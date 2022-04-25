В Вологодской области строят многоэтажные дома из CLT-панелей
CC0 / igorselivanovskiy /
Вологда
ВОЛОГДА, 25 апр – РИА Новости. В городе Соколе Вологодской области впервые в России построят два четырехэтажных дома из CLT-панелей (Cross Laminated Timber (CLT, X-Lam) - поперечная клееная древесина), произведенных на местном заводе компании Segezha Group, сообщает пресс-служба губернатора области.
"Чуть более года назад мы открыли масштабное производство перекрестно-склеенных панелей из натуральной древесины для строительства домов на площадке предприятия "Сокольский ДОК". И сегодня видим, как эти инновационные разработки применяются. Это большой шаг вперед в развитии жилищного строительства, которое становится быстрым и экологичным. Ранее в нашей стране не существовало понятия "деревянный многоэтажный дом", поэтому это историческое событие для строительной отрасли России", – сказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинникова, посетивший стройплощадку.
Строительство домов началось в марте, сдать в эксплуатацию четырехэтажные здания планируется в октябре этого года. В каждом доме будет по 32 одно- и двухкомнатных квартир площадью от 48 до 65 квадратных метров.
"Сейчас дерево не воспринимается, как нечто надежное, крепкое, устойчивое, но тем не менее на сегодняшний день в Норвегии построен самый высокий деревянный дом высотой 85 метров, в Швейцарии приступили к строительству стометрового многоквартирного деревянного дома. Все зависит от того, как материал изготовлен и скомпонован. Мы совершенно точно можем строить дома высотой до 100 метров без бетона, из экологически чистого материала", - цитирует пресс-служба президента, председателя правления компании Segezha Group Михаила Шамолина.
"Сейчас дерево не воспринимается, как нечто надежное, крепкое, устойчивое, но тем не менее на сегодняшний день в Норвегии построен самый высокий деревянный дом высотой 85 метров, в Швейцарии приступили к строительству стометрового многоквартирного деревянного дома. Все зависит от того, как материал изготовлен и скомпонован. Мы совершенно точно можем строить дома высотой до 100 метров без бетона, из экологически чистого материала", - цитирует пресс-служба президента, председателя правления компании Segezha Group Михаила Шамолина.
По словам главы региона, Вологодская область может стать пилотной площадкой для строительства не только жилых домов из CLT-панелей, но и социальных объектов, считает глава региона. Кувшинников считает, что CLT-панелей могут ускорить темпы жилищного строительства в условиях санкционных ограничений и растущей стоимости строительных и отделочных материалов.