https://ria.ru/20220425/fermerstvo-1785373680.html

Аграрии Тверской области приступили к весенне-полевым работам

Аграрии Тверской области приступили к весенне-полевым работам - РИА Новости, 25.04.2022

Аграрии Тверской области приступили к весенне-полевым работам

Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства Тверской области приступили к проведению весенних полевых работ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T18:07

2022-04-25T18:07

2022-04-25T18:07

тверская область

игорь руденя

ржевский район

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ТВЕРЬ, 25 апр – РИА Новости. Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства Тверской области приступили к проведению весенних полевых работ, сообщает пресс-служба областного правительства.Первыми на поля вышли аграрии Бежецкого, Зубцовского и Ржевского районов.В пресс-службе отметили, что в этом году объём запланированной государственной поддержки на проведение весенних полевых работ составляет более 293 миллионов рублей, что почти на 100 миллионов рублей больше, чем в предыдущем.По мнению губернатора области Игоря Рудени, весенние сельскохозяйственные работы задают темп всему году.Яровой сев предстоит выполнить на площади почти 123 тысяч гектаров. Посадка картофеля запланирована на площади около 14 тысяч гектаров, овощных культур – 3 тысяч гектаров.Всего в регионе посевные работы ведут 640 сельхозтоваропроизводителей, из которых 70 – крупные и средние предприятия.

https://ria.ru/20220420/proizvodstvo-1784517770.html

ржевский район

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, ржевский район