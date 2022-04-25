https://ria.ru/20220425/dorogi-1785358653.html
Якутия получит миллиард рублей на строительство и реконструкцию дорог
Якутия получит миллиард рублей на строительство и реконструкцию дорог - РИА Новости, 25.04.2022
Якутия получит миллиард рублей на строительство и реконструкцию дорог
Дополнительное финансирование в размере 1 миллиарда рублей получит Якутия на строительство и реконструкцию дорог, сообщил глава республики Айсен Николаев в... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:17
2022-04-25T17:17
2022-04-25T17:17
республика саха (якутия)
экономика
михаил мишустин
россия
республика саха (якутия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150086/58/1500865831_0:166:3345:2047_1920x0_80_0_0_66f4a432e2460f1d19dfe75762cc3578.jpg
ЯКУТСК, 25 апр – РИА Новости. Дополнительное финансирование в размере 1 миллиарда рублей получит Якутия на строительство и реконструкцию дорог, сообщил глава республики Айсен Николаев в Telegram."Дорогие друзья, делюсь с вами радостной новостью - правительством РФ принято решение о выделении в этом году дополнительных средств на строительство и реконструкцию региональных дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Якутия получит 1 миллиард рублей", - сказал Николаев.Глава региона поблагодарил председателя правительства РФ Михаила Мишустина за оказываемую поддержку."Несомненно, это решение даст возможность быстрее улучшить дорожную инфраструктуру республики", - добавил он.Ранее сообщалось о том, что в 2022 году в Якутии по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" планируется отремонтировать в общей сложности 534,8 километра полотна, что на 33,5 километра больше в сравнении с предыдущим периодом. Почти половина этого объема – участки федеральных трасс.Протяженность ремонта федеральных трасс в 2021 году в регионе составила 178,8 километра, а общий объем отремонтированного полотна был равен 501,3 километра. Это рекордный показатель в истории республики.
https://ria.ru/20220418/ugol-1784152383.html
https://ria.ru/20220414/natsproekty-1783509929.html
россия
республика саха (якутия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150086/58/1500865831_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_55bd6e1cd123b8db4846b5220fcc0ced.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, россия, республика саха (якутия)
Якутия получит миллиард рублей на строительство и реконструкцию дорог
Якутия дополнительно получит миллиард рублей на строительство и реконструкцию дорог
ЯКУТСК, 25 апр – РИА Новости.
Дополнительное финансирование в размере 1 миллиарда рублей получит Якутия на строительство и реконструкцию дорог, сообщил глава республики Айсен Николаев в Telegram
.
"Дорогие друзья, делюсь с вами радостной новостью - правительством РФ
принято решение о выделении в этом году дополнительных средств на строительство и реконструкцию региональных дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Якутия получит 1 миллиард рублей", - сказал Николаев.
Глава региона поблагодарил председателя правительства РФ Михаила Мишустина
за оказываемую поддержку.
"Несомненно, это решение даст возможность быстрее улучшить дорожную инфраструктуру республики", - добавил он.
Ранее сообщалось о том, что в 2022 году в Якутии по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" планируется отремонтировать в общей сложности 534,8 километра полотна, что на 33,5 километра больше в сравнении с предыдущим периодом. Почти половина этого объема – участки федеральных трасс.
Протяженность ремонта федеральных трасс в 2021 году в регионе составила 178,8 километра, а общий объем отремонтированного полотна был равен 501,3 километра. Это рекордный показатель в истории республики.