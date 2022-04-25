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Иноагентом смогут признать за иностранную поддержку или политдеятельность - РИА Новости, 25.04.2022
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Иноагентом смогут признать за иностранную поддержку или политдеятельность
Иноагентом смогут признать за иностранную поддержку или политдеятельность - РИА Новости, 25.04.2022
Иноагентом смогут признать за иностранную поддержку или политдеятельность
Иноагентом может быть признано любое российское или иностранное физическое или юридическое лицо, получающее иностранную поддержку, находящееся под иностранным... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T16:47
2022-04-25T16:50
россия
политика
госдума рф
иноагенты
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Иноагентом может быть признано любое российское или иностранное физическое или юридическое лицо, получающее иностранную поддержку, находящееся под иностранным влиянием, осуществляющее политическую деятельность, следует из законопроекта, размещенного в думской электронной базе."Иностранным агентом может быть признано любое российское или иностранное юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, иное объединение лиц или физическое лицо независимо от его гражданства или отсутствия такового, если такие лица получают иностранную поддержку или находятся под иностранным влиянием и осуществляют политическую деятельность", - отмечается в пояснительных материалах.Статус получат и те, кто ведет целенаправленный сбор сведений в области военно-технической деятельности РФ, если эти данные могут угрожать безопасности РФ.Иностранное влияниеОтдельной статьей законопроекта дается пояснение об иностранном влиянии, обуславливающем получение статуса иноагента. Как отмечается, под иностранным влиянием "понимается предоставление иностранным источником лицу поддержки и (или) оказание воздействия на лицо в том числе путем принуждения, убеждения и (или) иными способами".В то же время "поддержкой" является предоставление лицу от иностранных источников денежных средств, иного имущества, а также оказание организационно-методической, научно-технической помощи и помощи в иных формах.В качестве иностранных источников указаны: иностранные государства, органы публичной власти зарубежных государств, международные и иностранные организации, иностранцы и лица без гражданства, граждане РФ и российские юрлица, получающие иностранную помощь или посредники в осуществлении такой помощи, "лица, находящиеся под влиянием" вышеуказанных источников.Виды деятельностиПроект уточняет и виды деятельности, за ведение которой может быть присвоен статус иноагента. Среди них - политическая деятельность и целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ.К формам политдеятельности законопроект относит: организацию и проведение митингов, демонстраций и шествий, пикетирование, проведение дебатов и дискуссий, "участие в деятельности, направленной на получение определенного результата на выборах, референдуме" или в наблюдении за выборами, публичные обращения к органам власти и их должностным лицам, проведения опросов общественного мнения, финансирование политической деятельности и вовлечение в нее несовершеннолетних.
https://ria.ru/20220425/komissiya-1785338267.html
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россия, политика, госдума рф, иноагенты
16:47 25.04.2022 (обновлено: 16:50 25.04.2022)
 
Иноагентом смогут признать за иностранную поддержку или политдеятельность

Законопроект: иноагентом смогут признать за иностранную поддержку или политдеятельность

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФлаг над зданием Государственной Думы РФ
Флаг над зданием Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Иноагентом может быть признано любое российское или иностранное физическое или юридическое лицо, получающее иностранную поддержку, находящееся под иностранным влиянием, осуществляющее политическую деятельность, следует из законопроекта, размещенного в думской электронной базе.
"Иностранным агентом может быть признано любое российское или иностранное юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, иное объединение лиц или физическое лицо независимо от его гражданства или отсутствия такового, если такие лица получают иностранную поддержку или находятся под иностранным влиянием и осуществляют политическую деятельность", - отмечается в пояснительных материалах.
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Иностранное влияние

Отдельной статьей законопроекта дается пояснение об иностранном влиянии, обуславливающем получение статуса иноагента. Как отмечается, под иностранным влиянием "понимается предоставление иностранным источником лицу поддержки и (или) оказание воздействия на лицо в том числе путем принуждения, убеждения и (или) иными способами".
В то же время "поддержкой" является предоставление лицу от иностранных источников денежных средств, иного имущества, а также оказание организационно-методической, научно-технической помощи и помощи в иных формах.
В качестве иностранных источников указаны: иностранные государства, органы публичной власти зарубежных государств, международные и иностранные организации, иностранцы и лица без гражданства, граждане РФ и российские юрлица, получающие иностранную помощь или посредники в осуществлении такой помощи, "лица, находящиеся под влиянием" вышеуказанных источников.

Виды деятельности

Проект уточняет и виды деятельности, за ведение которой может быть присвоен статус иноагента. Среди них - политическая деятельность и целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ.
К формам политдеятельности законопроект относит: организацию и проведение митингов, демонстраций и шествий, пикетирование, проведение дебатов и дискуссий, "участие в деятельности, направленной на получение определенного результата на выборах, референдуме" или в наблюдении за выборами, публичные обращения к органам власти и их должностным лицам, проведения опросов общественного мнения, финансирование политической деятельности и вовлечение в нее несовершеннолетних.
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