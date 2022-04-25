https://ria.ru/20220425/bochkarev-1785267065.html

Бочкарев: началось благоустройство территории инфекционной больницы №1

Бочкарев: началось благоустройство территории инфекционной больницы №1 - РИА Новости, 25.04.2022

Бочкарев: началось благоустройство территории инфекционной больницы №1

Благоустройство территории началось на стройплощадке инфекционного лечебно-диагностического комплекса (ИКБ № 1) на Волоколамском шоссе в Москве, сказал заммэра... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T11:02

2022-04-25T11:02

2022-04-25T11:02

стройкомплекс москвы

москва

андрей бочкарев

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МОСКВА, 25 апр - РИА Недвижимость. Благоустройство территории началось на стройплощадке инфекционного лечебно-диагностического комплекса (ИКБ № 1) на Волоколамском шоссе в Москве, сказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."На территории ИКБ №1 на Волоколамском шоссе ведется строительство одного из крупнейших инфекционных стационаров в стране. На сегодняшний день полностью завершены монолитные работы, ведется устройство внутренних инженерных систем, фасадные и отделочные работы. Также приступили к благоустройству территории", – отметил он.По словам заммэра, общая готовность инфекционного лечебно-диагностического комплекса превышает 60%.Как уточнил Бочкарев, площадь нового корпуса составляет 96,5 тысячи квадратных метров, при этом комплекс рассчитан на 546 мельцеровских боксов. Инфекционная больница предназначена для госпитализации больных с различными вирусными инфекционными заболеваниями, а также оказания медицинской помощи населению, диагностики и лечения в амбулаторных и стационарных условиях.Ранее заммэра сообщил, что за первые три месяца текущего года в Москве введено в эксплуатацию 17 объектов социальной инфраструктуры, включая три объекта здравоохранения – два больничных корпуса и детско-взрослую поликлинику.

https://ria.ru/20220418/bochkarev-1784038349.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

стройкомплекс москвы, москва, андрей бочкарев