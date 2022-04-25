https://ria.ru/20220425/fermerstvo-1785373680.html
Аграрии Тверской области приступили к весенне-полевым работам
Аграрии Тверской области приступили к весенне-полевым работам - РИА Новости, 25.04.2022
Аграрии Тверской области приступили к весенне-полевым работам
Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства Тверской области приступили к проведению весенних полевых работ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T18:07
2022-04-25T18:07
2022-04-25T18:07
тверская область
игорь руденя
ржевский район
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ТВЕРЬ, 25 апр – РИА Новости. Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства Тверской области приступили к проведению весенних полевых работ, сообщает пресс-служба областного правительства.Первыми на поля вышли аграрии Бежецкого, Зубцовского и Ржевского районов.В пресс-службе отметили, что в этом году объём запланированной государственной поддержки на проведение весенних полевых работ составляет более 293 миллионов рублей, что почти на 100 миллионов рублей больше, чем в предыдущем.По мнению губернатора области Игоря Рудени, весенние сельскохозяйственные работы задают темп всему году.Яровой сев предстоит выполнить на площади почти 123 тысяч гектаров. Посадка картофеля запланирована на площади около 14 тысяч гектаров, овощных культур – 3 тысяч гектаров.Всего в регионе посевные работы ведут 640 сельхозтоваропроизводителей, из которых 70 – крупные и средние предприятия.
https://ria.ru/20220420/proizvodstvo-1784517770.html
ржевский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, ржевский район
ТВЕРЬ, 25 апр – РИА Новости. Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства Тверской области приступили к проведению весенних полевых работ, сообщает пресс-служба областного правительства.
Первыми на поля вышли аграрии Бежецкого, Зубцовского и Ржевского районов
.
В пресс-службе отметили, что в этом году объём запланированной государственной поддержки на проведение весенних полевых работ составляет более 293 миллионов рублей, что почти на 100 миллионов рублей больше, чем в предыдущем.
По мнению губернатора области Игоря Рудени
, весенние сельскохозяйственные работы задают темп всему году.
"Как мы их проведем – таких результатов и достигнем. Одна из главных задач – оперативное и своевременное доведение государственной поддержки до сельхозпроизводителей, что позволит провести кампанию в оптимальные сроки", – считает глава региона.
Яровой сев предстоит выполнить на площади почти 123 тысяч гектаров. Посадка картофеля запланирована на площади около 14 тысяч гектаров, овощных культур – 3 тысяч гектаров.
Всего в регионе посевные работы ведут 640 сельхозтоваропроизводителей, из которых 70 – крупные и средние предприятия.