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Якутия получит миллиард рублей на строительство и реконструкцию дорог - РИА Новости, 25.04.2022
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Якутия получит миллиард рублей на строительство и реконструкцию дорог
Якутия получит миллиард рублей на строительство и реконструкцию дорог - РИА Новости, 25.04.2022
Якутия получит миллиард рублей на строительство и реконструкцию дорог
Дополнительное финансирование в размере 1 миллиарда рублей получит Якутия на строительство и реконструкцию дорог, сообщил глава республики Айсен Николаев в... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:17
2022-04-25T17:17
республика саха (якутия)
экономика
михаил мишустин
россия
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 25 апр – РИА Новости. Дополнительное финансирование в размере 1 миллиарда рублей получит Якутия на строительство и реконструкцию дорог, сообщил глава республики Айсен Николаев в Telegram."Дорогие друзья, делюсь с вами радостной новостью - правительством РФ принято решение о выделении в этом году дополнительных средств на строительство и реконструкцию региональных дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Якутия получит 1 миллиард рублей", - сказал Николаев.Глава региона поблагодарил председателя правительства РФ Михаила Мишустина за оказываемую поддержку."Несомненно, это решение даст возможность быстрее улучшить дорожную инфраструктуру республики", - добавил он.Ранее сообщалось о том, что в 2022 году в Якутии по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" планируется отремонтировать в общей сложности 534,8 километра полотна, что на 33,5 километра больше в сравнении с предыдущим периодом. Почти половина этого объема – участки федеральных трасс.Протяженность ремонта федеральных трасс в 2021 году в регионе составила 178,8 километра, а общий объем отремонтированного полотна был равен 501,3 километра. Это рекордный показатель в истории республики.
https://ria.ru/20220418/ugol-1784152383.html
https://ria.ru/20220414/natsproekty-1783509929.html
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экономика, михаил мишустин, россия, республика саха (якутия)
17:17 25.04.2022
 
Якутия получит миллиард рублей на строительство и реконструкцию дорог

Якутия дополнительно получит миллиард рублей на строительство и реконструкцию дорог

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПроведение работ
Проведение работ - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЯКУТСК, 25 апр – РИА Новости. Дополнительное финансирование в размере 1 миллиарда рублей получит Якутия на строительство и реконструкцию дорог, сообщил глава республики Айсен Николаев в Telegram.
"Дорогие друзья, делюсь с вами радостной новостью - правительством РФ принято решение о выделении в этом году дополнительных средств на строительство и реконструкцию региональных дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Якутия получит 1 миллиард рублей", - сказал Николаев.
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18 апреля, 17:03Республика Саха (Якутия)
Более 35% сделок по экспорту угля из Якутии заключаются в юанях
Глава региона поблагодарил председателя правительства РФ Михаила Мишустина за оказываемую поддержку.
"Несомненно, это решение даст возможность быстрее улучшить дорожную инфраструктуру республики", - добавил он.
Ранее сообщалось о том, что в 2022 году в Якутии по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" планируется отремонтировать в общей сложности 534,8 километра полотна, что на 33,5 километра больше в сравнении с предыдущим периодом. Почти половина этого объема – участки федеральных трасс.
Протяженность ремонта федеральных трасс в 2021 году в регионе составила 178,8 километра, а общий объем отремонтированного полотна был равен 501,3 километра. Это рекордный показатель в истории республики.
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