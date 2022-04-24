https://ria.ru/20220424/zemletryasenie-1785138819.html
В районе Курильских островов произошло землетрясение
В районе Курильских островов произошло землетрясение - РИА Новости, 24.04.2022
В районе Курильских островов произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали сейсмологи в воскресенье в районе Курильских островов, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T05:43
2022-04-24T05:43
2022-04-24T05:43
происшествия
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали сейсмологи в воскресенье в районе Курильских островов, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН."Землетрясение магнитудой 5,7 произошло 24 апреля в 12.35 (04.35 мск). Эпицентр находился в 127 километрах юго-восточнее необитаемого острова Симушир, очаг подземных толчков располагался на глубине 41 километра", – рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.По информации сейсмолога, данные об ощутимости не поступали.
https://radiosputnik.ria.ru/20220417/zemletryasenie-1783943124.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
В районе Курильских островов произошло землетрясение
В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали сейсмологи в воскресенье в районе Курильских островов, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 5,7 произошло 24 апреля в 12.35 (04.35 мск). Эпицентр находился в 127 километрах юго-восточнее необитаемого острова Симушир, очаг подземных толчков располагался на глубине 41 километра", – рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По информации сейсмолога, данные об ощутимости не поступали.