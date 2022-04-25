Рейтинг@Mail.ru
Guardian: британцы жалуются на рост аренды из-за санкций против России - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220425/arenda-1785353316.html
Британцев выселяют из квартир после введения санкций против России
Guardian: британцы жалуются на рост аренды из-за санкций против России - РИА Новости, 25.04.2022
Британцев выселяют из квартир после введения санкций против России
Жители Великобритании массово жалуются на повышение арендной платы из-за повсеместного подорожания после введения санкций против России, пишет газета The... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T16:59
2022-04-25T21:32
в мире
великобритания
лондон
манчестер
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150768/61/1507686129_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_2401db60a86f8ed31bae09e029a8b46f.jpg
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Жители Великобритании массово жалуются на повышение арендной платы из-за повсеместного подорожания после введения санкций против России, пишет газета The Guardian.Как рассказала изданию жительница Лондона Маргарет Перри, на днях домовладелец предупредил ее о повышении платы за аренду жилья с 675 фунтов (64 тысячи рублей) до 825 фунтов (78 тысяч рублей).Девушка попыталась договориться о более приемлемой сумме. "Откровенно написала, что не смогу столько заплатить, но он ответил, что выселит меня", — поделилась она.В похожей ситуации оказался житель Манчестера Крис Коппен и его товарищи, которые, несмотря на "безумную сумму" и требование собственника заплатить еще 519 фунтов (49 тысяч рублей) в качестве залога, решили не съезжать.Неделю назад проживающий на юго-востоке Лондона Филипп Коделл узнал о повышение арендной платы на 25 процентов, ему придется искать новый дом, пишет издание.По словам члена профсоюза арендаторов Acorn Энни Каллум, хозяева жилплощади вынуждены повышать плату из-за роста цен на продукты питания, электричество и топливо.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств: в феврале инфляция достигла 6,2 процента, обновив максимум за 30 лет.
https://ria.ru/20220415/nemtsy-1783781962.html
https://ria.ru/20220425/aviaperelety-1785294030.html
великобритания
лондон
манчестер
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150768/61/1507686129_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d6832a6518f25d325db4591b0b804e9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, лондон, манчестер, россия
16:59 25.04.2022 (обновлено: 21:32 25.04.2022)
 
Guardian: британцы жалуются на рост аренды из-за санкций против России

Guardian: британцы столкнулись с резким ростом арендной платы после антироссийских санкций

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСемья с детьми на улице Лондона
Семья с детьми на улице Лондона - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Семья с детьми на улице Лондона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Жители Великобритании массово жалуются на повышение арендной платы из-за повсеместного подорожания после введения санкций против России, пишет газета The Guardian.
Как рассказала изданию жительница Лондона Маргарет Перри, на днях домовладелец предупредил ее о повышении платы за аренду жилья с 675 фунтов (64 тысячи рублей) до 825 фунтов (78 тысяч рублей).
Девушка попыталась договориться о более приемлемой сумме. "Откровенно написала, что не смогу столько заплатить, но он ответил, что выселит меня", — поделилась она.
В похожей ситуации оказался житель Манчестера Крис Коппен и его товарищи, которые, несмотря на "безумную сумму" и требование собственника заплатить еще 519 фунтов (49 тысяч рублей) в качестве залога, решили не съезжать.
Мюнхен - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 17:41
Немцы пришли в ярость из-за советов экономить энергию "назло России"
Неделю назад проживающий на юго-востоке Лондона Филипп Коделл узнал о повышение арендной платы на 25 процентов, ему придется искать новый дом, пишет издание.
"Ощущение, будто домовладелец может назначать какую угодно цену, а нам придется платить", — отметил он.
По словам члена профсоюза арендаторов Acorn Энни Каллум, хозяева жилплощади вынуждены повышать плату из-за роста цен на продукты питания, электричество и топливо.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств: в феврале инфляция достигла 6,2 процента, обновив максимум за 30 лет.
Аэропорт Орли, Франция - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
12:43
СМИ: французы пожаловались на значительное подорожание авиабилетов
 
В миреВеликобританияЛондонМанчестерРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала