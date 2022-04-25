https://ria.ru/20220425/bolgariya-1785418830.html

Болгары отказались жертвовать зарплаты Украине

Болгары отказались жертвовать зарплаты Украине - РИА Новости, 25.04.2022

Болгары отказались жертвовать зарплаты Украине

Пользователи болгарского сайта Dnes резко раскритиковали призыв премьер-министра Кирила Петкова "пожертвовать свою зарплату" украинскому правительству. По его... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T23:40

2022-04-25T23:40

2022-04-25T23:40

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Пользователи болгарского сайта Dnes резко раскритиковали призыв премьер-министра Кирила Петкова "пожертвовать свою зарплату" украинскому правительству. По его словам, собранные средства будут использованы для закупки боеприпасов."Не нашим пенсионерам <…>? Как насчет сирот, которым нечего носить? Может быть инвалидам, брошенным на произвол судьбы? А что насчет наших детей, для которых нет мест в детских садах?" — возмутился один из них."Кем нужно быть, чтобы так смеяться над своим народом?" — поинтересовался читатель."Совсем с ума сошел?" — резко высказался пользователь."Я предлагаю ему не просто пожертвовать всю зарплату министра, но еще и безвозмездно передать свое жилье", — написали в комментариях.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, ее цель заключается в защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.После этого некоторые западные страны начали передавать Киеву свои вооружения в рамках военной помощи. В Минобороны назвали эти поставки легитимными целями, как только они попадают на территорию Украины. Российские войска неоднократно наносили по ним удары.

https://ria.ru/20220425/vad-1785408785.html

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

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Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, украина, россия, болгария