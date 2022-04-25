https://ria.ru/20220425/derevopererabotka-1785285034.html

Финская Stora Enso продаст заводы в России

Финская Stora Enso продаст заводы в России - РИА Новости, 25.04.2022

Финская Stora Enso продаст заводы в России

Финский гигант деревопереработки Stora Enso продает свои лесопильные заводы в России местному руководству, сообщает в пресс-релизе компания. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T12:05

2022-04-25T12:05

2022-04-25T16:20

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ХЕЛЬСИНКИ, 25 апр — РИА Новости. Финский гигант деревопереработки Stora Enso продает свои лесопильные заводы в России местному руководству, сообщает в пресс-релизе компания."Stora Enso заключила соглашение о продаже двух своих лесопильных заводов в России. В сделку входят принадлежащие Stora Enso лесопильные заводы, а также российская компания по закупке древесины, которая поставляет древесину лесопильным заводам. Лесопильные заводы и операции по заготовке древесины будут проданы местному руководству Stora Enso", — говорится в заявлении.Ожидается, что после получения необходимых разрешений сделка будет закрыта во втором квартале 2022 года и не окажет существенного влияния на годовой объем чистых продаж или операционную прибыль Stora Enso."Из-за ухудшения экономических перспектив проданных предприятий в результатах первого квартала Stora Enso был признан убыток от обесценивания в размере 70 миллионов евро", — говорится в пресс-релизе.Лесопильные заводы расположены в Новгороде и Карелии, на них работает около 330 человек, общая годовая мощность составляет 350 тысяч кубометров пиломатериалов, из которых 55 тысяч кубометров подвергаются дальнейшей переработке и еще 65 тысяч тонн составляют пеллеты. В компании Stora Enso по заготовке древесины в России работает около 170 человек, и она управляет примерно на 370 тысячах гектаров долгосрочными правами на вырубку на арендованных участках.Stora Enso — ведущий поставщик возобновляемой продукции в области упаковки, биоматериалов, деревянного строительства и бумаги, а также один из крупнейших частных лесовладельцев в мире. В компании Stora Enso работает около 22 тысяч сотрудников, а объем продаж в 2021 году составил 10,2 миллиарда евро. Акции Stora Enso котируются на Nasdaq Helsinki.По оценкам аналитиков Йельской школы менеджмента, к текущему моменту порядка 750 иностранных компаний заявили о сокращении деятельности в России в той или иной степени, среди них Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Mango, IКЕА, Coca-Cola, Caterpillar, Danone, BP, Shell, McDonald's.По словам российских властей, большая часть иностранных компаний, работающих в России, не хотят покидать рынок. На прошлой неделе первый вице-премьер России Андрей Белоусов говорил, что руководители иностранных компаний "находятся в формате решений", при этом он указал, что, поставив бизнес на паузу, компании продолжают платить зарплату занятым, в то же время сворачивают производство.Ряд депутатов в апреле внесли в Госдуму законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка. Белоусов поддержал эту идею, отметив, что такой инструмент нужен, но важна взвешенная позиция.

https://ria.ru/20220423/essity-1785049000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, в мире, финляндия, экономика