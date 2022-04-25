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Московская область поддержит IT-компании региона специальными грантами
Московская область поддержит IT-компании региона специальными грантами - РИА Новости, 25.04.2022
Московская область поддержит IT-компании региона специальными грантами
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о решении поддержать IT-компании региона специальными грантами. Об этом сообщил телеканал “360”. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:15
2022-04-25T17:15
2022-04-25T17:15
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о решении поддержать IT-компании региона специальными грантами. Об этом сообщил телеканал “360”."По завершении недели мы собирались вместе с представителями IT, обсуждали различные программы поддержки. Вы знаете, что и в Дубне, и в Красногорске, и на ряде других территорий у нас весьма большие успешные компании, которые и работают в части импортозамещения, и создают новые продукты, очень востребованные и очень важные в современной технологической жизни", –сказал он.Глава региона подчеркнул, что механизм предоставления грантов должен быть простым и понятным. Также воробьев добавил, что в регионе необходимо составить программу подготовки программистов в школах."Поэтому прошу обращать внимание, что айтишники будут тогда, когда будет классная база в школах, когда есть профессиональное оборудование и педагоги в колледжах. Я лишь еще раз хочу подчеркнуть, что это имеет в мировой конкуренции и в деятельности нашей экономики определяющее значение", – резюмировал губернатор.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о решении поддержать IT-компании региона специальными грантами. Об этом сообщил телеканал “360”
.
"По завершении недели мы собирались вместе с представителями IT, обсуждали различные программы поддержки. Вы знаете, что и в Дубне, и в Красногорске, и на ряде других территорий у нас весьма большие успешные компании, которые и работают в части импортозамещения, и создают новые продукты, очень востребованные и очень важные в современной технологической жизни", –сказал он.
Глава региона подчеркнул, что механизм предоставления грантов должен быть простым и понятным. Также воробьев добавил, что в регионе необходимо составить программу подготовки программистов в школах.
"Поэтому прошу обращать внимание, что айтишники будут тогда, когда будет классная база в школах, когда есть профессиональное оборудование и педагоги в колледжах. Я лишь еще раз хочу подчеркнуть, что это имеет в мировой конкуренции и в деятельности нашей экономики определяющее значение", – резюмировал губернатор.