https://ria.ru/20220425/bezhentsy-1785318075.html

Краснов поручил создать мобильные приемные для беженцев из Донбасса

Краснов поручил создать мобильные приемные для беженцев из Донбасса - РИА Новости, 25.04.2022

Краснов поручил создать мобильные приемные для беженцев из Донбасса

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил организовать бесперебойную работу мобильных приемных прокуроров для обращений беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T14:29

2022-04-25T14:29

2022-04-25T14:29

в мире

общество

эвакуация жителей днр и лнр в россию

генеральная прокуратура рф

игорь краснов

россия

украина

донецкая народная республика

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил организовать бесперебойную работу мобильных приемных прокуроров для обращений беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины."Для оказания помощи вынужденным переселенцам из Донецкой, Луганской народных республик и регионов Украины организуйте бесперебойную работу мобильных приемных, оперативное реагирование на поступающие обращения", - сказал Краснов на расширенной коллегии генеральной прокуратуры.По его словам, прокуроры также должны контролировать своевременность предоставления положенных выплат, медицинских услуг, а также целевое расходование выделяемых регионам бюджетных средств. Особое внимание следует обратить на соблюдение прав несовершеннолетних.С начала эскалации военного конфликта на территорию РФ прибыли свыше 974 тысяч беженцев.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

https://ria.ru/20220425/bezhentsy-1785308362.html

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, общество, эвакуация жителей днр и лнр в россию, генеральная прокуратура рф, игорь краснов, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика