https://ria.ru/20220425/afganistan-1785265457.html

Талибы заявили, что больше не потерпят иностранного вторжения в Афганистан

Талибы заявили, что больше не потерпят иностранного вторжения в Афганистан - РИА Новости, 25.04.2022

Талибы заявили, что больше не потерпят иностранного вторжения в Афганистан

Исполняющий обязанности министра обороны Афганистана в правительстве "Талибана"* Мохаммад Якуб заявил, что Афганистан больше не потерпит "вторжений", подобных... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T10:55

2022-04-25T10:55

2022-04-25T10:55

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КАБУЛ, 25 апр - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра обороны Афганистана в правительстве "Талибана"* Мохаммад Якуб заявил, что Афганистан больше не потерпит "вторжений", подобных авиаударам Пакистана по афганским провинциям, передает местное Khaama Press.Ранее сообщалось, что в минувшую пятницу Пакистан нанес авиаудары по приграничным афганским провинциям Хост и Кунар, в результате чего погибли до 50 человек. В ряде афганских провинций, в том числе в Хосте и соседней с Кунаром провинции Нангархар, в выходные прошли акции протеста против действий Пакистана.Исполняющий обязанности главы МИД в правительстве талибов Амир Хан Муттаки вызвал посла Пакистана в Кабуле Мансура Ахмада Хана, ему был заявлен протест из-за авиаударов. МИД Пакистана в свою очередь заявил о резком росте числа нападений с территории Афганистана и призвал правительство этой страны обеспечить безопасность в районе границы.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220413/afganistan-1783232412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, пакистан, афганистан, хост (город)