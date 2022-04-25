https://ria.ru/20220425/azovstal-1785406883.html

Киев снова сорвал эвакуацию с "Азовстали" в Мариуполе

Киев снова сорвал эвакуацию с "Азовстали" в Мариуполе - РИА Новости, 25.04.2022

Киев снова сорвал эвакуацию с "Азовстали" в Мариуполе

Украинские власти в очередной раз сорвали эвакуацию мирных граждан с комбината "Азовсталь" в Мариуполе, сообщил начальник Национального центра управления... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T21:34

2022-04-25T21:34

2022-04-25T23:34

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Украинские власти в очередной раз сорвали эвакуацию мирных граждан с комбината "Азовсталь" в Мариуполе, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.Генерал обратил внимание, что, с одной стороны, представители Киева постоянно публично заявляют о якобы находящихся в подземных сооружениях комбината рабочих с завода, женщинах и детях, а с другой — намеренно отвергают все гуманитарные инициативы Москвы и ничего не делают для спасения этих людей."Такое абсолютно нелогичное и непоследовательное поведение киевских властей в очередной раз подтверждает их откровенное безразличие к судьбам конкретных людей, к гражданам собственной страны", — заявил Мизинцев.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, киев