https://ria.ru/20220425/inoagenty-1785321600.html

В Госдуму внесли проект, обобщающий нормы законов об иноагентах

В Госдуму внесли проект, обобщающий нормы законов об иноагентах - РИА Новости, 25.04.2022

В Госдуму внесли проект, обобщающий нормы законов об иноагентах

Разработанный комиссией Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России законопроект, обобщающий нормы законов об РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T14:41

2022-04-25T14:41

2022-04-25T14:47

россия

василий пискарев

госдума рф

общество

журналистика

цензура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9f2a5b8a4cc7e05924fb4786b868bbe.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Разработанный комиссией Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России законопроект, обобщающий нормы законов об иноагентах, внесен в Госдуму, сообщил председатель комиссии Василий Пискарев.Пискарев в четверг заявил о разработке комиссией законопроекта, обобщающего нормы российского законодательства об иноагентах. Так, уточняются понятия "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник", "политический деятель", определяется, кто может быть признан иноагентом, а также вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырех и определяется порядок включения и исключения из него."Законопроект "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" внесён в Государственную Думу", - приводит слова Пискарева Telegram-канал комиссии.

https://ria.ru/20220422/venediktov-1785029433.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, василий пискарев, госдума рф, общество, журналистика, цензура