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Минюст сможет запросить у РКН ограничения доступа к сайту иноагента - РИА Новости, 25.04.2022
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Минюст сможет запросить у РКН ограничения доступа к сайту иноагента
Минюст сможет запросить у РКН ограничения доступа к сайту иноагента - РИА Новости, 25.04.2022
Минюст сможет запросить у РКН ограничения доступа к сайту иноагента
Минюст РФ вправе обратиться к Роскомнадзор с запросом об ограничении доступа к сайту иноагента при несоблюдении им закона об иноагентах, следует из текста... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T16:02
2022-04-25T16:02
общество
госдума рф
министерство юстиции рф (минюст россии)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Минюст РФ вправе обратиться к Роскомнадзор с запросом об ограничении доступа к сайту иноагента при несоблюдении им закона об иноагентах, следует из текста законопроекта, размещенного в думской электронной базе."В случае ...несоблюдения требований, ...а также иных нарушений законодательства об иностранных агентах уполномоченный орган вправе направить в федеральный орган, ...запрос об ограничении доступа к информационному ресурсу иностранного агента", - отмечается в тексте законопроекта.
https://ria.ru/20220425/inoagent-1785335394.html
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общество, госдума рф, министерство юстиции рф (минюст россии), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
16:02 25.04.2022
 
Минюст сможет запросить у РКН ограничения доступа к сайту иноагента

Минюст сможет обратиться к РКН с запросом об ограничении доступа к сайту иноагента

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание министерства юстиции РФ
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание министерства юстиции РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Минюст РФ вправе обратиться к Роскомнадзор с запросом об ограничении доступа к сайту иноагента при несоблюдении им закона об иноагентах, следует из текста законопроекта, размещенного в думской электронной базе.
"В случае ...несоблюдения требований, ...а также иных нарушений законодательства об иностранных агентах уполномоченный орган вправе направить в федеральный орган, ...запрос об ограничении доступа к информационному ресурсу иностранного агента", - отмечается в тексте законопроекта.
Девушка в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
15:53
В Госдуму внесли законопроект об уточнении правового статуса иноагента
 
ОбществоГосдума РФМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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