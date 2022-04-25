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Премьер Болгарии призвал сограждан пожертвовать зарплаты Украине - РИА Новости, 25.04.2022
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Премьер Болгарии призвал сограждан пожертвовать зарплаты Украине
Премьер Болгарии призвал сограждан пожертвовать зарплаты Украине - РИА Новости, 25.04.2022
Премьер Болгарии призвал сограждан пожертвовать зарплаты Украине
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков запустил кампанию по сбору средств для Украины. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T18:54
2022-04-25T19:00
в мире
украина
болгария
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков запустил кампанию по сбору средств для Украины."Я начинаю общественную кампанию по сбору средств для украинского правительства. Я призываю каждого гражданина Болгарии пожертвовать свою зарплату, как это сделал я", - написал премьер в соцсетях.По словам Петкова, собранные средства будут использованы для закупки боеприпасов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775532922.html
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в мире, украина, болгария
18:54 25.04.2022 (обновлено: 19:00 25.04.2022)
 
Премьер Болгарии призвал сограждан пожертвовать зарплаты Украине

Премьер Болгарии Петков призвал сограждан пожертвовать зарплаты Украине

© AP Photo / Valentina PetrovaПремьер-министр Болгарии Кирил Петков
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© AP Photo / Valentina Petrova
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков запустил кампанию по сбору средств для Украины.
"Я начинаю общественную кампанию по сбору средств для украинского правительства. Я призываю каждого гражданина Болгарии пожертвовать свою зарплату, как это сделал я", - написал премьер в соцсетях.
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По словам Петкова, собранные средства будут использованы для закупки боеприпасов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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