https://ria.ru/20220425/gaz-1785229251.html
Эксперт назвал страну, которая не выживет без российского газа
Эксперт назвал страну, которая не выживет без российского газа - РИА Новости, 25.04.2022
Эксперт назвал страну, которая не выживет без российского газа
Германия, экономика которой сильнее всех в ЕС зависит от поставок по трубопроводам из России. Если Евросоюз все же объявит эмбарго, заменить российский газ... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T01:15
2022-04-25T01:15
2022-04-25T01:15
экономика
россия
норвегия
нидерланды
санкции в отношении россии
природный газ
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Германия, экономика которой сильнее всех в ЕС зависит от поставок по трубопроводам из России. Если Евросоюз все же объявит эмбарго, заменить российский газ будет нечем, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.Трубопроводные поставки в страну, кроме России, осуществляют Норвегия и Нидерланды. Объем нидерландских поставок минимальный, они осуществляются в основном по старым контрактам, добавил собеседник агентства.Поэтому заместить российский объем фактически нечем, подытожил Юшков.
https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html
россия
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, норвегия, нидерланды, санкции в отношении россии, природный газ
Эксперт назвал страну, которая не выживет без российского газа
Аналитик Юшков: Германии фактически нечем заменить газ из России