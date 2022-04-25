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Около 200 человек эвакуировали из ТЦ на МКАД из-за возгорания - РИА Новости, 25.04.2022
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Около 200 человек эвакуировали из ТЦ на МКАД из-за возгорания
Около 200 человек эвакуировали из ТЦ на МКАД из-за возгорания - РИА Новости, 25.04.2022
Около 200 человек эвакуировали из ТЦ на МКАД из-за возгорания
Порядка 200 человек эвакуировали из четырехэтажного торгового центра "Шелковый путь" в городском округе Видное Московской области из-за возгорания на складе,... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T20:56
2022-04-25T20:56
происшествия
коммерческая недвижимость
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Порядка 200 человек эвакуировали из четырехэтажного торгового центра "Шелковый путь" в городском округе Видное Московской области из-за возгорания на складе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Вечером в понедельник в экстренных службах сообщили агентству, что посетителей и персонал торгового центра "Шелковый путь" на 32-м километре МКАД эвакуируют в Ленинском городском округе Московской области из-за сильного задымления."Эвакуировано 200 человек. Погибшие и пострадавшие уточняются", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на момент прибытия спасателей наблюдалось сильное задымление на минус первом этаже в складском помещении.
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происшествия, коммерческая недвижимость, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
20:56 25.04.2022
 
Около 200 человек эвакуировали из ТЦ на МКАД из-за возгорания

Около 200 человек эвакуировали из ТЦ "Шелковый путь" на МКАД из-за возгорания на складе

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Порядка 200 человек эвакуировали из четырехэтажного торгового центра "Шелковый путь" в городском округе Видное Московской области из-за возгорания на складе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Вечером в понедельник в экстренных службах сообщили агентству, что посетителей и персонал торгового центра "Шелковый путь" на 32-м километре МКАД эвакуируют в Ленинском городском округе Московской области из-за сильного задымления.
"Эвакуировано 200 человек. Погибшие и пострадавшие уточняются", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на момент прибытия спасателей наблюдалось сильное задымление на минус первом этаже в складском помещении.
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ПроисшествияКоммерческая недвижимостьМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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