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Цена нефти марки Brent опустилась ниже ста долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже ста долларов за баррель - РИА Новости, 25.04.2022
Цена нефти марки Brent опустилась ниже ста долларов за баррель
Удешевление нефти в понедельник днем ускорялось до 6%, цена нефти марки Brent опускалась ниже психологической отметки в 100 долларов за баррель впервые с 12... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T16:39
2022-04-25T16:39
2022-04-25T17:39
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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цены на нефть
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Удешевление нефти в понедельник днем ускорялось до 6%, цена нефти марки Brent опускалась ниже психологической отметки в 100 долларов за баррель впервые с 12 апреля, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 17.33 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшалась на 5,17% - до 100,66 доллара за баррель, ранее цена снижалась до 99,69 доллара. Стоимость июньских фьючерсов на WTI опускалась на 5,38%, до 96,58 доллара.Котировки нефти опускаются на фоне ухудшения ситуации вокруг коронавируса в Китае. В субботу власти Пекина предупредили о возможном ухудшении эпидемиологической обстановки, что привело к опасениям по поводу введения новых социально-экономических запретов. Китай является крупнейшим импортером нефти в мире, поэтому коронавирусные риски отразились на ожиданиях по спросу на нефть.Сдерживает стоимость нефти также укрепление доллара. Индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) поднимается на 0,49%, до 101,71 пункта. Укрепление доллара негативно сказывается на цене сырьевых товаров, в том числе нефти, которые в этом случае становятся менее доступными при покупке в другой валюте.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, brent, wti (нефть), нефть, цены на нефть
16:39 25.04.2022 (обновлено: 17:39 25.04.2022)
Цена нефти марки Brent опустилась ниже ста долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже ста долларов за баррель впервые с 12 апреля