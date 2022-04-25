https://ria.ru/20220425/inoagent-1785335394.html
В Госдуму внесли законопроект об уточнении правового статуса иноагента
В Госдуму внесли законопроект об уточнении правового статуса иноагента - РИА Новости, 25.04.2022
В Госдуму внесли законопроект об уточнении правового статуса иноагента
Иностранный агент не вправе получать государственную финансовую поддержку и применять упрощенную систему налогообложения, соответствующий законопроект "О... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T15:53
2022-04-25T15:53
2022-04-25T15:53
госдума рф
общество
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Иностранный агент не вправе получать государственную финансовую поддержку и применять упрощенную систему налогообложения, соответствующий законопроект "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" размещен в думской электронной базе."Иностранный агент не вправе получать государственную финансовую поддержку", - говорится в статье 10 пункте 12 законопроекта.Согласно законопроекту, иностранные агенты также не смогут применять упрощенную систему налогообложения."Иностранный агент не вправе применять упрощенную систему налогообложения", - сообщается в статье 10 пункте 14 законопроекта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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госдума рф, общество
В Госдуму внесли законопроект об уточнении правового статуса иноагента
Законопроект: иноагент не вправе получать государственную финансовую поддержку
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости.
Иностранный агент не вправе получать государственную финансовую поддержку и применять упрощенную систему налогообложения, соответствующий законопроект "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" размещен
в думской электронной базе.
"Иностранный агент не вправе получать государственную финансовую поддержку", - говорится в статье 10 пункте 12 законопроекта.
Согласно законопроекту, иностранные агенты также не смогут применять упрощенную систему налогообложения.
"Иностранный агент не вправе применять упрощенную систему налогообложения", - сообщается в статье 10 пункте 14 законопроекта.