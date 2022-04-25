https://ria.ru/20220425/finlyandiya-1785293663.html

СМИ: Финляндия замедляет процесс подачи заявки в НАТО, ожидая Швецию

СМИ: Финляндия замедляет процесс подачи заявки в НАТО, ожидая Швецию - РИА Новости, 25.04.2022

СМИ: Финляндия замедляет процесс подачи заявки в НАТО, ожидая Швецию

Финляндия замедляет процесс подачи заявки на вступление в НАТО, а Швеция ускоряет его, чтобы страны смогли одновременно подать заявку в оборонительный альянс,... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T12:42

2022-04-25T12:42

2022-04-25T12:42

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ХЕЛЬСИНКИ, 25 апр - РИА Новости. Финляндия замедляет процесс подачи заявки на вступление в НАТО, а Швеция ускоряет его, чтобы страны смогли одновременно подать заявку в оборонительный альянс, сообщает в понедельник шведская газета Dagens Nyheter со ссылкой на источник в шведском правительстве."В настоящее время Финляндия замедляет свой процесс, в то время как Швеция ускоряет темпы, чтобы обе страны могли, если будет принято такое решение, одновременно подать заявку на членство", - сообщил газете источник в шведском правительстве.Ранее финские политики неоднократно заявляли о желательно синхронной подаче Финляндией заявки в НАТО вместе со Швецией, что, по их мнению, облегчит негативную реакцию из России.В МИД РФ ранее заявили, что Москва по двусторонним каналам предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их вступления в НАТО. В ведомстве добавили, что Швеция и Финляндия должны понимать последствия для двусторонних отношений с Россией, а также то, как это скажется на европейской системе безопасности.

https://ria.ru/20220425/turtsiya-1785238316.html

https://ria.ru/20220421/nato-1784689148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, финляндия, швеция, россия, нато