https://ria.ru/20220425/bolgariya-1785418830.html
Болгары отказались жертвовать зарплаты Украине
Болгары отказались жертвовать зарплаты Украине - РИА Новости, 25.04.2022
Болгары отказались жертвовать зарплаты Украине
Пользователи болгарского сайта Dnes резко раскритиковали призыв премьер-министра Кирила Петкова "пожертвовать свою зарплату" украинскому правительству. По его... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T23:40
2022-04-25T23:40
2022-04-25T23:40
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Пользователи болгарского сайта Dnes резко раскритиковали призыв премьер-министра Кирила Петкова "пожертвовать свою зарплату" украинскому правительству. По его словам, собранные средства будут использованы для закупки боеприпасов."Не нашим пенсионерам <…>? Как насчет сирот, которым нечего носить? Может быть инвалидам, брошенным на произвол судьбы? А что насчет наших детей, для которых нет мест в детских садах?" — возмутился один из них."Кем нужно быть, чтобы так смеяться над своим народом?" — поинтересовался читатель."Совсем с ума сошел?" — резко высказался пользователь."Я предлагаю ему не просто пожертвовать всю зарплату министра, но еще и безвозмездно передать свое жилье", — написали в комментариях.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, ее цель заключается в защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.После этого некоторые западные страны начали передавать Киеву свои вооружения в рамках военной помощи. В Минобороны назвали эти поставки легитимными целями, как только они попадают на территорию Украины. Российские войска неоднократно наносили по ним удары.
https://ria.ru/20220425/vad-1785408785.html
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, болгария
Болгары отказались жертвовать зарплаты Украине
Пользователи болгарского сайта Dnes.dir.bg осудили идею премьера жертвовать зарплаты Киеву
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Пользователи болгарского сайта Dnes резко раскритиковали призыв премьер-министра Кирила Петкова "пожертвовать свою зарплату" украинскому правительству. По его словам, собранные средства будут использованы для закупки боеприпасов.
"Не нашим пенсионерам <…>? Как насчет сирот, которым нечего носить? Может быть инвалидам, брошенным на произвол судьбы? А что насчет наших детей, для которых нет мест в детских садах?" — возмутился один из них.
"Кем нужно быть, чтобы так смеяться над своим народом?" — поинтересовался читатель.
"Совсем с ума сошел?" — резко высказался пользователь.
"Я предлагаю ему не просто пожертвовать всю зарплату министра, но еще и безвозмездно передать свое жилье", — написали в комментариях.
Россия
24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины
, ее цель заключается в защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
После этого некоторые западные страны начали передавать Киеву свои вооружения в рамках военной помощи. В Минобороны назвали эти поставки легитимными целями, как только они попадают на территорию Украины. Российские войска неоднократно наносили по ним удары.