https://ria.ru/20220425/belorussiya-1785358184.html

Москва и Минск имеют одинаковые позиции по всем вопросам, заявил Грызлов

Москва и Минск имеют одинаковые позиции по всем вопросам, заявил Грызлов - РИА Новости, 25.04.2022

Москва и Минск имеют одинаковые позиции по всем вопросам, заявил Грызлов

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Москва и Минск имеют одинаковые позиции по всем вопросам двусторонних и международных отношений. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T17:16

2022-04-25T17:16

2022-04-25T17:16

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МИНСК, 25 апр – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Москва и Минск имеют одинаковые позиции по всем вопросам двусторонних и международных отношений."Мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний момент термин "у нас схожие позиции" уже ушел в историю: у нас просто одинаковые позиции по всем вопросам двусторонних и международных отношений, в рамках деятельности международных организаций", - сказал Грызлов журналистам по итогам своей встречи с председателем верхней палаты белорусского парламента Натальей Кочановой. Дипломат подчеркнул, что от встречи сложилось "впечатление, что встретились единомышленники".Он также рассказал, что стороны обсудили предстоящий 23-24 июня Форум регионов двух стран. "Это важнейшее мероприятие, будут готовиться контракты, согласовываться договоры в рамках гуманитарных позиций", - сказал Грызлов.По его словам, на встрече также обсуждены вопросы сотрудничества в сфере образования, обмена студентами. "Россия существенно увеличила количество бюджетных мест в вузах, и с сентября у нас могут учить на основе российского бюджета 1100 белорусских студентов. Это в 1,5 раза больше, чем в текущем учебном году", - констатировал посол.Он добавил, что стороны обсудили вопросы взаимодействия в законодательной области, в том числе в контексте подготовки в Белоруссии законопроектов, которые будут приниматься в связи с одобренными на референдуме поправками в белорусскую конституцию.

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785212999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, белоруссия, борис грызлов, наталья кочанова