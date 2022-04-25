https://ria.ru/20220425/detonatsiya-1785327795.html

Двое детей пострадали из-за детонации снаряда в детском саду в Удмуртии

Двое детей пострадали из-за детонации снаряда в детском саду в Удмуртии - РИА Новости, 25.04.2022

Двое детей пострадали из-за детонации снаряда в детском саду в Удмуртии

Два ребенка получили царапины в результате детонации взрывателя снаряда на территории детского сада в удмуртском посёлке Пугачево, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T15:10

2022-04-25T15:10

2022-04-25T16:03

происшествия

россия

малопургинский район

удмуртская республика (удмуртия)

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 25 апр – РИА Новости. Два ребенка получили царапины в результате детонации взрывателя снаряда на территории детского сада в удмуртском посёлке Пугачево, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК РФ по Удмуртии."По данным следствия, 25 апреля на территории детского сада в селе Пугачево Малопургинского района произошел хлопок, в результате которого незначительные повреждения (царапины) получили двое воспитанников детского сада – мальчики в возрасте шести лет. Предположительно, произошла детонация взрывателя снаряда, который они нашли на территории поселка", - говорится в сообщении. Отмечается, что детей осмотрели врачи, медицинская помощь им не понадобилась.Следователи возбудили уголовные дела по статьям УК РФ "халатность" и "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов"."На место происшествия выехали следователи, следователи-криминалисты и руководство следственного управления, производится его осмотр, допрашиваются очевидцы. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в СУСК.Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов написал в своем Telegram-канале, что "дети играли на площадке металлическим предметом, который сдетонировал". "Все социальные объекты на территории части будут обследованы", - добавил он.В поселке Пугачево находится бывшая территория военного арсенала, где в разные годы происходили пожары сухой растительности.

https://ria.ru/20211011/otravlenie-1754020062.html

https://ria.ru/20211222/pozhar-1764974030.html

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малопургинский район

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, малопургинский район, удмуртская республика (удмуртия), следственный комитет россии (ск рф)