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Двое детей пострадали из-за детонации снаряда в детском саду в Удмуртии - РИА Новости, 25.04.2022
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Двое детей пострадали из-за детонации снаряда в детском саду в Удмуртии
Двое детей пострадали из-за детонации снаряда в детском саду в Удмуртии - РИА Новости, 25.04.2022
Двое детей пострадали из-за детонации снаряда в детском саду в Удмуртии
Два ребенка получили царапины в результате детонации взрывателя снаряда на территории детского сада в удмуртском посёлке Пугачево, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T15:10
2022-04-25T16:03
происшествия
россия
малопургинский район
удмуртская республика (удмуртия)
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 25 апр – РИА Новости. Два ребенка получили царапины в результате детонации взрывателя снаряда на территории детского сада в удмуртском посёлке Пугачево, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК РФ по Удмуртии."По данным следствия, 25 апреля на территории детского сада в селе Пугачево Малопургинского района произошел хлопок, в результате которого незначительные повреждения (царапины) получили двое воспитанников детского сада – мальчики в возрасте шести лет. Предположительно, произошла детонация взрывателя снаряда, который они нашли на территории поселка", - говорится в сообщении. Отмечается, что детей осмотрели врачи, медицинская помощь им не понадобилась.Следователи возбудили уголовные дела по статьям УК РФ "халатность" и "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов"."На место происшествия выехали следователи, следователи-криминалисты и руководство следственного управления, производится его осмотр, допрашиваются очевидцы. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в СУСК.Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов написал в своем Telegram-канале, что "дети играли на площадке металлическим предметом, который сдетонировал". "Все социальные объекты на территории части будут обследованы", - добавил он.В поселке Пугачево находится бывшая территория военного арсенала, где в разные годы происходили пожары сухой растительности.
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россия
малопургинский район
удмуртская республика (удмуртия)
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происшествия, россия, малопургинский район, удмуртская республика (удмуртия), следственный комитет россии (ск рф)
15:10 25.04.2022 (обновлено: 16:03 25.04.2022)
 
Двое детей пострадали из-за детонации снаряда в детском саду в Удмуртии

Двое детей получили царапины из-за детонации снаряда на территории детсада в Удмуртии

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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УФА, 25 апр – РИА Новости. Два ребенка получили царапины в результате детонации взрывателя снаряда на территории детского сада в удмуртском посёлке Пугачево, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК РФ по Удмуртии.
"По данным следствия, 25 апреля на территории детского сада в селе Пугачево Малопургинского района произошел хлопок, в результате которого незначительные повреждения (царапины) получили двое воспитанников детского сада – мальчики в возрасте шести лет. Предположительно, произошла детонация взрывателя снаряда, который они нашли на территории поселка", - говорится в сообщении. Отмечается, что детей осмотрели врачи, медицинская помощь им не понадобилась.
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Следователи возбудили уголовные дела по статьям УК РФ "халатность" и "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов".
"На место происшествия выехали следователи, следователи-криминалисты и руководство следственного управления, производится его осмотр, допрашиваются очевидцы. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в СУСК.
Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов написал в своем Telegram-канале, что "дети играли на площадке металлическим предметом, который сдетонировал". "Все социальные объекты на территории части будут обследованы", - добавил он.
В поселке Пугачево находится бывшая территория военного арсенала, где в разные годы происходили пожары сухой растительности.
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ПроисшествияРоссияМалопургинский районУдмуртская Республика (Удмуртия)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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