https://ria.ru/20220425/aviakompanii-1785296969.html
Росавиация напомнила о недопустимости необоснованного роста цен на билеты
Росавиация напомнила о недопустимости необоснованного роста цен на билеты - РИА Новости, 25.04.2022
Росавиация напомнила о недопустимости необоснованного роста цен на билеты
Рост цен на авиабилеты должен быть обоснованным, авиакомпаниям рекомендовано провести анализ тарифообразования на каждом маршруте, чтобы стоимость авиаперевозок РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T12:54
2022-04-25T12:54
2022-04-25T13:12
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Рост цен на авиабилеты должен быть обоснованным, авиакомпаниям рекомендовано провести анализ тарифообразования на каждом маршруте, чтобы стоимость авиаперевозок оставалась доступной для граждан, говорится в сообщении на сайте Росавиации со ссылкой на замруководителя ведомства Владимира Потешкина.Росавиация сообщает, что Потешкин 22 апреля провел совещание по вопросу бесперебойного выполнения полетов в период майских праздников. В совещании приняли участие представители ведущих российских авиакомпаний. Обсуждались цены на авиабилеты, выполнение туристических чартеров по России, авиаперевозки в аэропорты юга страны и господдержка авиакомпаний."Потешкин обратил внимание представителей авиакомпаний на то, что вопрос стоимости авиабилетов имеет важное социальное значение, и любое его увеличение должно быть обоснованным. Авиакомпаниям рекомендовано провести анализ тарифообразования на каждом маршруте с тем, чтобы стоимость авиаперевозок сохраняла уровень доступности для граждан. Необоснованный рост стоимости билетов недопустим", - говорится в сообщении.Также в ходе совещания рассмотрены особенности выполнения полетов в ряд аэропортов юга и центральной России в текущих условиях. Учитывая отмены рейсов, авиакомпаниям дано поручение продолжить работу с пассажирами, организовать возврат денежных средств за авиабилеты в полном объеме или предоставить возможность перебронировать билеты на альтернативные маршруты."Потешкин призвал всех участников рынка авиаперевозок скоординировать совместные усилия для обеспечения бесперебойного выполнения полетов как в период майских праздничных дней, так и в целом, с целью повышения безопасности и регулярности перевозок пассажиров и недопущения нарушения их прав", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220422/gps-1784829629.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220423/polety-1785052015.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, туризм, новости - туризм, туристы, авиабилеты
12:54 25.04.2022 (обновлено: 13:12 25.04.2022)
Росавиация напомнила о недопустимости необоснованного роста цен на билеты
Росавиация напомнила авиакомпаниям о недопустимости необоснованного роста цен на билеты
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости.
Рост цен на авиабилеты должен быть обоснованным, авиакомпаниям рекомендовано провести анализ тарифообразования на каждом маршруте, чтобы стоимость авиаперевозок оставалась доступной для граждан, говорится
в сообщении на сайте Росавиации со ссылкой на замруководителя ведомства Владимира Потешкина.
Росавиация
сообщает, что Потешкин 22 апреля провел совещание по вопросу бесперебойного выполнения полетов в период майских праздников. В совещании приняли участие представители ведущих российских авиакомпаний. Обсуждались цены на авиабилеты, выполнение туристических чартеров по России
, авиаперевозки в аэропорты юга страны и господдержка авиакомпаний.
"Потешкин обратил внимание представителей авиакомпаний на то, что вопрос стоимости авиабилетов имеет важное социальное значение, и любое его увеличение должно быть обоснованным. Авиакомпаниям рекомендовано провести анализ тарифообразования на каждом маршруте с тем, чтобы стоимость авиаперевозок сохраняла уровень доступности для граждан. Необоснованный рост стоимости билетов недопустим", - говорится в сообщении.
Также в ходе совещания рассмотрены особенности выполнения полетов в ряд аэропортов юга и центральной России в текущих условиях. Учитывая отмены рейсов, авиакомпаниям дано поручение продолжить работу с пассажирами, организовать возврат денежных средств за авиабилеты в полном объеме или предоставить возможность перебронировать билеты на альтернативные маршруты.
"Потешкин призвал всех участников рынка авиаперевозок скоординировать совместные усилия для обеспечения бесперебойного выполнения полетов как в период майских праздничных дней, так и в целом, с целью повышения безопасности и регулярности перевозок пассажиров и недопущения нарушения их прав", - говорится в сообщении.