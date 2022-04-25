https://ria.ru/20220425/bank-1785285456.html

Более 500 предпринимателей взяли кредитные каникулы в МСП Банке

Более 500 предпринимателей взяли кредитные каникулы в МСП Банке - РИА Новости, 25.04.2022

Более 500 предпринимателей взяли кредитные каникулы в МСП Банке

С момента старта программы кредитных каникул отсрочку платежей по кредитам в МСП Банке, дочернем банке Корпорации МСП, получили 576 заемщиков, общая сумма... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T12:06

2022-04-25T12:06

2022-04-25T12:06

мсп банк

кредиты

россия

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. С момента старта программы кредитных каникул отсрочку платежей по кредитам в МСП Банке, дочернем банке Корпорации МСП, получили 576 заемщиков, общая сумма задолженности - 18,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка."Прием заявок на кредитные каникулы в соответствии со 106 федеральным законом МСП Банк начал в марте. Для многих наших заемщиков такая помощь сейчас особенно актуальна. Мы рассчитываем, что снижение долговой нагрузки благоприятно скажется на деятельности малых и средних предприятий и способствует их развитию в текущих условиях", - отметил председатель правления МСП Банка Петр Засельский, слова которого приводятся в сообщении.Отсрочкой платежей воспользовались представители строительных, сельскохозяйственных, оптовой и розничной торговли, гостиничного бизнеса и других сфер. В частности, заявку на каникулы оформил снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив "Агро" из Чеченской республики, который в 2020 году успешно воспользовался кредитом МСП Банка на пополнение оборотных средств для закупки рогатого скота и кормов. Среди клиентов, обратившихся в МСП Банк для получения отсрочки, также компания "Стройцентр", которая спроектировала и построила центр консультирования в области архитектурно-проектных и строительно-ремонтных услуг. Ранее компания воспользовалась продуктом банка "Инвестиционное кредитование".На кредитные каникулы могут претендовать малые и средние предприятия из сфер, включенных правительством в специальный перечень, и заключившие договоры на получение кредитов до 1 марта 2022 года. Им предоставляют льготный период до шести месяцев. Оформить каникулы можно дистанционно.

https://ria.ru/20220421/bank-1784640865.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мсп банк, кредиты, россия