https://ria.ru/20220425/biznes-1785321140.html

Краснов: если есть сомнения, внеплановую проверку бизнеса нужно отменять

Краснов: если есть сомнения, внеплановую проверку бизнеса нужно отменять - РИА Новости, 25.04.2022

Краснов: если есть сомнения, внеплановую проверку бизнеса нужно отменять

Сомнения в необходимости проведения внеплановых проверок бизнеса в России должны трактоваться в пользу предпринимателей, заявил на расширенной коллегии... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T14:40

2022-04-25T14:40

2022-04-25T14:40

игорь краснов

экономика

россия

бизнес

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Сомнения в необходимости проведения внеплановых проверок бизнеса в России должны трактоваться в пользу предпринимателей, заявил на расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ глава ведомства Игорь Краснов."С момента вступления в силу закона (с 1 июля 2021 года – ред.) отклонена практически каждая вторая внеплановая проверка из более 14 тыс. заявленных. Этот курс необходимо продолжить с учетом всех установленных правительством по поручению главы государства ограничений. Любые сомнения в необходимости и правомерности проверок следует трактовать в пользу предпринимателя", - сказал Краснов.Генпрокурор напомнил, что он поручил согласовывать проверки предпринимателей с прокурорами регионов, а не районов, как это было ранее.С 10 марта до конца 2022 года правительством введен мораторий на плановые проверки бизнеса.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

игорь краснов, экономика, россия, бизнес, генеральная прокуратура рф