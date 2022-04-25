https://ria.ru/20220425/inoagent-1785337127.html
Минюст сможет запросить у РКН ограничения доступа к сайту иноагента
Минюст сможет запросить у РКН ограничения доступа к сайту иноагента - РИА Новости, 25.04.2022
Минюст сможет запросить у РКН ограничения доступа к сайту иноагента
Минюст РФ вправе обратиться к Роскомнадзор с запросом об ограничении доступа к сайту иноагента при несоблюдении им закона об иноагентах, следует из текста... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T16:02
2022-04-25T16:02
2022-04-25T16:02
общество
госдума рф
министерство юстиции рф (минюст россии)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Минюст РФ вправе обратиться к Роскомнадзор с запросом об ограничении доступа к сайту иноагента при несоблюдении им закона об иноагентах, следует из текста законопроекта, размещенного в думской электронной базе."В случае ...несоблюдения требований, ...а также иных нарушений законодательства об иностранных агентах уполномоченный орган вправе направить в федеральный орган, ...запрос об ограничении доступа к информационному ресурсу иностранного агента", - отмечается в тексте законопроекта.
https://ria.ru/20220425/inoagent-1785335394.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, министерство юстиции рф (минюст россии), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Минюст сможет запросить у РКН ограничения доступа к сайту иноагента
Минюст сможет обратиться к РКН с запросом об ограничении доступа к сайту иноагента