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Путин попросил Генпрокуратуру помочь беженцам из Донбасса
Путин попросил Генпрокуратуру помочь беженцам из Донбасса - РИА Новости, 25.04.2022
Путин попросил Генпрокуратуру помочь беженцам из Донбасса
Президент России Владимир Путин призвал Генеральную прокуратуру РФ оказать правовую помощь беженцам из Донбасса. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T13:51
2022-04-25T13:51
2022-04-25T14:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
генеральная прокуратура рф
донбасс
россия
украина
луганская народная республика
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал Генеральную прокуратуру РФ оказать правовую помощь беженцам из Донбасса."Особое внимание следует уделять тем людям, которые прибывают в Россию с Украины, из Донецкой, из Луганской народных республик, на сегодня их уже порядка миллиона человек, в том числе свыше ста тысяч детей. Люди, вынужденно покинувшие свои дома, не всегда имеют с собой документы, необходимые для получения материальной помощи, медицинского обеспечения, для устройства детей в школы и детские сады. Я прошу Генеральную прокуратуру оказывать людям правовую помощь, защищать их права, в том числе рассматривать обращения пострадавших в максимально короткие сроки. Людям и так тяжело, помогайте им", - сказал Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры РФ.
донбасс
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, генеральная прокуратура рф, донбасс, россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика
13:51 25.04.2022 (обновлено: 14:08 25.04.2022)
Путин попросил Генпрокуратуру помочь беженцам из Донбасса
Президент Путин попросил Генпрокуратуру помочь беженцам из Донбасса