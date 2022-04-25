https://ria.ru/20220425/alzhir-1785371820.html

Алжир надеется найти новые точки взаимодействия с РФ на ПМЭФ

Алжир надеется найти новые точки взаимодействия с РФ на ПМЭФ - РИА Новости, 25.04.2022

Алжир надеется найти новые точки взаимодействия с РФ на ПМЭФ

Алжир настроен на развитие сотрудничества с Россией и рассчитывает найти новые точки взаимодействия в ходе Петербургского международного экономического форума... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T18:01

2022-04-25T18:01

2022-04-25T18:01

пмэф

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

"фонд "росконгресс"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Алжир настроен на развитие сотрудничества с Россией и рассчитывает найти новые точки взаимодействия в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает фонд "Росконгресс".Советник президента РФ Антон Кобяков в Москве провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Алжирской Народной Демократической Республики в России Смаилом Бенамарой."Алжир настроен на развитие всестороннего сотрудничества с Российской Федерацией. Мы надеемся, что наше участие в Петербургском экономическом форуме в этом году позволит найти новые точки взаимодействия, в том числе по реализации совместных инвестиционных проектов", - сказал Бенамара, слова которого приводятся в сообщении.Он отметил, что "значительное внимание" уделяется и сотрудничеству с Россией в области образования и исследований. "Мы видим большой интерес со стороны наших студентов на обучение в российских вузах, особенно по таким направлениям, как медицина, технологии, авиация и так далее", - добавил посол Алжира в РФ.Как констатировал Кобяков, Россия и Алжирская Народная Демократическая Республика укрепляют разностороннее стратегическое сотрудничество."В последние годы отношения между нашими странами продолжают динамично развиваться по всему спектру направлений. Они основаны на долгой истории совместной работы, принципах дружбы и доверия. Интенсивный диалог ведется на уровне глав министерств и ведомств России и Алжира. Мы заинтересованы в расширении нашего партнерства, в том числе в вопросах реализации совместных инфраструктурных проектов. Важно также выстраивать диалог на уровне бизнес-сообщества, мы приглашаем представителей бизнеса Алжира принять активное участие в Петербургском международном экономическом форуме", - сказал Кобяков.Так, одним из гостей ПМЭФ может стать министр энергетики и горнодобывающей промышленности Алжира Мохамед Аркаб. Также в ходе встречи советника президента РФ с послом Алжира обсуждалась возможность приезда глав провинций Алжира для проведения встреч с главами регионов России с целью развития межрегиональных связей.Двадцать пятый юбилейный Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.

https://ria.ru/20220425/vzaimodeystvie-1785357732.html

https://ria.ru/20220422/roskongress-1784899709.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пмэф, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), "фонд "росконгресс"