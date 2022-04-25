https://ria.ru/20220425/azovstal-1785406883.html
Киев снова сорвал эвакуацию с "Азовстали" в Мариуполе
Киев снова сорвал эвакуацию с "Азовстали" в Мариуполе - РИА Новости, 25.04.2022
Киев снова сорвал эвакуацию с "Азовстали" в Мариуполе
Украинские власти в очередной раз сорвали эвакуацию мирных граждан с комбината "Азовсталь" в Мариуполе, сообщил начальник Национального центра управления... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T21:34
2022-04-25T21:34
2022-04-25T23:34
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Украинские власти в очередной раз сорвали эвакуацию мирных граждан с комбината "Азовсталь" в Мариуполе, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.Генерал обратил внимание, что, с одной стороны, представители Киева постоянно публично заявляют о якобы находящихся в подземных сооружениях комбината рабочих с завода, женщинах и детях, а с другой — намеренно отвергают все гуманитарные инициативы Москвы и ничего не делают для спасения этих людей."Такое абсолютно нелогичное и непоследовательное поведение киевских властей в очередной раз подтверждает их откровенное безразличие к судьбам конкретных людей, к гражданам собственной страны", — заявил Мизинцев.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
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в мире, украина, киев
21:34 25.04.2022 (обновлено: 23:34 25.04.2022)
Киев снова сорвал эвакуацию с "Азовстали" в Мариуполе
Минобороны: Киев снова сорвал эвакуацию с "Азовстали" в Мариуполе
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Украинские власти в очередной раз сорвали эвакуацию мирных граждан с комбината "Азовсталь" в Мариуполе, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"По состоянию на 20:00 мск 25 апреля 2022 года предлагаемым гуманитарным коридором так никто и не воспользовался", — сказал он.
Генерал обратил внимание, что, с одной стороны, представители Киева
постоянно публично заявляют о якобы находящихся в подземных сооружениях комбината рабочих с завода, женщинах и детях, а с другой — намеренно отвергают все гуманитарные инициативы Москвы и ничего не делают для спасения этих людей.
"Такое абсолютно нелогичное и непоследовательное поведение киевских властей в очередной раз подтверждает их откровенное безразличие к судьбам конкретных людей, к гражданам собственной страны", — заявил Мизинцев.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
.