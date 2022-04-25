https://ria.ru/20220425/alzhir-1785371820.html
Алжир надеется найти новые точки взаимодействия с РФ на ПМЭФ
Алжир надеется найти новые точки взаимодействия с РФ на ПМЭФ - РИА Новости, 25.04.2022
Алжир надеется найти новые точки взаимодействия с РФ на ПМЭФ
Алжир настроен на развитие сотрудничества с Россией и рассчитывает найти новые точки взаимодействия в ходе Петербургского международного экономического форума... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T18:01
2022-04-25T18:01
2022-04-25T18:01
пмэф
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
"фонд "росконгресс"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Алжир настроен на развитие сотрудничества с Россией и рассчитывает найти новые точки взаимодействия в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает фонд "Росконгресс".Советник президента РФ Антон Кобяков в Москве провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Алжирской Народной Демократической Республики в России Смаилом Бенамарой."Алжир настроен на развитие всестороннего сотрудничества с Российской Федерацией. Мы надеемся, что наше участие в Петербургском экономическом форуме в этом году позволит найти новые точки взаимодействия, в том числе по реализации совместных инвестиционных проектов", - сказал Бенамара, слова которого приводятся в сообщении.Он отметил, что "значительное внимание" уделяется и сотрудничеству с Россией в области образования и исследований. "Мы видим большой интерес со стороны наших студентов на обучение в российских вузах, особенно по таким направлениям, как медицина, технологии, авиация и так далее", - добавил посол Алжира в РФ.Как констатировал Кобяков, Россия и Алжирская Народная Демократическая Республика укрепляют разностороннее стратегическое сотрудничество."В последние годы отношения между нашими странами продолжают динамично развиваться по всему спектру направлений. Они основаны на долгой истории совместной работы, принципах дружбы и доверия. Интенсивный диалог ведется на уровне глав министерств и ведомств России и Алжира. Мы заинтересованы в расширении нашего партнерства, в том числе в вопросах реализации совместных инфраструктурных проектов. Важно также выстраивать диалог на уровне бизнес-сообщества, мы приглашаем представителей бизнеса Алжира принять активное участие в Петербургском международном экономическом форуме", - сказал Кобяков.Так, одним из гостей ПМЭФ может стать министр энергетики и горнодобывающей промышленности Алжира Мохамед Аркаб. Также в ходе встречи советника президента РФ с послом Алжира обсуждалась возможность приезда глав провинций Алжира для проведения встреч с главами регионов России с целью развития межрегиональных связей.Двадцать пятый юбилейный Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.
https://ria.ru/20220425/vzaimodeystvie-1785357732.html
https://ria.ru/20220422/roskongress-1784899709.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пмэф, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), "фонд "росконгресс"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Алжир настроен на развитие сотрудничества с Россией и рассчитывает найти новые точки взаимодействия в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает фонд "Росконгресс".
Советник президента РФ Антон Кобяков
в Москве
провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Алжирской Народной Демократической Республики в России Смаилом Бенамарой.
"Алжир настроен на развитие всестороннего сотрудничества с Российской Федерацией. Мы надеемся, что наше участие в Петербургском экономическом форуме в этом году позволит найти новые точки взаимодействия, в том числе по реализации совместных инвестиционных проектов", - сказал Бенамара, слова которого приводятся в сообщении.
Он отметил, что "значительное внимание" уделяется и сотрудничеству с Россией в области образования и исследований. "Мы видим большой интерес со стороны наших студентов на обучение в российских вузах, особенно по таким направлениям, как медицина, технологии, авиация и так далее", - добавил посол Алжира в РФ.
Как констатировал Кобяков, Россия и Алжирская Народная Демократическая Республика укрепляют разностороннее стратегическое сотрудничество.
"В последние годы отношения между нашими странами продолжают динамично развиваться по всему спектру направлений. Они основаны на долгой истории совместной работы, принципах дружбы и доверия. Интенсивный диалог ведется на уровне глав министерств и ведомств России и Алжира. Мы заинтересованы в расширении нашего партнерства, в том числе в вопросах реализации совместных инфраструктурных проектов. Важно также выстраивать диалог на уровне бизнес-сообщества, мы приглашаем представителей бизнеса Алжира принять активное участие в Петербургском международном экономическом форуме", - сказал Кобяков.
Так, одним из гостей ПМЭФ
может стать министр энергетики и горнодобывающей промышленности Алжира Мохамед Аркаб. Также в ходе встречи советника президента РФ с послом Алжира обсуждалась возможность приезда глав провинций Алжира для проведения встреч с главами регионов России с целью развития межрегиональных связей.
Двадцать пятый юбилейный Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.