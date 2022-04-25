Рейтинг@Mail.ru
Алжир надеется найти новые точки взаимодействия с РФ на ПМЭФ - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220425/alzhir-1785371820.html
Алжир надеется найти новые точки взаимодействия с РФ на ПМЭФ
Алжир надеется найти новые точки взаимодействия с РФ на ПМЭФ - РИА Новости, 25.04.2022
Алжир надеется найти новые точки взаимодействия с РФ на ПМЭФ
Алжир настроен на развитие сотрудничества с Россией и рассчитывает найти новые точки взаимодействия в ходе Петербургского международного экономического форума... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T18:01
2022-04-25T18:01
пмэф
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
"фонд "росконгресс"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735200545_0:175:3069:1901_1920x0_80_0_0_2e8fa0bb71aa3adbbfdbb68b40860851.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Алжир настроен на развитие сотрудничества с Россией и рассчитывает найти новые точки взаимодействия в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает фонд "Росконгресс".Советник президента РФ Антон Кобяков в Москве провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Алжирской Народной Демократической Республики в России Смаилом Бенамарой."Алжир настроен на развитие всестороннего сотрудничества с Российской Федерацией. Мы надеемся, что наше участие в Петербургском экономическом форуме в этом году позволит найти новые точки взаимодействия, в том числе по реализации совместных инвестиционных проектов", - сказал Бенамара, слова которого приводятся в сообщении.Он отметил, что "значительное внимание" уделяется и сотрудничеству с Россией в области образования и исследований. "Мы видим большой интерес со стороны наших студентов на обучение в российских вузах, особенно по таким направлениям, как медицина, технологии, авиация и так далее", - добавил посол Алжира в РФ.Как констатировал Кобяков, Россия и Алжирская Народная Демократическая Республика укрепляют разностороннее стратегическое сотрудничество."В последние годы отношения между нашими странами продолжают динамично развиваться по всему спектру направлений. Они основаны на долгой истории совместной работы, принципах дружбы и доверия. Интенсивный диалог ведется на уровне глав министерств и ведомств России и Алжира. Мы заинтересованы в расширении нашего партнерства, в том числе в вопросах реализации совместных инфраструктурных проектов. Важно также выстраивать диалог на уровне бизнес-сообщества, мы приглашаем представителей бизнеса Алжира принять активное участие в Петербургском международном экономическом форуме", - сказал Кобяков.Так, одним из гостей ПМЭФ может стать министр энергетики и горнодобывающей промышленности Алжира Мохамед Аркаб. Также в ходе встречи советника президента РФ с послом Алжира обсуждалась возможность приезда глав провинций Алжира для проведения встреч с главами регионов России с целью развития межрегиональных связей.Двадцать пятый юбилейный Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.
https://ria.ru/20220425/vzaimodeystvie-1785357732.html
https://ria.ru/20220422/roskongress-1784899709.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735200545_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_e12685a2f0169b3ac4eece74fa0af470.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пмэф, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), "фонд "росконгресс"
18:01 25.04.2022
 

Алжир надеется найти новые точки взаимодействия с РФ на ПМЭФ

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУчастники Петербургского международного экономического форума - 2021
Участники Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Алжир настроен на развитие сотрудничества с Россией и рассчитывает найти новые точки взаимодействия в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает фонд "Росконгресс".
Советник президента РФ Антон Кобяков в Москве провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Алжирской Народной Демократической Республики в России Смаилом Бенамарой.
Встреча советника Президента РФ Антона Кобякова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Алжирской Народной Демократической Республики в РФ Смаилом Бенамарой - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 17:25
Глава Минэнерго Алжира Мохамед Аркаб может принять участие в работе ПМЭФ
"Алжир настроен на развитие всестороннего сотрудничества с Российской Федерацией. Мы надеемся, что наше участие в Петербургском экономическом форуме в этом году позволит найти новые точки взаимодействия, в том числе по реализации совместных инвестиционных проектов", - сказал Бенамара, слова которого приводятся в сообщении.
Он отметил, что "значительное внимание" уделяется и сотрудничеству с Россией в области образования и исследований. "Мы видим большой интерес со стороны наших студентов на обучение в российских вузах, особенно по таким направлениям, как медицина, технологии, авиация и так далее", - добавил посол Алжира в РФ.
Как констатировал Кобяков, Россия и Алжирская Народная Демократическая Республика укрепляют разностороннее стратегическое сотрудничество.
"В последние годы отношения между нашими странами продолжают динамично развиваться по всему спектру направлений. Они основаны на долгой истории совместной работы, принципах дружбы и доверия. Интенсивный диалог ведется на уровне глав министерств и ведомств России и Алжира. Мы заинтересованы в расширении нашего партнерства, в том числе в вопросах реализации совместных инфраструктурных проектов. Важно также выстраивать диалог на уровне бизнес-сообщества, мы приглашаем представителей бизнеса Алжира принять активное участие в Петербургском международном экономическом форуме", - сказал Кобяков.
Сотрудник Роспотребнадзора на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 13:20
Росконгресс: Роспотребнадзор примет участие в работе ПМЭФ-2022
Так, одним из гостей ПМЭФ может стать министр энергетики и горнодобывающей промышленности Алжира Мохамед Аркаб. Также в ходе встречи советника президента РФ с послом Алжира обсуждалась возможность приезда глав провинций Алжира для проведения встреч с главами регионов России с целью развития межрегиональных связей.
Двадцать пятый юбилейный Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.
 
ПМЭФРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)"Фонд "Росконгресс"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала