Кировская область получит 1,5 миллиарда рублей на ремонт дорог
Кировская область получит дополнительные 1,5 миллиарда рублей на ремонт дорог
Проведение дорожных работ. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр - РИА Новости. Кировская область дополнительно получит 1,5 миллиарда рублей из резервного фонда правительства РФ, на эти средства планируется отремонтировать не менее 60 километров дорог, сообщает пресс-служба главы региона Игоря Васильева.
Ранее в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами сообщил, что правительство РФ направит дополнительно 120 миллиардов рублей на опережающее развитие автодорожной инфраструктуры.
"Кировская область, согласно распоряжению, получит 1,5 миллиарда рублей. На выделенные средства в регионе должны отремонтировать не менее 60 километров дорог. Это обеспечит увеличение доли дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 44,3%", - говорится в сообщении.
В министерстве транспорта Кировской области отметили, что сейчас определяют такие дороги. Подготовка к дорожному сезону в регионе началась еще осенью прошлого года - приводили в порядок технику, закупали часть строительных материалов. Сезон ремонтных работ в Кирове начался уже в середине апреля, работы ведутся на 13 улицах областного центра. В мае-июне ремонт начнется в Кирово-Чепецке и Слободском.
"Мы ежегодно увеличиваем финансирование на приведение дорог региона в нормативное состояние, в том числе используем и федеральные инструменты. Благодаря продуктивной работе с федеральным центром в 2021 году Кировская область дополнительно получила свыше 1 миллиарда рублей на дорожную деятельность. Наша задача – максимально эффективно использовать бюджетные средства. И выделение дополнительного финансирования из федерального бюджета свидетельствует о том, что в Кировской области реализация проектов в дорожной сфере ведется хорошими темпами и на хорошем качественном уровне", - цитирует пресс-служба Васильева.