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Путин призвал работников прокуратуры соблюдать права предпринимателей - РИА Новости, 25.04.2022
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Путин призвал работников прокуратуры соблюдать права предпринимателей
Путин призвал работников прокуратуры соблюдать права предпринимателей - РИА Новости, 25.04.2022
Путин призвал работников прокуратуры соблюдать права предпринимателей
Все права предпринимателей нужно соблюдать и создавать для них благоприятные условия работы, но если кто-то идет на закулисные сговоры, надо это пресекать,... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T13:45
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экономика
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Все права предпринимателей нужно соблюдать и создавать для них благоприятные условия работы, но если кто-то идет на закулисные сговоры, надо это пресекать, заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к работникам прокуратуры."Обращаюсь к вам с настоятельным призывом: соблюдать все права предпринимателей, создавать для них благоприятные условия работы. Однако, если кто-то злоупотребляет своим монопольным положением, идет на закулисные картельные сговоры, то и антимонопольные органы, и прокуратура обязательно должны своевременно и четко на это реагировать", - сказал Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры РФ.
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экономика, генеральная прокуратура рф
13:45 25.04.2022 (обновлено: 13:56 25.04.2022)
 
Путин призвал работников прокуратуры соблюдать права предпринимателей

Путин призвал прокуратуру соблюдать права бизнеса, но пресекать закулисные сговоры

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Все права предпринимателей нужно соблюдать и создавать для них благоприятные условия работы, но если кто-то идет на закулисные сговоры, надо это пресекать, заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к работникам прокуратуры.
"Обращаюсь к вам с настоятельным призывом: соблюдать все права предпринимателей, создавать для них благоприятные условия работы. Однако, если кто-то злоупотребляет своим монопольным положением, идет на закулисные картельные сговоры, то и антимонопольные органы, и прокуратура обязательно должны своевременно и четко на это реагировать", - сказал Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры РФ.
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