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В районе Курильских островов произошло землетрясение - РИА Новости, 24.04.2022
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В районе Курильских островов произошло землетрясение
В районе Курильских островов произошло землетрясение - РИА Новости, 24.04.2022
В районе Курильских островов произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали сейсмологи в воскресенье в районе Курильских островов, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T05:43
2022-04-24T05:43
происшествия
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали сейсмологи в воскресенье в районе Курильских островов, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН."Землетрясение магнитудой 5,7 произошло 24 апреля в 12.35 (04.35 мск). Эпицентр находился в 127 километрах юго-восточнее необитаемого острова Симушир, очаг подземных толчков располагался на глубине 41 километра", – рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.По информации сейсмолога, данные об ощутимости не поступали.
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происшествия, россия
05:43 24.04.2022
 
В районе Курильских островов произошло землетрясение

В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла

© Depositphotos / BelishСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© Depositphotos / Belish
Сейсмограф . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали сейсмологи в воскресенье в районе Курильских островов, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 5,7 произошло 24 апреля в 12.35 (04.35 мск). Эпицентр находился в 127 километрах юго-восточнее необитаемого острова Симушир, очаг подземных толчков располагался на глубине 41 километра", – рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
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У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3
По информации сейсмолога, данные об ощутимости не поступали.
 
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