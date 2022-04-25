Рейтинг@Mail.ru
Более 500 предпринимателей взяли кредитные каникулы в МСП Банке - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220425/bank-1785285456.html
Более 500 предпринимателей взяли кредитные каникулы в МСП Банке
Более 500 предпринимателей взяли кредитные каникулы в МСП Банке - РИА Новости, 25.04.2022
Более 500 предпринимателей взяли кредитные каникулы в МСП Банке
С момента старта программы кредитных каникул отсрочку платежей по кредитам в МСП Банке, дочернем банке Корпорации МСП, получили 576 заемщиков, общая сумма... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T12:06
2022-04-25T12:06
мсп банк
кредиты
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488265_0:446:2048:1598_1920x0_80_0_0_6d8b52bde7fb7ec9a377ca8ba2f6fa01.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. С момента старта программы кредитных каникул отсрочку платежей по кредитам в МСП Банке, дочернем банке Корпорации МСП, получили 576 заемщиков, общая сумма задолженности - 18,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка."Прием заявок на кредитные каникулы в соответствии со 106 федеральным законом МСП Банк начал в марте. Для многих наших заемщиков такая помощь сейчас особенно актуальна. Мы рассчитываем, что снижение долговой нагрузки благоприятно скажется на деятельности малых и средних предприятий и способствует их развитию в текущих условиях", - отметил председатель правления МСП Банка Петр Засельский, слова которого приводятся в сообщении.Отсрочкой платежей воспользовались представители строительных, сельскохозяйственных, оптовой и розничной торговли, гостиничного бизнеса и других сфер. В частности, заявку на каникулы оформил снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив "Агро" из Чеченской республики, который в 2020 году успешно воспользовался кредитом МСП Банка на пополнение оборотных средств для закупки рогатого скота и кормов. Среди клиентов, обратившихся в МСП Банк для получения отсрочки, также компания "Стройцентр", которая спроектировала и построила центр консультирования в области архитектурно-проектных и строительно-ремонтных услуг. Ранее компания воспользовалась продуктом банка "Инвестиционное кредитование".На кредитные каникулы могут претендовать малые и средние предприятия из сфер, включенных правительством в специальный перечень, и заключившие договоры на получение кредитов до 1 марта 2022 года. Им предоставляют льготный период до шести месяцев. Оформить каникулы можно дистанционно.
https://ria.ru/20220421/bank-1784640865.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488265_0:423:2048:1959_1920x0_80_0_0_a7819d064956ddf38cfcd3116d0dbaa2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мсп банк, кредиты, россия
12:06 25.04.2022
 

Более 500 предпринимателей взяли кредитные каникулы в МСП Банке

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. С момента старта программы кредитных каникул отсрочку платежей по кредитам в МСП Банке, дочернем банке Корпорации МСП, получили 576 заемщиков, общая сумма задолженности - 18,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка.
"Прием заявок на кредитные каникулы в соответствии со 106 федеральным законом МСП Банк начал в марте. Для многих наших заемщиков такая помощь сейчас особенно актуальна. Мы рассчитываем, что снижение долговой нагрузки благоприятно скажется на деятельности малых и средних предприятий и способствует их развитию в текущих условиях", - отметил председатель правления МСП Банка Петр Засельский, слова которого приводятся в сообщении.
Логотип корпорации МСП
21 апреля, 10:14
МСП Банку впервые присвоен рейтинг НРА
Отсрочкой платежей воспользовались представители строительных, сельскохозяйственных, оптовой и розничной торговли, гостиничного бизнеса и других сфер. В частности, заявку на каникулы оформил снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив "Агро" из Чеченской республики, который в 2020 году успешно воспользовался кредитом МСП Банка на пополнение оборотных средств для закупки рогатого скота и кормов. Среди клиентов, обратившихся в МСП Банк для получения отсрочки, также компания "Стройцентр", которая спроектировала и построила центр консультирования в области архитектурно-проектных и строительно-ремонтных услуг. Ранее компания воспользовалась продуктом банка "Инвестиционное кредитование".
На кредитные каникулы могут претендовать малые и средние предприятия из сфер, включенных правительством в специальный перечень, и заключившие договоры на получение кредитов до 1 марта 2022 года. Им предоставляют льготный период до шести месяцев. Оформить каникулы можно дистанционно.
 
МСП БанкКредитыРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала