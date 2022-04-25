https://ria.ru/20220425/biznes-1785306871.html

Путин призвал работников прокуратуры соблюдать права предпринимателей

Путин призвал работников прокуратуры соблюдать права предпринимателей - РИА Новости, 25.04.2022

Путин призвал работников прокуратуры соблюдать права предпринимателей

Все права предпринимателей нужно соблюдать и создавать для них благоприятные условия работы, но если кто-то идет на закулисные сговоры, надо это пресекать,... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T13:45

2022-04-25T13:45

2022-04-25T13:56

экономика

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Все права предпринимателей нужно соблюдать и создавать для них благоприятные условия работы, но если кто-то идет на закулисные сговоры, надо это пресекать, заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к работникам прокуратуры."Обращаюсь к вам с настоятельным призывом: соблюдать все права предпринимателей, создавать для них благоприятные условия работы. Однако, если кто-то злоупотребляет своим монопольным положением, идет на закулисные картельные сговоры, то и антимонопольные органы, и прокуратура обязательно должны своевременно и четко на это реагировать", - сказал Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры РФ.

https://ria.ru/20220421/eisi-1784757631.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, генеральная прокуратура рф