассказывают в учреждении."Калягинск" разбит на улицы и переулки, площади и разъезды. "Мы придумали название каждому уголку. Вы можете оказаться на улице Детства, пройтись по проезду Художественного театра или по Мосфильмовской улице, а затем остановиться на площади "Et Cetera", объясняют в театре.Выставка продлится до закрытия театрального сезона. Вход только для зрителей при посещении спектаклей.
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новости культуры, выставки, театр, et cetera, александр калягин
14:34 25.04.2022 (обновлено: 16:01 25.04.2022)
 
В театре "Et Cetera" открылась выставка в честь юбилея его худрука Калягина

Выставка "Путешествие в "Калягинск" открылась в театре "Et Cetera" к юбилею Калягина

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель театра "Et Cetera" Александр Калягин
Художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В театре "Et Cetera" открылась выставка "Путешествие в "Калягинск", посвященная посвященную юбилею его худрука Александра Калягина, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Актер отметит свой 80-й день рождения 25 мая.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПосетитель на открытии выставки "Путешествие в "Калягинск", посвященной 80-летнему юбилею Александра Калягина, в театре "Et Cetera".
Открытие выставки Путешествие в Калягинск
1 из 2
Посетитель на открытии выставки "Путешествие в "Калягинск", посвященной 80-летнему юбилею Александра Калягина, в театре "Et Cetera".
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПосетительница на открытии выставки "Путешествие в "Калягинск", посвященной 80-летнему юбилею Александра Калягина, в театре "Et Cetera".
Открытие выставки Путешествие в Калягинск
2 из 2
Посетительница на открытии выставки "Путешествие в "Калягинск", посвященной 80-летнему юбилею Александра Калягина, в театре "Et Cetera".
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 2
Посетитель на открытии выставки "Путешествие в "Калягинск", посвященной 80-летнему юбилею Александра Калягина, в театре "Et Cetera".
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 2
Посетительница на открытии выставки "Путешествие в "Калягинск", посвященной 80-летнему юбилею Александра Калягина, в театре "Et Cetera".
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В экспозиции — более 250 фотографий, костюмы и реквизит со спектаклей с участием Калягина.
"Мы постарались собрать все роли, сыгранные им в театре и в кино, представить вам театр "Et Cetera", который он основал и построил, познакомить с его общественной деятельностью", — рассказывают в учреждении.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПосетительница на открытии выставки "Путешествие в "Калягинск"
Посетительница на открытии выставки Путешествие в Калягинск - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Посетительница на открытии выставки "Путешествие в "Калягинск"
"Калягинск" разбит на улицы и переулки, площади и разъезды. "Мы придумали название каждому уголку. Вы можете оказаться на улице Детства, пройтись по проезду Художественного театра или по Мосфильмовской улице, а затем остановиться на площади "Et Cetera", объясняют в театре.
Выставка продлится до закрытия театрального сезона. Вход только для зрителей при посещении спектаклей.
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