https://ria.ru/20220424/zemletryasenie-1785138819.html

В районе Курильских островов произошло землетрясение

В районе Курильских островов произошло землетрясение - РИА Новости, 24.04.2022

В районе Курильских островов произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали сейсмологи в воскресенье в районе Курильских островов, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T05:43

2022-04-24T05:43

2022-04-24T05:43

происшествия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771205390_0:90:3072:1818_1920x0_80_0_0_e33771867ee8d305b81c7fba9c73493e.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали сейсмологи в воскресенье в районе Курильских островов, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН."Землетрясение магнитудой 5,7 произошло 24 апреля в 12.35 (04.35 мск). Эпицентр находился в 127 километрах юго-восточнее необитаемого острова Симушир, очаг подземных толчков располагался на глубине 41 километра", – рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.По информации сейсмолога, данные об ощутимости не поступали.

https://radiosputnik.ria.ru/20220417/zemletryasenie-1783943124.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия