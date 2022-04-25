https://ria.ru/20220425/azovstal-1785360803.html
Киевский режим умышленно растягивает трагедию, заявила Захарова
Киевский режим умышленно растягивает трагедию, заявила Захарова - РИА Новости, 25.04.2022
Киевский режим умышленно растягивает трагедию, заявила Захарова
Киевскому режиму нужно не спасти людей, а растягивать трагедию для решения своих стратегических задач, заявила официальных представитель МИД РФ Мария Захарова,... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:26
2022-04-25T17:26
2022-04-25T17:47
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мариуполь
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Киевскому режиму нужно не спасти людей, а растягивать трагедию для решения своих стратегических задач, заявила официальных представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг завода "Азовсталь"."Многие дни, недели (министерство обороны РФ) говорит, "пожалуйста, мирные граждане, люди, которые не используют оружие, у которых нет намерений продолжать боевые действия, которые находятся на территории "Азовстали", могут покинуть ее каждый день"... Тут же идут заявления от Киева, ...что никаких гуманитарных коридоров не предоставлено", - заявила Захарова в эфире радио "Комсомольская правда".По словам дипломата, если речь идет о спасении людей, то Киев уже давно должен был воспользоваться этой возможностью."Но не это нужно. Нужно, с точки зрения киевского режима, эту ситуацию, эту трагедию, эту драму ...растягивать, а людей надо использовать (как) "живой щит" или просто для решения своих стратегических задач", - заявила она.
https://ria.ru/20220417/azovstal-1784007823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мариуполь, россия, киев, в мире
17:26 25.04.2022 (обновлено: 17:47 25.04.2022)
Киевский режим умышленно растягивает трагедию, заявила Захарова
Захарова: киевский режим растягивает трагедию на "Азовстали" для решения своих задач