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Талибы заявили, что больше не потерпят иностранного вторжения в Афганистан
Талибы заявили, что больше не потерпят иностранного вторжения в Афганистан - РИА Новости, 25.04.2022
Талибы заявили, что больше не потерпят иностранного вторжения в Афганистан
Исполняющий обязанности министра обороны Афганистана в правительстве "Талибана"* Мохаммад Якуб заявил, что Афганистан больше не потерпит "вторжений", подобных... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T10:55
2022-04-25T10:55
2022-04-25T10:55
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КАБУЛ, 25 апр - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра обороны Афганистана в правительстве "Талибана"* Мохаммад Якуб заявил, что Афганистан больше не потерпит "вторжений", подобных авиаударам Пакистана по афганским провинциям, передает местное Khaama Press.Ранее сообщалось, что в минувшую пятницу Пакистан нанес авиаудары по приграничным афганским провинциям Хост и Кунар, в результате чего погибли до 50 человек. В ряде афганских провинций, в том числе в Хосте и соседней с Кунаром провинции Нангархар, в выходные прошли акции протеста против действий Пакистана.Исполняющий обязанности главы МИД в правительстве талибов Амир Хан Муттаки вызвал посла Пакистана в Кабуле Мансура Ахмада Хана, ему был заявлен протест из-за авиаударов. МИД Пакистана в свою очередь заявил о резком росте числа нападений с территории Афганистана и призвал правительство этой страны обеспечить безопасность в районе границы.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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РИА Новости
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в мире, пакистан, афганистан, хост (город)
Талибы заявили, что больше не потерпят иностранного вторжения в Афганистан
Khaama Press: талибы заявили, что больше не потерпят иностранного вторжения в Афганистан
КАБУЛ, 25 апр - РИА Новости.
Исполняющий обязанности министра обороны Афганистана в правительстве "Талибана"* Мохаммад Якуб заявил, что Афганистан больше не потерпит "вторжений", подобных авиаударам Пакистана по афганским провинциям, передает местное Khaama Press
.
"Афганистан по-прежнему сталкивается с серьезными вызовами как со стороны мира, так и со стороны соседних стран, ярким примером последнего является недавнее вторжение Пакистана в провинции Хост и Кунар. Мы несем ответственность как за защиту нашей страны, так и нашего народа... На этот раз мы вытерпели вторжение в наших национальных интересах, а в следующий раз мы можем этого не сделать", - сказал Якуб.
Ранее сообщалось, что в минувшую пятницу Пакистан нанес авиаудары по приграничным афганским провинциям Хост и Кунар, в результате чего погибли до 50 человек. В ряде афганских провинций, в том числе в Хосте и соседней с Кунаром провинции Нангархар, в выходные прошли акции протеста против действий Пакистана.
Исполняющий обязанности главы МИД в правительстве талибов Амир Хан Муттаки вызвал посла Пакистана в Кабуле Мансура Ахмада Хана, ему был заявлен протест из-за авиаударов. МИД Пакистана в свою очередь заявил о резком росте числа нападений с территории Афганистана и призвал правительство этой страны обеспечить безопасность в районе границы.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность