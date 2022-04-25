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Россия за сутки эвакуировала девять тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 25.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/evakuatsiya-1785408089.html
Россия за сутки эвакуировала девять тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР
Россия за сутки эвакуировала девять тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 25.04.2022
Россия за сутки эвакуировала девять тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР
Россия за сутки без участия Киева эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР на свою территорию 9 285 человек, заявил на брифинге руководитель... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T21:44
2022-04-25T21:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия за сутки без участия Киева эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР на свою территорию 9 285 человек, заявил на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он добавил, что всего с начала спецоперации эвакуированы уже более 975 тысяч человек, из которых больше 178 тысяч детей. Границу России при этом пересекли более 127 тысяч личных автомобилей, а за сутки – 1215.В РФ, по его словам, функционируют более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. Прибывающим оказывается квалифицированная медицинская и психологическая помощь. Беженцы получают жилье, трудоспособные граждане обеспечиваются рабочими местами, а детей отправляют в школы и детские сады.Мизинцев добавил, что от иностранных и украинских граждан за сутки поступило 346 обращений, а всего в базе данных уже более 2,753 миллиона обращений из 2 131 населенного пункта Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html
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в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
21:44 25.04.2022
 
Россия за сутки эвакуировала девять тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР

Россия за сутки эвакуировала более девяти тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкБеженцы из Харькова возле пункта временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области
Беженцы из Харькова возле пункта временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Беженцы из Харькова возле пункта временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия за сутки без участия Киева эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР на свою территорию 9 285 человек, заявил на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на создаваемые Киевом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик на территорию Российской Федерации эвакуированы 9 285 человек, из них – 733 ребенка", - сказал Мизинцев.
Он добавил, что всего с начала спецоперации эвакуированы уже более 975 тысяч человек, из которых больше 178 тысяч детей. Границу России при этом пересекли более 127 тысяч личных автомобилей, а за сутки – 1215.
В РФ, по его словам, функционируют более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. Прибывающим оказывается квалифицированная медицинская и психологическая помощь. Беженцы получают жилье, трудоспособные граждане обеспечиваются рабочими местами, а детей отправляют в школы и детские сады.
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Мизинцев добавил, что от иностранных и украинских граждан за сутки поступило 346 обращений, а всего в базе данных уже более 2,753 миллиона обращений из 2 131 населенного пункта Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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