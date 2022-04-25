https://ria.ru/20220425/infrastruktura-1785317709.html

В СПЧ предложили создать орган для аудита критичной инфраструктуры

В СПЧ предложили создать орган для аудита критичной инфраструктуры - РИА Новости, 25.04.2022

В СПЧ предложили создать орган для аудита критичной инфраструктуры

Зарубежные компании могут заблокировать смартфоны россиян по приказу своих "кураторов", необходимо создать межведомственный орган военного времени, который... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T14:27

2022-04-25T14:27

2022-04-25T14:27

технологии

россия

игорь ашманов

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Зарубежные компании могут заблокировать смартфоны россиян по приказу своих "кураторов", необходимо создать межведомственный орган военного времени, который будет проводить аудит критичных отраслей и критичной инфраструктуры, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов."Приказа нас отключить, а отключить можно многое – маршрутизацию, доменные имена, смартфоны в "кирпичи", выключить и отозвать сертификаты шифрования – приказ не был дан оттуда. Но может быть дан, и я думаю, что будет дан. Нам нужен какой-то межведомственный орган, который занимается не тем, кому дать какие инвестиции – то, что делает штаб в Минцифры, например, - а быстро провести аудит самых критичных отраслей, самой критической инфраструктуры и понять, что мы будем делать в этом случае. Нужны какие-то органы военного времени", - заявил Ашманов в ходе XI Форума безопасного Интернета "Цифровой суверенитет России в условиях информационной войны".По его словам, в смартфонах есть функция блокировки, которая нужна пользователям, если смартфон украли, но на самом деле, по мнению Ашманова, понятно, что этой функцией "владелец платформы может заблокировать телефон в любой момент".По его словам, все действия по отзыву лицензий, блокировки и "уходы из страны" происходят со стороны самих частных компаний, а не "по приказу кураторов"."На них происходит атака культуры отмены. Там ведутся списки тех, кто еще "имеет наглость работать с русскими", и призывают не покупать их продукты и так далее", - рассказал член СПЧ.

https://ria.ru/20220421/mikrochipy-1784536026.html

https://ria.ru/20220425/spch-1785288656.html

россия

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Владимир Лаврентьев

технологии, россия, игорь ашманов, совет по правам человека при президенте рф (спч)