https://ria.ru/20220425/erevan-1785407599.html
Протестующие разблокировали центральную площадь в Ереване
Протестующие разблокировали центральную площадь в Ереване - РИА Новости, 25.04.2022
Протестующие разблокировали центральную площадь в Ереване
Представители армянской оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, разблокировали один из центральных транспортных узлов Еревана -... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T21:39
2022-04-25T21:39
2022-04-25T21:39
в мире
ереван
армения
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ЕРЕВАН, 25 апр - РИА Новости. Представители армянской оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, разблокировали один из центральных транспортных узлов Еревана - площадь Франции, передает корреспондент РИА Новости.Движение на прилегающих к площади улицах было парализовано, к месту акции стянуты крупные силы полиции, в том числе полицейского спецназа. Позднее протестующие разблокировали транспортный узел и направились на площадь Свободы, где соединились с проводящей аналогичную акцию другой группой оппозиционеров во главе с экс-главой Службы нацбезопасность, руководителем фракции "Честь имею" Артуром Ванецяном.Ванецян заявил сторонникам, что в ближайшие дни крупных митингов не будет, пройдут акции неповиновения в разных частях города. А вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян отметил, что децентрализованные акции неповиновения продолжатся до 1 мая."Затем мы перейдем к конкретным и четким действиям", - отметил он.Шествие армянской оппозиции с требованием отставки Пашиняна началось в армянской столице в понедельник вечером. Акция стартовала от церкви Святого Креста, протестующие направились в центр города.В понедельник днем представители оппозиции ненадолго заблокировали движение на одном из ключевых транспортных узлов столицы – проспекте Комитаса.Ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян анонсировал с 25 апреля беспрерывные акции протеста по всей Армении. В оппозиции считают, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности".Лидер другой оппозиционной фракции, экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявил в видеообращении в соцсетях, что с 25 апреля начинается "второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей". Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Стычка протестующих с полицией на шествии в Ереване
Стычка с полицией произошла на шествии оппозиции в Ереване с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.
Шествие армянской оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна началось вечером в Ереване. Акция началась от церкви Святого Креста. Протестующие направились в центр города.
2022-04-25T21:39
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Шествие оппозиции в Ереване
В Ереване проходит шествие с требованием об отставке Пашиняна.
Оппозиция считает, что политика нынешних властей губительна для Армении и грозит потерей государственности.
2022-04-25T21:39
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PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, армения, видео
Протестующие разблокировали центральную площадь в Ереване
ЕРЕВАН, 25 апр - РИА Новости. Представители армянской оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, разблокировали один из центральных транспортных узлов Еревана - площадь Франции, передает корреспондент РИА Новости.
2022-04-25T21:39
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PT0M37S
Протестующие разблокировали центральную площадь в Ереване
В Ереване оппозиция, требующая отставки Пашиняна, разблокировала центральную площадь
ЕРЕВАН, 25 апр - РИА Новости. Представители армянской оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, разблокировали один из центральных транспортных узлов Еревана - площадь Франции, передает корреспондент РИА Новости.
Движение на прилегающих к площади улицах было парализовано, к месту акции стянуты крупные силы полиции, в том числе полицейского спецназа. Позднее протестующие разблокировали транспортный узел и направились на площадь Свободы, где соединились с проводящей аналогичную акцию другой группой оппозиционеров во главе с экс-главой Службы нацбезопасность, руководителем фракции "Честь имею" Артуром Ванецяном
.
Ванецян заявил сторонникам, что в ближайшие дни крупных митингов не будет, пройдут акции неповиновения в разных частях города. А вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян отметил, что децентрализованные акции неповиновения продолжатся до 1 мая.
"Затем мы перейдем к конкретным и четким действиям", - отметил он.
Шествие армянской оппозиции с требованием отставки Пашиняна началось в армянской столице в понедельник вечером. Акция стартовала от церкви Святого Креста, протестующие направились в центр города.
В понедельник днем представители оппозиции ненадолго заблокировали движение на одном из ключевых транспортных узлов столицы – проспекте Комитаса.
Ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян анонсировал с 25 апреля беспрерывные акции протеста по всей Армении
. В оппозиции считают, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики
, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности".
Лидер другой оппозиционной фракции, экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявил в видеообращении в соцсетях, что с 25 апреля начинается "второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей". Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване
с 17 апреля.