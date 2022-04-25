https://ria.ru/20220425/evakuatsiya-1785408089.html

Россия за сутки эвакуировала девять тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР

Россия за сутки эвакуировала девять тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 25.04.2022

Россия за сутки эвакуировала девять тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР

Россия за сутки без участия Киева эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР на свою территорию 9 285 человек, заявил на брифинге руководитель... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T21:44

2022-04-25T21:44

2022-04-25T21:44

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия за сутки без участия Киева эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР на свою территорию 9 285 человек, заявил на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он добавил, что всего с начала спецоперации эвакуированы уже более 975 тысяч человек, из которых больше 178 тысяч детей. Границу России при этом пересекли более 127 тысяч личных автомобилей, а за сутки – 1215.В РФ, по его словам, функционируют более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. Прибывающим оказывается квалифицированная медицинская и психологическая помощь. Беженцы получают жилье, трудоспособные граждане обеспечиваются рабочими местами, а детей отправляют в школы и детские сады.Мизинцев добавил, что от иностранных и украинских граждан за сутки поступило 346 обращений, а всего в базе данных уже более 2,753 миллиона обращений из 2 131 населенного пункта Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр