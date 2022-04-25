Рейтинг@Mail.ru
Аграрии Тверской области приступили к весенне-полевым работам - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20220425/fermerstvo-1785373680.html
Аграрии Тверской области приступили к весенне-полевым работам
Аграрии Тверской области приступили к весенне-полевым работам - РИА Новости, 25.04.2022
Аграрии Тверской области приступили к весенне-полевым работам
Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства Тверской области приступили к проведению весенних полевых работ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T18:07
2022-04-25T18:07
тверская область
игорь руденя
ржевский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149270/55/1492705538_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_8d132a588e2c6c3ffac892d97a54bb06.jpg
ТВЕРЬ, 25 апр – РИА Новости. Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства Тверской области приступили к проведению весенних полевых работ, сообщает пресс-служба областного правительства.Первыми на поля вышли аграрии Бежецкого, Зубцовского и Ржевского районов.В пресс-службе отметили, что в этом году объём запланированной государственной поддержки на проведение весенних полевых работ составляет более 293 миллионов рублей, что почти на 100 миллионов рублей больше, чем в предыдущем.По мнению губернатора области Игоря Рудени, весенние сельскохозяйственные работы задают темп всему году.Яровой сев предстоит выполнить на площади почти 123 тысяч гектаров. Посадка картофеля запланирована на площади около 14 тысяч гектаров, овощных культур – 3 тысяч гектаров.Всего в регионе посевные работы ведут 640 сельхозтоваропроизводителей, из которых 70 – крупные и средние предприятия.
https://ria.ru/20220420/proizvodstvo-1784517770.html
ржевский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149270/55/1492705538_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_c08e7e3a2160e8110eb8e468ed4157e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь руденя, ржевский район
18:07 25.04.2022
 

Аграрии Тверской области приступили к весенне-полевым работам

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВесенняя посевная
Весенняя посевная - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Весенняя посевная
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 25 апр – РИА Новости. Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства Тверской области приступили к проведению весенних полевых работ, сообщает пресс-служба областного правительства.
Первыми на поля вышли аграрии Бежецкого, Зубцовского и Ржевского районов.
Компания Полигран - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 15:56Тверская область
Российский производитель ПВХ-композиций расширит производство в Твери
В пресс-службе отметили, что в этом году объём запланированной государственной поддержки на проведение весенних полевых работ составляет более 293 миллионов рублей, что почти на 100 миллионов рублей больше, чем в предыдущем.
По мнению губернатора области Игоря Рудени, весенние сельскохозяйственные работы задают темп всему году.
"Как мы их проведем – таких результатов и достигнем. Одна из главных задач – оперативное и своевременное доведение государственной поддержки до сельхозпроизводителей, что позволит провести кампанию в оптимальные сроки", – считает глава региона.
Яровой сев предстоит выполнить на площади почти 123 тысяч гектаров. Посадка картофеля запланирована на площади около 14 тысяч гектаров, овощных культур – 3 тысяч гектаров.
Всего в регионе посевные работы ведут 640 сельхозтоваропроизводителей, из которых 70 – крупные и средние предприятия.
 
Тверская областьИгорь РуденяРжевский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала