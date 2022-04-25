https://ria.ru/20220425/arenda-1785353316.html

Британцев выселяют из квартир после введения санкций против России

Guardian: британцы жалуются на рост аренды из-за санкций против России - РИА Новости, 25.04.2022

Британцев выселяют из квартир после введения санкций против России

Жители Великобритании массово жалуются на повышение арендной платы из-за повсеместного подорожания после введения санкций против России, пишет газета The... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T16:59

2022-04-25T16:59

2022-04-25T21:32

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Жители Великобритании массово жалуются на повышение арендной платы из-за повсеместного подорожания после введения санкций против России, пишет газета The Guardian.Как рассказала изданию жительница Лондона Маргарет Перри, на днях домовладелец предупредил ее о повышении платы за аренду жилья с 675 фунтов (64 тысячи рублей) до 825 фунтов (78 тысяч рублей).Девушка попыталась договориться о более приемлемой сумме. "Откровенно написала, что не смогу столько заплатить, но он ответил, что выселит меня", — поделилась она.В похожей ситуации оказался житель Манчестера Крис Коппен и его товарищи, которые, несмотря на "безумную сумму" и требование собственника заплатить еще 519 фунтов (49 тысяч рублей) в качестве залога, решили не съезжать.Неделю назад проживающий на юго-востоке Лондона Филипп Коделл узнал о повышение арендной платы на 25 процентов, ему придется искать новый дом, пишет издание.По словам члена профсоюза арендаторов Acorn Энни Каллум, хозяева жилплощади вынуждены повышать плату из-за роста цен на продукты питания, электричество и топливо.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств: в феврале инфляция достигла 6,2 процента, обновив максимум за 30 лет.

https://ria.ru/20220415/nemtsy-1783781962.html

https://ria.ru/20220425/aviaperelety-1785294030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, великобритания, лондон, манчестер, россия