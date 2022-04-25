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Путин попросил Генпрокуратуру помочь беженцам из Донбасса

Путин попросил Генпрокуратуру помочь беженцам из Донбасса - РИА Новости, 25.04.2022

Путин попросил Генпрокуратуру помочь беженцам из Донбасса

Президент России Владимир Путин призвал Генеральную прокуратуру РФ оказать правовую помощь беженцам из Донбасса. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T13:51

2022-04-25T13:51

2022-04-25T14:08

обострение ситуации в днр и лнр

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владимир путин

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украина

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал Генеральную прокуратуру РФ оказать правовую помощь беженцам из Донбасса."Особое внимание следует уделять тем людям, которые прибывают в Россию с Украины, из Донецкой, из Луганской народных республик, на сегодня их уже порядка миллиона человек, в том числе свыше ста тысяч детей. Люди, вынужденно покинувшие свои дома, не всегда имеют с собой документы, необходимые для получения материальной помощи, медицинского обеспечения, для устройства детей в школы и детские сады. Я прошу Генеральную прокуратуру оказывать людям правовую помощь, защищать их права, в том числе рассматривать обращения пострадавших в максимально короткие сроки. Людям и так тяжело, помогайте им", - сказал Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры РФ.

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, генеральная прокуратура рф, донбасс, россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика