https://ria.ru/20220425/evakuatsiya-1785289521.html
В Брянске эвакуируют школы из-за угроз
В Брянске эвакуируют школы из-за угроз - РИА Новости, 25.04.2022
В Брянске эвакуируют школы из-за угроз
Школы Брянска эвакуируют после поступивших угроз, сообщила РИА Новости представитель департамента образования и науки Брянской области. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T12:26
2022-04-25T12:26
2022-04-25T12:26
происшествия
брянская область
брянск
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БРЯНСК, 25 апр – РИА Новости. Школы Брянска эвакуируют после поступивших угроз, сообщила РИА Новости представитель департамента образования и науки Брянской области."Поступает информация... Как положено, выводят детей на улицу", - сообщила собеседница агентства, отметив, что информация об угрозах поступает на электронную почту заведений.По ее словам, эвакуируют "много учреждений Брянска", на местах работают спецслужбы, в ряде проверенных учреждений угрозы не подтвердились.
https://ria.ru/20220414/khabarovsk-1783439859.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, брянск
В Брянске эвакуируют школы из-за угроз
В Брянке эвакуируют школы после поступивших угроз