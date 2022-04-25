https://ria.ru/20220425/bolgariya-1785385900.html

Премьер Болгарии призвал сограждан пожертвовать зарплаты Украине

Премьер Болгарии призвал сограждан пожертвовать зарплаты Украине - РИА Новости, 25.04.2022

Премьер Болгарии призвал сограждан пожертвовать зарплаты Украине

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков запустил кампанию по сбору средств для Украины. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T18:54

2022-04-25T18:54

2022-04-25T19:00

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков запустил кампанию по сбору средств для Украины."Я начинаю общественную кампанию по сбору средств для украинского правительства. Я призываю каждого гражданина Болгарии пожертвовать свою зарплату, как это сделал я", - написал премьер в соцсетях.По словам Петкова, собранные средства будут использованы для закупки боеприпасов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220228/ukraina-1775532922.html

https://ria.ru/20220424/protivorechiya-1785138182.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, болгария