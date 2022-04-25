Рейтинг@Mail.ru
Бочкарев: началось благоустройство территории инфекционной больницы №1 - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220425/bochkarev-1785267065.html
Бочкарев: началось благоустройство территории инфекционной больницы №1
Бочкарев: началось благоустройство территории инфекционной больницы №1 - РИА Новости, 25.04.2022
Бочкарев: началось благоустройство территории инфекционной больницы №1
Благоустройство территории началось на стройплощадке инфекционного лечебно-диагностического комплекса (ИКБ № 1) на Волоколамском шоссе в Москве, сказал заммэра... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T11:02
2022-04-25T11:02
стройкомплекс москвы
москва
андрей бочкарев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229619_0:0:2313:1302_1920x0_80_0_0_fd959a6080c64676f4f50c664912f4bc.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Недвижимость. Благоустройство территории началось на стройплощадке инфекционного лечебно-диагностического комплекса (ИКБ № 1) на Волоколамском шоссе в Москве, сказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."На территории ИКБ №1 на Волоколамском шоссе ведется строительство одного из крупнейших инфекционных стационаров в стране. На сегодняшний день полностью завершены монолитные работы, ведется устройство внутренних инженерных систем, фасадные и отделочные работы. Также приступили к благоустройству территории", – отметил он.По словам заммэра, общая готовность инфекционного лечебно-диагностического комплекса превышает 60%.Как уточнил Бочкарев, площадь нового корпуса составляет 96,5 тысячи квадратных метров, при этом комплекс рассчитан на 546 мельцеровских боксов. Инфекционная больница предназначена для госпитализации больных с различными вирусными инфекционными заболеваниями, а также оказания медицинской помощи населению, диагностики и лечения в амбулаторных и стационарных условиях.Ранее заммэра сообщил, что за первые три месяца текущего года в Москве введено в эксплуатацию 17 объектов социальной инфраструктуры, включая три объекта здравоохранения – два больничных корпуса и детско-взрослую поликлинику.
https://ria.ru/20220418/bochkarev-1784038349.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229619_0:0:2313:1736_1920x0_80_0_0_e975966e9d96bcd451227285e6eb2c70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
стройкомплекс москвы, москва, андрей бочкарев
11:02 25.04.2022
 

Бочкарев: началось благоустройство территории инфекционной больницы №1

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Недвижимость. Благоустройство территории началось на стройплощадке инфекционного лечебно-диагностического комплекса (ИКБ № 1) на Волоколамском шоссе в Москве, сказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"На территории ИКБ №1 на Волоколамском шоссе ведется строительство одного из крупнейших инфекционных стационаров в стране. На сегодняшний день полностью завершены монолитные работы, ведется устройство внутренних инженерных систем, фасадные и отделочные работы. Также приступили к благоустройству территории", – отметил он.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
18 апреля, 10:25
Бочкарев: стационар скорой помощи при больнице имени Буянова готов на 37%
По словам заммэра, общая готовность инфекционного лечебно-диагностического комплекса превышает 60%.
Как уточнил Бочкарев, площадь нового корпуса составляет 96,5 тысячи квадратных метров, при этом комплекс рассчитан на 546 мельцеровских боксов. Инфекционная больница предназначена для госпитализации больных с различными вирусными инфекционными заболеваниями, а также оказания медицинской помощи населению, диагностики и лечения в амбулаторных и стационарных условиях.
Ранее заммэра сообщил, что за первые три месяца текущего года в Москве введено в эксплуатацию 17 объектов социальной инфраструктуры, включая три объекта здравоохранения – два больничных корпуса и детско-взрослую поликлинику.
 
Стройкомплекс МосквыМоскваАндрей Бочкарев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала