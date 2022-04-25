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США не рассматривают предложения России по дипмиссиям, заявил Антонов - РИА Новости, 25.04.2022
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США не рассматривают предложения России по дипмиссиям, заявил Антонов
США не рассматривают предложения России по дипмиссиям, заявил Антонов - РИА Новости, 25.04.2022
США не рассматривают предложения России по дипмиссиям, заявил Антонов
Отъезд российских дипломатов и персонала из США в конце июня нанесет серьезный удар по работе дипломатической миссии РФ в США, заявил посол России в Вашингтоне... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T12:51
2022-04-25T14:07
в мире
сша
россия
санкции в отношении россии
анатолий антонов
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Отъезд российских дипломатов и персонала из США в конце июня нанесет серьезный удар по работе дипломатической миссии РФ в США, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов."Для нас это будет большой удар. Двадцать восемь человек - это дипломаты и административно-технический состав. Трудно себе представить, что будет после 30 июня", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, США ранее говорили о готовности рассмотреть кандидатуры на замену российских дипломатов. "В действительности ничего этого не происходит", - добавил Антонов, отметив, что после отъезда в сентябре порядка 25 российских дипсотрудников США разрешение приехать получили только 10 человек."Мы дали множество предложений нашим коллегам для того, чтобы совершить обмен визами, что позволило бы улучшить ситуацию моего (американского) коллеги посла Джона Салливана... Однако американцы в последнее время вообще никак не рассматривают никакие наши предложения", - добавил российский посол.
https://ria.ru/20220424/deputat-1785179722.html
https://ria.ru/20220418/posol-1784084932.html
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в мире, сша, россия, санкции в отношении россии, анатолий антонов, джон салливан
12:51 25.04.2022 (обновлено: 14:07 25.04.2022)
 
США не рассматривают предложения России по дипмиссиям, заявил Антонов

Посол Антонов: США не рассматривают предложения России по работе дипмиссий

© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание посольства России в Вашингтоне
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Здание посольства России в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Отъезд российских дипломатов и персонала из США в конце июня нанесет серьезный удар по работе дипломатической миссии РФ в США, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Для нас это будет большой удар. Двадцать восемь человек - это дипломаты и административно-технический состав. Трудно себе представить, что будет после 30 июня", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".
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Россия вводит США в "дипломатический стресс", заявили в Госдуме
По его словам, США ранее говорили о готовности рассмотреть кандидатуры на замену российских дипломатов. "В действительности ничего этого не происходит", - добавил Антонов, отметив, что после отъезда в сентябре порядка 25 российских дипсотрудников США разрешение приехать получили только 10 человек.
"Мы дали множество предложений нашим коллегам для того, чтобы совершить обмен визами, что позволило бы улучшить ситуацию моего (американского) коллеги посла Джона Салливана... Однако американцы в последнее время вообще никак не рассматривают никакие наши предложения", - добавил российский посол.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
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В миреСШАРоссияСанкции в отношении РоссииАнатолий АнтоновДжон Салливан
 
 
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