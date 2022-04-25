https://ria.ru/20220425/investitsii-1785269997.html

Куда сегодня вложить деньги, чтобы не потерять? Подкаст "Страхи"

Куда сегодня вложить деньги, чтобы не потерять? Подкаст "Страхи" - РИА Новости, 25.04.2022

Куда сегодня вложить деньги, чтобы не потерять? Подкаст "Страхи"

У героя эпизода Артема есть накопления. Сначала он вкладывал их в инвестиции, но этот способ оказался слишком нервным. Потом он хранил деньги в долларах, но и это сегодня кажется нестабильным вложением. Как сохранить сбережения в новой реальности? Знать финансовые инструменты не достаточно, нужно разобраться в психологических типах инвесторов.

2022-04-25T12:00

2022-04-25T12:00

2022-04-25T17:17

страхи

подкаст

наталья лосева

инвестиции

деньги

психология богатства

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Куда сегодня вложить деньги, чтобы не потерять? Подкаст «Страхи» У героя эпизода Артема есть накопления. Сначала он вкладывал их в инвестиции, но этот способ оказался слишком нервными. Потом он хранил деньги в долларах, но и это сегодня кажется не самым стабильным вложением. Как сохранить сбережения в новой реальности? Знать финансовые инструменты не достаточно, нужно разобраться в психологических типах инвесторов. audio/mpeg

Куда сегодня вложить деньги, чтобы не потерять? Подкаст «Страхи» У героя эпизода Артема есть накопления. Сначала он вкладывал их в инвестиции, но этот способ оказался слишком нервными. Потом он хранил деньги в долларах, но и это сегодня кажется не самым стабильным вложением. Как сохранить сбережения в новой реальности? Знать финансовые инструменты не достаточно, нужно разобраться в психологических типах инвесторов. audio/mpeg

Ситуацию героя эпизода Артема разбирают: клинический психолог, коуч, основатель психологического центра Григорий Мисютин и финансовый советник, предприниматель Елена Парий.Эпизоды "Страхов" обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Юлия МирейМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, наталья лосева, инвестиции, деньги, психология богатства, аудио