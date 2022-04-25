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Цена нефти марки Brent опустилась ниже ста долларов за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась ниже ста долларов за баррель - РИА Новости, 25.04.2022

Цена нефти марки Brent опустилась ниже ста долларов за баррель

Удешевление нефти в понедельник днем ускорялось до 6%, цена нефти марки Brent опускалась ниже психологической отметки в 100 долларов за баррель впервые с 12... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T16:39

2022-04-25T16:39

2022-04-25T17:39

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Удешевление нефти в понедельник днем ускорялось до 6%, цена нефти марки Brent опускалась ниже психологической отметки в 100 долларов за баррель впервые с 12 апреля, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 17.33 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшалась на 5,17% - до 100,66 доллара за баррель, ранее цена снижалась до 99,69 доллара. Стоимость июньских фьючерсов на WTI опускалась на 5,38%, до 96,58 доллара.Котировки нефти опускаются на фоне ухудшения ситуации вокруг коронавируса в Китае. В субботу власти Пекина предупредили о возможном ухудшении эпидемиологической обстановки, что привело к опасениям по поводу введения новых социально-экономических запретов. Китай является крупнейшим импортером нефти в мире, поэтому коронавирусные риски отразились на ожиданиях по спросу на нефть.Сдерживает стоимость нефти также укрепление доллара. Индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) поднимается на 0,49%, до 101,71 пункта. Укрепление доллара негативно сказывается на цене сырьевых товаров, в том числе нефти, которые в этом случае становятся менее доступными при покупке в другой валюте.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, brent, wti (нефть), нефть, цены на нефть