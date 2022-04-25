https://ria.ru/20220425/biznes-1785321140.html
Краснов: если есть сомнения, внеплановую проверку бизнеса нужно отменять
Краснов: если есть сомнения, внеплановую проверку бизнеса нужно отменять - РИА Новости, 25.04.2022
Краснов: если есть сомнения, внеплановую проверку бизнеса нужно отменять
Сомнения в необходимости проведения внеплановых проверок бизнеса в России должны трактоваться в пользу предпринимателей, заявил на расширенной коллегии... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T14:40
2022-04-25T14:40
2022-04-25T14:40
игорь краснов
экономика
россия
бизнес
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Сомнения в необходимости проведения внеплановых проверок бизнеса в России должны трактоваться в пользу предпринимателей, заявил на расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ глава ведомства Игорь Краснов."С момента вступления в силу закона (с 1 июля 2021 года – ред.) отклонена практически каждая вторая внеплановая проверка из более 14 тыс. заявленных. Этот курс необходимо продолжить с учетом всех установленных правительством по поручению главы государства ограничений. Любые сомнения в необходимости и правомерности проверок следует трактовать в пользу предпринимателя", - сказал Краснов.Генпрокурор напомнил, что он поручил согласовывать проверки предпринимателей с прокурорами регионов, а не районов, как это было ранее.С 10 марта до конца 2022 года правительством введен мораторий на плановые проверки бизнеса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь краснов, экономика, россия, бизнес, генеральная прокуратура рф
Краснов: если есть сомнения, внеплановую проверку бизнеса нужно отменять
Генпрокурор Краснов: если есть сомнения, внеплановую проверку бизнеса нужно отменять
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Сомнения в необходимости проведения внеплановых проверок бизнеса в России должны трактоваться в пользу предпринимателей, заявил на расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ глава ведомства Игорь Краснов.
"С момента вступления в силу закона (с 1 июля 2021 года – ред.) отклонена практически каждая вторая внеплановая проверка из более 14 тыс. заявленных. Этот курс необходимо продолжить с учетом всех установленных правительством по поручению главы государства ограничений. Любые сомнения в необходимости и правомерности проверок следует трактовать в пользу предпринимателя", - сказал Краснов.
Генпрокурор напомнил, что он поручил согласовывать проверки предпринимателей с прокурорами регионов, а не районов, как это было ранее.
С 10 марта до конца 2022 года правительством введен мораторий на плановые проверки бизнеса.