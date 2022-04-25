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Киевский режим умышленно растягивает трагедию, заявила Захарова - РИА Новости, 25.04.2022
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Киевский режим умышленно растягивает трагедию, заявила Захарова
Киевский режим умышленно растягивает трагедию, заявила Захарова - РИА Новости, 25.04.2022
Киевский режим умышленно растягивает трагедию, заявила Захарова
Киевскому режиму нужно не спасти людей, а растягивать трагедию для решения своих стратегических задач, заявила официальных представитель МИД РФ Мария Захарова,... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:26
2022-04-25T17:47
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мариуполь
россия
киев
в мире
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Киевскому режиму нужно не спасти людей, а растягивать трагедию для решения своих стратегических задач, заявила официальных представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг завода "Азовсталь"."Многие дни, недели (министерство обороны РФ) говорит, "пожалуйста, мирные граждане, люди, которые не используют оружие, у которых нет намерений продолжать боевые действия, которые находятся на территории "Азовстали", могут покинуть ее каждый день"... Тут же идут заявления от Киева, ...что никаких гуманитарных коридоров не предоставлено", - заявила Захарова в эфире радио "Комсомольская правда".По словам дипломата, если речь идет о спасении людей, то Киев уже давно должен был воспользоваться этой возможностью."Но не это нужно. Нужно, с точки зрения киевского режима, эту ситуацию, эту трагедию, эту драму ...растягивать, а людей надо использовать (как) "живой щит" или просто для решения своих стратегических задач", - заявила она.
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мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мариуполь, россия, киев, в мире
17:26 25.04.2022 (обновлено: 17:47 25.04.2022)
 
Киевский режим умышленно растягивает трагедию, заявила Захарова

Захарова: киевский режим растягивает трагедию на "Азовстали" для решения своих задач

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМеталлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Киевскому режиму нужно не спасти людей, а растягивать трагедию для решения своих стратегических задач, заявила официальных представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг завода "Азовсталь".
"Многие дни, недели (министерство обороны РФ) говорит, "пожалуйста, мирные граждане, люди, которые не используют оружие, у которых нет намерений продолжать боевые действия, которые находятся на территории "Азовстали", могут покинуть ее каждый день"... Тут же идут заявления от Киева, ...что никаких гуманитарных коридоров не предоставлено", - заявила Захарова в эфире радио "Комсомольская правда".
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17 апреля, 22:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Появились первые кадры территории завода "Азовсталь", снятые с беспилотника
По словам дипломата, если речь идет о спасении людей, то Киев уже давно должен был воспользоваться этой возможностью.
"Но не это нужно. Нужно, с точки зрения киевского режима, эту ситуацию, эту трагедию, эту драму ...растягивать, а людей надо использовать (как) "живой щит" или просто для решения своих стратегических задач", - заявила она.
 
Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МариупольРоссияКиевВ мире
 
 
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