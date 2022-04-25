https://ria.ru/20220425/evakuatsiya-1785289521.html

В Брянске эвакуируют школы из-за угроз

В Брянске эвакуируют школы из-за угроз - РИА Новости, 25.04.2022

В Брянске эвакуируют школы из-за угроз

Школы Брянска эвакуируют после поступивших угроз, сообщила РИА Новости представитель департамента образования и науки Брянской области. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T12:26

2022-04-25T12:26

2022-04-25T12:26

происшествия

брянская область

брянск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

БРЯНСК, 25 апр – РИА Новости. Школы Брянска эвакуируют после поступивших угроз, сообщила РИА Новости представитель департамента образования и науки Брянской области."Поступает информация... Как положено, выводят детей на улицу", - сообщила собеседница агентства, отметив, что информация об угрозах поступает на электронную почту заведений.По ее словам, эвакуируют "много учреждений Брянска", на местах работают спецслужбы, в ряде проверенных учреждений угрозы не подтвердились.

https://ria.ru/20220414/khabarovsk-1783439859.html

брянская область

брянск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, брянская область, брянск