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Эксперт назвал страну, которая не выживет без российского газа - РИА Новости, 25.04.2022
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Эксперт назвал страну, которая не выживет без российского газа
Эксперт назвал страну, которая не выживет без российского газа - РИА Новости, 25.04.2022
Эксперт назвал страну, которая не выживет без российского газа
Германия, экономика которой сильнее всех в ЕС зависит от поставок по трубопроводам из России. Если Евросоюз все же объявит эмбарго, заменить российский газ... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T01:15
2022-04-25T01:15
экономика
россия
норвегия
нидерланды
санкции в отношении россии
природный газ
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Германия, экономика которой сильнее всех в ЕС зависит от поставок по трубопроводам из России. Если Евросоюз все же объявит эмбарго, заменить российский газ будет нечем, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.Трубопроводные поставки в страну, кроме России, осуществляют Норвегия и Нидерланды. Объем нидерландских поставок минимальный, они осуществляются в основном по старым контрактам, добавил собеседник агентства.Поэтому заместить российский объем фактически нечем, подытожил Юшков.
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россия
норвегия
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экономика, россия, норвегия, нидерланды, санкции в отношении россии, природный газ
01:15 25.04.2022
 
Эксперт назвал страну, которая не выживет без российского газа

Аналитик Юшков: Германии фактически нечем заменить газ из России

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГорелка газовой плиты
Горелка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Горелка газовой плиты. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Германия, экономика которой сильнее всех в ЕС зависит от поставок по трубопроводам из России. Если Евросоюз все же объявит эмбарго, заменить российский газ будет нечем, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.
"Германия выступает крупнейшим покупателем российского газа и у нее нет ни одного СПГ-терминала, то есть, страна весь газ покупает только по трубопроводам", — пояснил он.
Трубопроводные поставки в страну, кроме России, осуществляют Норвегия и Нидерланды. Объем нидерландских поставок минимальный, они осуществляются в основном по старым контрактам, добавил собеседник агентства.
Поэтому заместить российский объем фактически нечем, подытожил Юшков.
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ЭкономикаРоссияНорвегияНидерландыСанкции в отношении РоссииПриродный газ
 
 
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