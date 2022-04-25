https://ria.ru/20220425/aviakompanii-1785296969.html

Росавиация напомнила о недопустимости необоснованного роста цен на билеты

Росавиация напомнила о недопустимости необоснованного роста цен на билеты - РИА Новости, 25.04.2022

Росавиация напомнила о недопустимости необоснованного роста цен на билеты

Рост цен на авиабилеты должен быть обоснованным, авиакомпаниям рекомендовано провести анализ тарифообразования на каждом маршруте, чтобы стоимость авиаперевозок РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T12:54

2022-04-25T12:54

2022-04-25T13:12

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Рост цен на авиабилеты должен быть обоснованным, авиакомпаниям рекомендовано провести анализ тарифообразования на каждом маршруте, чтобы стоимость авиаперевозок оставалась доступной для граждан, говорится в сообщении на сайте Росавиации со ссылкой на замруководителя ведомства Владимира Потешкина.Росавиация сообщает, что Потешкин 22 апреля провел совещание по вопросу бесперебойного выполнения полетов в период майских праздников. В совещании приняли участие представители ведущих российских авиакомпаний. Обсуждались цены на авиабилеты, выполнение туристических чартеров по России, авиаперевозки в аэропорты юга страны и господдержка авиакомпаний."Потешкин обратил внимание представителей авиакомпаний на то, что вопрос стоимости авиабилетов имеет важное социальное значение, и любое его увеличение должно быть обоснованным. Авиакомпаниям рекомендовано провести анализ тарифообразования на каждом маршруте с тем, чтобы стоимость авиаперевозок сохраняла уровень доступности для граждан. Необоснованный рост стоимости билетов недопустим", - говорится в сообщении.Также в ходе совещания рассмотрены особенности выполнения полетов в ряд аэропортов юга и центральной России в текущих условиях. Учитывая отмены рейсов, авиакомпаниям дано поручение продолжить работу с пассажирами, организовать возврат денежных средств за авиабилеты в полном объеме или предоставить возможность перебронировать билеты на альтернативные маршруты."Потешкин призвал всех участников рынка авиаперевозок скоординировать совместные усилия для обеспечения бесперебойного выполнения полетов как в период майских праздничных дней, так и в целом, с целью повышения безопасности и регулярности перевозок пассажиров и недопущения нарушения их прав", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220422/gps-1784829629.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220423/polety-1785052015.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, туризм, новости - туризм, туристы, авиабилеты