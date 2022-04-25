https://ria.ru/20220425/inoagent-1785335394.html

В Госдуму внесли законопроект об уточнении правового статуса иноагента

В Госдуму внесли законопроект об уточнении правового статуса иноагента - РИА Новости, 25.04.2022

В Госдуму внесли законопроект об уточнении правового статуса иноагента

Иностранный агент не вправе получать государственную финансовую поддержку и применять упрощенную систему налогообложения, соответствующий законопроект "О... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T15:53

2022-04-25T15:53

2022-04-25T15:53

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общество

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Иностранный агент не вправе получать государственную финансовую поддержку и применять упрощенную систему налогообложения, соответствующий законопроект "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" размещен в думской электронной базе."Иностранный агент не вправе получать государственную финансовую поддержку", - говорится в статье 10 пункте 12 законопроекта.Согласно законопроекту, иностранные агенты также не смогут применять упрощенную систему налогообложения."Иностранный агент не вправе применять упрощенную систему налогообложения", - сообщается в статье 10 пункте 14 законопроекта.

https://ria.ru/20220425/inoagenty-1785321600.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

госдума рф, общество