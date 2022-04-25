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В Госдуму внесли проект, обобщающий нормы законов об иноагентах
В Госдуму внесли проект, обобщающий нормы законов об иноагентах - РИА Новости, 25.04.2022
В Госдуму внесли проект, обобщающий нормы законов об иноагентах
Разработанный комиссией Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России законопроект, обобщающий нормы законов об РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T14:41
2022-04-25T14:41
2022-04-25T14:47
россия
василий пискарев
госдума рф
общество
журналистика
цензура
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Разработанный комиссией Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России законопроект, обобщающий нормы законов об иноагентах, внесен в Госдуму, сообщил председатель комиссии Василий Пискарев.Пискарев в четверг заявил о разработке комиссией законопроекта, обобщающего нормы российского законодательства об иноагентах. Так, уточняются понятия "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник", "политический деятель", определяется, кто может быть признан иноагентом, а также вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырех и определяется порядок включения и исключения из него."Законопроект "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" внесён в Государственную Думу", - приводит слова Пискарева Telegram-канал комиссии.
https://ria.ru/20220422/venediktov-1785029433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, василий пискарев, госдума рф, общество, журналистика, цензура
14:41 25.04.2022 (обновлено: 14:47 25.04.2022)
В Госдуму внесли проект, обобщающий нормы законов об иноагентах
Депутат Пискарев: в Госдуму внесли проект, обобщающий нормы законов об иноагентах