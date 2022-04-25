Британцев выселяют из квартир после введения санкций против России

16:59 25.04.2022 (обновлено: 21:32 25.04.2022)
Guardian: британцы жалуются на рост аренды из-за санкций против России
Guardian: британцы столкнулись с резким ростом арендной платы после антироссийских санкций
Семья с детьми на улице Лондона. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Жители Великобритании массово жалуются на повышение арендной платы из-за повсеместного подорожания после введения санкций против России, пишет газета The Guardian.
Как рассказала изданию жительница Лондона Маргарет Перри, на днях домовладелец предупредил ее о повышении платы за аренду жилья с 675 фунтов (64 тысячи рублей) до 825 фунтов (78 тысяч рублей).
Девушка попыталась договориться о более приемлемой сумме. "Откровенно написала, что не смогу столько заплатить, но он ответил, что выселит меня", — поделилась она.
В похожей ситуации оказался житель Манчестера Крис Коппен и его товарищи, которые, несмотря на "безумную сумму" и требование собственника заплатить еще 519 фунтов (49 тысяч рублей) в качестве залога, решили не съезжать.
Неделю назад проживающий на юго-востоке Лондона Филипп Коделл узнал о повышение арендной платы на 25 процентов, ему придется искать новый дом, пишет издание.
"Ощущение, будто домовладелец может назначать какую угодно цену, а нам придется платить", — отметил он.
По словам члена профсоюза арендаторов Acorn Энни Каллум, хозяева жилплощади вынуждены повышать плату из-за роста цен на продукты питания, электричество и топливо.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств: в феврале инфляция достигла 6,2 процента, обновив максимум за 30 лет.