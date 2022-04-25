https://ria.ru/20220425/erevan-1785407599.html

Протестующие разблокировали центральную площадь в Ереване

Протестующие разблокировали центральную площадь в Ереване - РИА Новости, 25.04.2022

Протестующие разблокировали центральную площадь в Ереване

Представители армянской оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, разблокировали один из центральных транспортных узлов Еревана -... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T21:39

2022-04-25T21:39

2022-04-25T21:39

в мире

ереван

армения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785384760_0:0:1498:842_1920x0_80_0_0_237875950205ce5d063362cfd245c121.jpg

ЕРЕВАН, 25 апр - РИА Новости. Представители армянской оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, разблокировали один из центральных транспортных узлов Еревана - площадь Франции, передает корреспондент РИА Новости.Движение на прилегающих к площади улицах было парализовано, к месту акции стянуты крупные силы полиции, в том числе полицейского спецназа. Позднее протестующие разблокировали транспортный узел и направились на площадь Свободы, где соединились с проводящей аналогичную акцию другой группой оппозиционеров во главе с экс-главой Службы нацбезопасность, руководителем фракции "Честь имею" Артуром Ванецяном.Ванецян заявил сторонникам, что в ближайшие дни крупных митингов не будет, пройдут акции неповиновения в разных частях города. А вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян отметил, что децентрализованные акции неповиновения продолжатся до 1 мая."Затем мы перейдем к конкретным и четким действиям", - отметил он.Шествие армянской оппозиции с требованием отставки Пашиняна началось в армянской столице в понедельник вечером. Акция стартовала от церкви Святого Креста, протестующие направились в центр города.В понедельник днем представители оппозиции ненадолго заблокировали движение на одном из ключевых транспортных узлов столицы – проспекте Комитаса.Ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян анонсировал с 25 апреля беспрерывные акции протеста по всей Армении. В оппозиции считают, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности".Лидер другой оппозиционной фракции, экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявил в видеообращении в соцсетях, что с 25 апреля начинается "второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей". Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.

ереван

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Стычка протестующих с полицией на шествии в Ереване Стычка с полицией произошла на шествии оппозиции в Ереване с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости. Шествие армянской оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна началось вечером в Ереване. Акция началась от церкви Святого Креста. Протестующие направились в центр города. 2022-04-25T21:39 true PT0M37S

Шествие оппозиции в Ереване В Ереване проходит шествие с требованием об отставке Пашиняна. Оппозиция считает, что политика нынешних властей губительна для Армении и грозит потерей государственности. 2022-04-25T21:39 true PT0M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, ереван, армения, видео