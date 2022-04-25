https://ria.ru/20220425/dorogi-1785335148.html

Кировская область получит 1,5 миллиарда рублей на ремонт дорог

Кировская область получит 1,5 миллиарда рублей на ремонт дорог - РИА Новости, 25.04.2022

Кировская область получит 1,5 миллиарда рублей на ремонт дорог

Кировская область дополнительно получит 1,5 миллиарда рублей из резервного фонда правительства РФ, на эти средства планируется отремонтировать не менее 60... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T15:53

2022-04-25T15:53

2022-04-25T15:53

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михаил мишустин

кировская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр - РИА Новости. Кировская область дополнительно получит 1,5 миллиарда рублей из резервного фонда правительства РФ, на эти средства планируется отремонтировать не менее 60 километров дорог, сообщает пресс-служба главы региона Игоря Васильева.Ранее в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами сообщил, что правительство РФ направит дополнительно 120 миллиардов рублей на опережающее развитие автодорожной инфраструктуры.В министерстве транспорта Кировской области отметили, что сейчас определяют такие дороги. Подготовка к дорожному сезону в регионе началась еще осенью прошлого года - приводили в порядок технику, закупали часть строительных материалов. Сезон ремонтных работ в Кирове начался уже в середине апреля, работы ведутся на 13 улицах областного центра. В мае-июне ремонт начнется в Кирово-Чепецке и Слободском."Мы ежегодно увеличиваем финансирование на приведение дорог региона в нормативное состояние, в том числе используем и федеральные инструменты. Благодаря продуктивной работе с федеральным центром в 2021 году Кировская область дополнительно получила свыше 1 миллиарда рублей на дорожную деятельность. Наша задача – максимально эффективно использовать бюджетные средства. И выделение дополнительного финансирования из федерального бюджета свидетельствует о том, что в Кировской области реализация проектов в дорожной сфере ведется хорошими темпами и на хорошем качественном уровне", - цитирует пресс-служба Васильева.

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Ольга Филиппова

михаил мишустин, кировская область, россия, киров, общество