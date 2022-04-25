19:16 25.04.2022 (обновлено: 20:19 25.04.2022)
Uniper считает возможным платить за газ из России в евро
Энергетическая компания Uniper считает возможным платить за газ из России в евро
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Немецкая компания Uniper считает, что сможет оплачивать российский газ в соответствии с санкциями, несмотря на требование Москвы оплаты в рублях, пишет Рейтер.
"По первоначальной и, следовательно, по-прежнему необязывающей оценке, мы все еще считаем, что соответствующая обработка платежей в будущем возможна", - цитирует агентство заявление компании.
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В фирме заявили, что будут придерживаться закона о санкциях и находятся в контакте с Берлином по этому вопросу.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
Uniper была образована 1 января 2016 года в рамках реорганизации компании E.ON, в результате которой бизнес традиционной энергетики был выделен в отдельную фирму. Uniper принадлежит российская "дочка" - "Юнипро", в состав которой входят Яйвинская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, филиал "Э.ОН Инжиниринг" и московское представительство ПАО "Юнипро".