https://ria.ru/20220425/biznes-1785306871.html
Путин призвал работников прокуратуры соблюдать права предпринимателей
Путин призвал работников прокуратуры соблюдать права предпринимателей - РИА Новости, 25.04.2022
Путин призвал работников прокуратуры соблюдать права предпринимателей
Все права предпринимателей нужно соблюдать и создавать для них благоприятные условия работы, но если кто-то идет на закулисные сговоры, надо это пресекать,... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T13:45
2022-04-25T13:45
2022-04-25T13:56
экономика
генеральная прокуратура рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_0:118:2889:1743_1920x0_80_0_0_0d129c929d1383dfa69aec8d2dde2129.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Все права предпринимателей нужно соблюдать и создавать для них благоприятные условия работы, но если кто-то идет на закулисные сговоры, надо это пресекать, заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к работникам прокуратуры."Обращаюсь к вам с настоятельным призывом: соблюдать все права предпринимателей, создавать для них благоприятные условия работы. Однако, если кто-то злоупотребляет своим монопольным положением, идет на закулисные картельные сговоры, то и антимонопольные органы, и прокуратура обязательно должны своевременно и четко на это реагировать", - сказал Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры РФ.
https://ria.ru/20220421/eisi-1784757631.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_772f8dba2a399121dc31daf1d50ba803.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, генеральная прокуратура рф
13:45 25.04.2022 (обновлено: 13:56 25.04.2022)
Путин призвал работников прокуратуры соблюдать права предпринимателей
Путин призвал прокуратуру соблюдать права бизнеса, но пресекать закулисные сговоры