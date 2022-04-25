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Пушилин не исключил, что националисты попытаются прорваться с "Азовстали" - РИА Новости, 25.04.2022
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Пушилин не исключил, что националисты попытаются прорваться с "Азовстали"
Пушилин не исключил, что националисты попытаются прорваться с "Азовстали" - РИА Новости, 25.04.2022
Пушилин не исключил, что националисты попытаются прорваться с "Азовстали"
Попытки украинских сил осуществить прорыв из металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе будут пресечены, сил и средств хватает, заявил глава Донецкой... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T11:33
2022-04-25T11:50
мариуполь
денис пушилин
донецкая народная республика
в мире
александр семенов (батальон "восток")
игорь конашенков
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Попытки украинских сил осуществить прорыв из металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе будут пресечены, сил и средств хватает, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин."Что касается возможных попыток прорыва, нельзя исключать, что такой отчаянный шаг с их стороны может иметь место, но у нас хватает сил и средств, чтобы это пресечь в кратчайшие сроки", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, на данный момент идет поддержание блокировки, которая была выстроена уже внутри этого периметра, подразделения все жестко контролируют с огневой поддержкой, чтобы "не возникало никаких глупых мыслей".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220424/port-1785212154.html
https://ria.ru/20220425/naemniki-1785272178.html
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мариуполь, денис пушилин, донецкая народная республика, в мире, александр семенов (батальон "восток"), игорь конашенков, владимир путин, россия, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:33 25.04.2022 (обновлено: 11:50 25.04.2022)
 
Пушилин не исключил, что националисты попытаются прорваться с "Азовстали"

Пушилин: есть силы, чтобы пресечь попытки неонацистов с "Азовстали" прорваться с завода

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Попытки украинских сил осуществить прорыв из металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе будут пресечены, сил и средств хватает, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"Что касается возможных попыток прорыва, нельзя исключать, что такой отчаянный шаг с их стороны может иметь место, но у нас хватает сил и средств, чтобы это пресечь в кратчайшие сроки", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Мариупольский морской порт - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
24 апреля, 21:13В мире
Опубликовано видео освобожденного порта Мариуполя
По его словам, на данный момент идет поддержание блокировки, которая была выстроена уже внутри этого периметра, подразделения все жестко контролируют с огневой поддержкой, чтобы "не возникало никаких глупых мыслей".
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 11:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пушилин заявил о примерно 400 иностранных наемниках на "Азовстали"
 
МариупольДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаВ миреАлександр Семенов (батальон "Восток")Игорь КонашенковВладимир ПутинРоссияУкраинаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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