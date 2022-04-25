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Краснов: если есть сомнения, внеплановую проверку бизнеса нужно отменять - РИА Новости, 25.04.2022
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Краснов: если есть сомнения, внеплановую проверку бизнеса нужно отменять
Краснов: если есть сомнения, внеплановую проверку бизнеса нужно отменять - РИА Новости, 25.04.2022
Краснов: если есть сомнения, внеплановую проверку бизнеса нужно отменять
Сомнения в необходимости проведения внеплановых проверок бизнеса в России должны трактоваться в пользу предпринимателей, заявил на расширенной коллегии... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T14:40
2022-04-25T14:40
игорь краснов
экономика
россия
бизнес
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Сомнения в необходимости проведения внеплановых проверок бизнеса в России должны трактоваться в пользу предпринимателей, заявил на расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ глава ведомства Игорь Краснов."С момента вступления в силу закона (с 1 июля 2021 года – ред.) отклонена практически каждая вторая внеплановая проверка из более 14 тыс. заявленных. Этот курс необходимо продолжить с учетом всех установленных правительством по поручению главы государства ограничений. Любые сомнения в необходимости и правомерности проверок следует трактовать в пользу предпринимателя", - сказал Краснов.Генпрокурор напомнил, что он поручил согласовывать проверки предпринимателей с прокурорами регионов, а не районов, как это было ранее.С 10 марта до конца 2022 года правительством введен мораторий на плановые проверки бизнеса.
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игорь краснов, экономика, россия, бизнес, генеральная прокуратура рф
14:40 25.04.2022
 
Краснов: если есть сомнения, внеплановую проверку бизнеса нужно отменять

Генпрокурор Краснов: если есть сомнения, внеплановую проверку бизнеса нужно отменять

© Фото : предоставлено ГенпрокуратуройГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© Фото : предоставлено Генпрокуратурой
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Сомнения в необходимости проведения внеплановых проверок бизнеса в России должны трактоваться в пользу предпринимателей, заявил на расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ глава ведомства Игорь Краснов.
"С момента вступления в силу закона (с 1 июля 2021 года – ред.) отклонена практически каждая вторая внеплановая проверка из более 14 тыс. заявленных. Этот курс необходимо продолжить с учетом всех установленных правительством по поручению главы государства ограничений. Любые сомнения в необходимости и правомерности проверок следует трактовать в пользу предпринимателя", - сказал Краснов.
Генпрокурор напомнил, что он поручил согласовывать проверки предпринимателей с прокурорами регионов, а не районов, как это было ранее.
С 10 марта до конца 2022 года правительством введен мораторий на плановые проверки бизнеса.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
13:47
Путин призвал максимально поддержать предпринимателей
 
Игорь КрасновЭкономикаРоссияБизнесГенеральная прокуратура РФ
 
 
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