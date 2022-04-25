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Краснов поручил создать мобильные приемные для беженцев из Донбасса - РИА Новости, 25.04.2022
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Краснов поручил создать мобильные приемные для беженцев из Донбасса
Краснов поручил создать мобильные приемные для беженцев из Донбасса - РИА Новости, 25.04.2022
Краснов поручил создать мобильные приемные для беженцев из Донбасса
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил организовать бесперебойную работу мобильных приемных прокуроров для обращений беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T14:29
2022-04-25T14:29
в мире
общество
эвакуация жителей днр и лнр в россию
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
россия
украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил организовать бесперебойную работу мобильных приемных прокуроров для обращений беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины."Для оказания помощи вынужденным переселенцам из Донецкой, Луганской народных республик и регионов Украины организуйте бесперебойную работу мобильных приемных, оперативное реагирование на поступающие обращения", - сказал Краснов на расширенной коллегии генеральной прокуратуры.По его словам, прокуроры также должны контролировать своевременность предоставления положенных выплат, медицинских услуг, а также целевое расходование выделяемых регионам бюджетных средств. Особое внимание следует обратить на соблюдение прав несовершеннолетних.С начала эскалации военного конфликта на территорию РФ прибыли свыше 974 тысяч беженцев.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
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россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, общество, эвакуация жителей днр и лнр в россию, генеральная прокуратура рф, игорь краснов, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика
14:29 25.04.2022
 
Краснов поручил создать мобильные приемные для беженцев из Донбасса

Краснов поручил создать мобильные приемные прокуроров для беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил организовать бесперебойную работу мобильных приемных прокуроров для обращений беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины.
"Для оказания помощи вынужденным переселенцам из Донецкой, Луганской народных республик и регионов Украины организуйте бесперебойную работу мобильных приемных, оперативное реагирование на поступающие обращения", - сказал Краснов на расширенной коллегии генеральной прокуратуры.
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Путин попросил Генпрокуратуру помочь беженцам из Донбасса
По его словам, прокуроры также должны контролировать своевременность предоставления положенных выплат, медицинских услуг, а также целевое расходование выделяемых регионам бюджетных средств. Особое внимание следует обратить на соблюдение прав несовершеннолетних.
С начала эскалации военного конфликта на территорию РФ прибыли свыше 974 тысяч беженцев.
Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
 
В миреОбществоЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюГенеральная прокуратура РФИгорь КрасновРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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