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В Вологодской области строят многоэтажные дома из CLT-панелей - РИА Новости, 25.04.2022
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В Вологодской области строят многоэтажные дома из CLT-панелей
В Вологодской области строят многоэтажные дома из CLT-панелей - РИА Новости, 25.04.2022
В Вологодской области строят многоэтажные дома из CLT-панелей
В городе Соколе Вологодской области впервые в России построят два четырехэтажных дома из CLT-панелей (Cross Laminated Timber (CLT, X-Lam) - поперечная клееная... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T20:38
2022-04-25T20:38
вологодская область
вологодская область
жилье
россия
общество
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ВОЛОГДА, 25 апр – РИА Новости. В городе Соколе Вологодской области впервые в России построят два четырехэтажных дома из CLT-панелей (Cross Laminated Timber (CLT, X-Lam) - поперечная клееная древесина), произведенных на местном заводе компании Segezha Group, сообщает пресс-служба губернатора области."Чуть более года назад мы открыли масштабное производство перекрестно-склеенных панелей из натуральной древесины для строительства домов на площадке предприятия "Сокольский ДОК". И сегодня видим, как эти инновационные разработки применяются. Это большой шаг вперед в развитии жилищного строительства, которое становится быстрым и экологичным. Ранее в нашей стране не существовало понятия "деревянный многоэтажный дом", поэтому это историческое событие для строительной отрасли России", – сказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинникова, посетивший стройплощадку.Строительство домов началось в марте, сдать в эксплуатацию четырехэтажные здания планируется в октябре этого года. В каждом доме будет по 32 одно- и двухкомнатных квартир площадью от 48 до 65 квадратных метров."Сейчас дерево не воспринимается, как нечто надежное, крепкое, устойчивое, но тем не менее на сегодняшний день в Норвегии построен самый высокий деревянный дом высотой 85 метров, в Швейцарии приступили к строительству стометрового многоквартирного деревянного дома. Все зависит от того, как материал изготовлен и скомпонован. Мы совершенно точно можем строить дома высотой до 100 метров без бетона, из экологически чистого материала", - цитирует пресс-служба президента, председателя правления компании Segezha Group Михаила Шамолина.По словам главы региона, Вологодская область может стать пилотной площадкой для строительства не только жилых домов из CLT-панелей, но и социальных объектов, считает глава региона. Кувшинников считает, что CLT-панелей могут ускорить темпы жилищного строительства в условиях санкционных ограничений и растущей стоимости строительных и отделочных материалов.
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вологодская область, жилье, россия, общество
20:38 25.04.2022
 

В Вологодской области строят многоэтажные дома из CLT-панелей

CC0 / igorselivanovskiy / Вологда
Вологда - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
CC0 / igorselivanovskiy /
Вологда
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 25 апр – РИА Новости. В городе Соколе Вологодской области впервые в России построят два четырехэтажных дома из CLT-панелей (Cross Laminated Timber (CLT, X-Lam) - поперечная клееная древесина), произведенных на местном заводе компании Segezha Group, сообщает пресс-служба губернатора области.

"Чуть более года назад мы открыли масштабное производство перекрестно-склеенных панелей из натуральной древесины для строительства домов на площадке предприятия "Сокольский ДОК". И сегодня видим, как эти инновационные разработки применяются. Это большой шаг вперед в развитии жилищного строительства, которое становится быстрым и экологичным. Ранее в нашей стране не существовало понятия "деревянный многоэтажный дом", поэтому это историческое событие для строительной отрасли России", – сказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинникова, посетивший стройплощадку.
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Строительство домов началось в марте, сдать в эксплуатацию четырехэтажные здания планируется в октябре этого года. В каждом доме будет по 32 одно- и двухкомнатных квартир площадью от 48 до 65 квадратных метров.
"Сейчас дерево не воспринимается, как нечто надежное, крепкое, устойчивое, но тем не менее на сегодняшний день в Норвегии построен самый высокий деревянный дом высотой 85 метров, в Швейцарии приступили к строительству стометрового многоквартирного деревянного дома. Все зависит от того, как материал изготовлен и скомпонован. Мы совершенно точно можем строить дома высотой до 100 метров без бетона, из экологически чистого материала", - цитирует пресс-служба президента, председателя правления компании Segezha Group Михаила Шамолина.
По словам главы региона, Вологодская область может стать пилотной площадкой для строительства не только жилых домов из CLT-панелей, но и социальных объектов, считает глава региона. Кувшинников считает, что CLT-панелей могут ускорить темпы жилищного строительства в условиях санкционных ограничений и растущей стоимости строительных и отделочных материалов.
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