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В Госдуму внесли проект, обобщающий нормы законов об иноагентах - РИА Новости, 25.04.2022
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В Госдуму внесли проект, обобщающий нормы законов об иноагентах
В Госдуму внесли проект, обобщающий нормы законов об иноагентах - РИА Новости, 25.04.2022
В Госдуму внесли проект, обобщающий нормы законов об иноагентах
Разработанный комиссией Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России законопроект, обобщающий нормы законов об РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T14:41
2022-04-25T14:47
россия
василий пискарев
госдума рф
общество
журналистика
цензура
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Разработанный комиссией Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России законопроект, обобщающий нормы законов об иноагентах, внесен в Госдуму, сообщил председатель комиссии Василий Пискарев.Пискарев в четверг заявил о разработке комиссией законопроекта, обобщающего нормы российского законодательства об иноагентах. Так, уточняются понятия "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник", "политический деятель", определяется, кто может быть признан иноагентом, а также вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырех и определяется порядок включения и исключения из него."Законопроект "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" внесён в Государственную Думу", - приводит слова Пискарева Telegram-канал комиссии.
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россия, василий пискарев, госдума рф, общество, журналистика, цензура
14:41 25.04.2022 (обновлено: 14:47 25.04.2022)
 
В Госдуму внесли проект, обобщающий нормы законов об иноагентах

Депутат Пискарев: в Госдуму внесли проект, обобщающий нормы законов об иноагентах

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Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Разработанный комиссией Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России законопроект, обобщающий нормы законов об иноагентах, внесен в Госдуму, сообщил председатель комиссии Василий Пискарев.
Пискарев в четверг заявил о разработке комиссией законопроекта, обобщающего нормы российского законодательства об иноагентах. Так, уточняются понятия "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник", "политический деятель", определяется, кто может быть признан иноагентом, а также вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырех и определяется порядок включения и исключения из него.
"Законопроект "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" внесён в Государственную Думу", - приводит слова Пискарева Telegram-канал комиссии.
Алексей Венедиктов* - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 22:47
Венедиктов* планирует обжаловать внесение в список иноагентов
 
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