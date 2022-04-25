https://ria.ru/20220425/infrastruktura-1785317709.html
В СПЧ предложили создать орган для аудита критичной инфраструктуры
В СПЧ предложили создать орган для аудита критичной инфраструктуры - РИА Новости, 25.04.2022
В СПЧ предложили создать орган для аудита критичной инфраструктуры
Зарубежные компании могут заблокировать смартфоны россиян по приказу своих "кураторов", необходимо создать межведомственный орган военного времени, который... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T14:27
2022-04-25T14:27
2022-04-25T14:27
технологии
россия
игорь ашманов
совет по правам человека при президенте рф (спч)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156007/27/1560072762_0:19:600:357_1920x0_80_0_0_fca0dacd4d75a28ac00724b33e51bd80.png
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Зарубежные компании могут заблокировать смартфоны россиян по приказу своих "кураторов", необходимо создать межведомственный орган военного времени, который будет проводить аудит критичных отраслей и критичной инфраструктуры, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов."Приказа нас отключить, а отключить можно многое – маршрутизацию, доменные имена, смартфоны в "кирпичи", выключить и отозвать сертификаты шифрования – приказ не был дан оттуда. Но может быть дан, и я думаю, что будет дан. Нам нужен какой-то межведомственный орган, который занимается не тем, кому дать какие инвестиции – то, что делает штаб в Минцифры, например, - а быстро провести аудит самых критичных отраслей, самой критической инфраструктуры и понять, что мы будем делать в этом случае. Нужны какие-то органы военного времени", - заявил Ашманов в ходе XI Форума безопасного Интернета "Цифровой суверенитет России в условиях информационной войны".По его словам, в смартфонах есть функция блокировки, которая нужна пользователям, если смартфон украли, но на самом деле, по мнению Ашманова, понятно, что этой функцией "владелец платформы может заблокировать телефон в любой момент".По его словам, все действия по отзыву лицензий, блокировки и "уходы из страны" происходят со стороны самих частных компаний, а не "по приказу кураторов"."На них происходит атака культуры отмены. Там ведутся списки тех, кто еще "имеет наглость работать с русскими", и призывают не покупать их продукты и так далее", - рассказал член СПЧ.
https://ria.ru/20220421/mikrochipy-1784536026.html
https://ria.ru/20220425/spch-1785288656.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156007/27/1560072762_0:0:600:450_1920x0_80_0_0_67c6e76477694fc624d652acf1a39e60.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, игорь ашманов, совет по правам человека при президенте рф (спч)
В СПЧ предложили создать орган для аудита критичной инфраструктуры
Член СПЧ Ашманов предложил создать орган для аудита критичной инфраструктуры
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Зарубежные компании могут заблокировать смартфоны россиян по приказу своих "кураторов", необходимо создать межведомственный орган военного времени, который будет проводить аудит критичных отраслей и критичной инфраструктуры, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов.
"Приказа нас отключить, а отключить можно многое – маршрутизацию, доменные имена, смартфоны в "кирпичи", выключить и отозвать сертификаты шифрования – приказ не был дан оттуда. Но может быть дан, и я думаю, что будет дан. Нам нужен какой-то межведомственный орган, который занимается не тем, кому дать какие инвестиции – то, что делает штаб в Минцифры, например, - а быстро провести аудит самых критичных отраслей, самой критической инфраструктуры и понять, что мы будем делать в этом случае. Нужны какие-то органы военного времени", - заявил Ашманов в ходе XI Форума безопасного Интернета "Цифровой суверенитет России
в условиях информационной войны".
По его словам, в смартфонах есть функция блокировки, которая нужна пользователям, если смартфон украли, но на самом деле, по мнению Ашманова, понятно, что этой функцией "владелец платформы может заблокировать телефон в любой момент".
По его словам, все действия по отзыву лицензий, блокировки и "уходы из страны" происходят со стороны самих частных компаний, а не "по приказу кураторов".
"На них происходит атака культуры отмены. Там ведутся списки тех, кто еще "имеет наглость работать с русскими", и призывают не покупать их продукты и так далее", - рассказал член СПЧ.