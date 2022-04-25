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Франция при Макроне останется без коренных жителей, заявили в ЛДПР - РИА Новости, 25.04.2022
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Франция при Макроне останется без коренных жителей, заявили в ЛДПР
Франция при Макроне останется без коренных жителей, заявили в ЛДПР - РИА Новости, 25.04.2022
Франция при Макроне останется без коренных жителей, заявили в ЛДПР
Франция благодаря побеждающему на выборах президента Эммануэлю Макрону к следующим выборам главы государства останется без коренных французов, это единственный... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T18:45
2022-04-25T18:45
в мире
эммануэль макрон
франция
лдпр
россия
выборы президента франции — 2022
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Франция благодаря побеждающему на выборах президента Эммануэлю Макрону к следующим выборам главы государства останется без коренных французов, это единственный путь для европейских элит, чтобы избежать победы правых на этих выборах, заявили во фракции ЛДПР.Вновь избранный на пост президента Франции Эммануэль Макрон объявил, что в ближайшую пятилетку приложит усилия, чтобы превратить республику в "великую экологическую державу", сообщили в ЛДПР."Полагаем, что к 2027 году благодаря Макрону Франция "очистится" настолько, что в ней не останется коренных французов. Уже сейчас каждый пятый гражданин Франции – иммигрант или потомок иммигранта. Стратегия на "обесфранцуживание" Франции – это единственный путь для европейских элит, чтобы избежать победы правых в этой стране через пять лет", - сообщается в официальном Telegram-канале партии.Ранее побеждающий на президентских выборах во Франции Эммануэль Макрон заявил в ходе своего выступления у Эйфелевой башни, что его сторонники проголосовали за более независимую Францию.Он поблагодарил тех, кто в первом и втором турах выборов выразил ему доверие для воплощения "нашего проекта более независимой Франции, более сильной Европы, продолжения обеспечения конкретного прогресса для каждого за счет инвестиций и глубоких преобразований, высвобождая креативность и инновации, и чтобы сделать Францию великой экологической державой".
https://ria.ru/20220425/frantsiya-1785239088.html
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в мире, эммануэль макрон, франция, лдпр, россия, выборы президента франции — 2022
18:45 25.04.2022
 
Франция при Макроне останется без коренных жителей, заявили в ЛДПР

ЛДПР считает, что к 2027 году при Макроне во Франции не останется коренных французов

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкВид на церковь Святой Марии Магдалины с безлюдной улицы Руаяль в Париже
Вид на церковь Святой Марии Магдалины с безлюдной улицы Руаяль в Париже - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Вид на церковь Святой Марии Магдалины с безлюдной улицы Руаяль в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Франция благодаря побеждающему на выборах президента Эммануэлю Макрону к следующим выборам главы государства останется без коренных французов, это единственный путь для европейских элит, чтобы избежать победы правых на этих выборах, заявили во фракции ЛДПР.
Вновь избранный на пост президента Франции Эммануэль Макрон объявил, что в ближайшую пятилетку приложит усилия, чтобы превратить республику в "великую экологическую державу", сообщили в ЛДПР.
Сторонники Эммануэля Макрона на Марсовом поле в Париже, после объявления результатов выборов во Франции - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
08:11
Полная и безоговорочная капитуляция: французы сдали страну глобалистам
"Полагаем, что к 2027 году благодаря Макрону Франция "очистится" настолько, что в ней не останется коренных французов. Уже сейчас каждый пятый гражданин Франции – иммигрант или потомок иммигранта. Стратегия на "обесфранцуживание" Франции – это единственный путь для европейских элит, чтобы избежать победы правых в этой стране через пять лет", - сообщается в официальном Telegram-канале партии.
Ранее побеждающий на президентских выборах во Франции Эммануэль Макрон заявил в ходе своего выступления у Эйфелевой башни, что его сторонники проголосовали за более независимую Францию.
Он поблагодарил тех, кто в первом и втором турах выборов выразил ему доверие для воплощения "нашего проекта более независимой Франции, более сильной Европы, продолжения обеспечения конкретного прогресса для каждого за счет инвестиций и глубоких преобразований, высвобождая креативность и инновации, и чтобы сделать Францию великой экологической державой".
Плакаты с изображением Эрика Земмура в Биарицце - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 17:07
Под видом беженцев с Украины приезжают мигранты из Африки, заявил Земмур
 
В миреЭммануэль МакронФранцияЛДПРРоссияВыборы президента Франции — 2022
 
 
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