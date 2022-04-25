https://ria.ru/20220425/evakuatsiya-1785403206.html

Около 200 человек эвакуировали из ТЦ на МКАД из-за возгорания

Около 200 человек эвакуировали из ТЦ на МКАД из-за возгорания - РИА Новости, 25.04.2022

Около 200 человек эвакуировали из ТЦ на МКАД из-за возгорания

Порядка 200 человек эвакуировали из четырехэтажного торгового центра "Шелковый путь" в городском округе Видное Московской области из-за возгорания на складе,... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T20:56

2022-04-25T20:56

2022-04-25T20:56

происшествия

коммерческая недвижимость

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Порядка 200 человек эвакуировали из четырехэтажного торгового центра "Шелковый путь" в городском округе Видное Московской области из-за возгорания на складе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Вечером в понедельник в экстренных службах сообщили агентству, что посетителей и персонал торгового центра "Шелковый путь" на 32-м километре МКАД эвакуируют в Ленинском городском округе Московской области из-за сильного задымления."Эвакуировано 200 человек. Погибшие и пострадавшие уточняются", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на момент прибытия спасателей наблюдалось сильное задымление на минус первом этаже в складском помещении.

https://ria.ru/20220424/pozhar-1785152746.html

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, коммерческая недвижимость, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)